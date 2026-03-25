25.03.2026 | 15:33
Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25 Μαρτίου 2026, 18:10

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει «τη χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ», προειδοποίησε την Τετάρτη το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC).

Ο επικεφαλής του ICC, Τζον Ντέντον, την παραμονή της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) στη Γιαουντέ του Καμερούν, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τη γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, τόνισε πως «είναι αδύνατο να συζητήσουμε το μέλλον του εμπορικού συστήματος χωρίς να αναγνωρίσουμε το μέγεθος του σοκ που πλήττει αυτή τη στιγμή την πραγματική οικονομία».

Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν ήδη πολλούς τομείς, πολύ πέρα από την περιοχή.

«Από επιχειρηματικής άποψης, πιστεύουμε ότι αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει η χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ. Όχι μόνο λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, αλλά και επειδή η ίδια η βιομηχανική παραγωγή διαταράσσεται και αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών», εκτίμησε ο ίδιος.

«Ήδη βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να επικαλούνται ανωτέρα βία  στις συμβάσεις προμήθειας και να μειώνουν την παραγωγή, ενώ οι ελλείψεις επηρεάζουν την ενέργεια, τα χημικά και άλλες κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού», σημείωσε ο Ντέντον.

Οι επιπτώσεις της κρίσεις πλήττουν και τη γεωργία

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του αερίου.

Ο Ντέντον υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται στη βιομηχανία, αλλά πλήττουν και τη γεωργία μέσω των λιπασμάτων.

Σύμφωνα με τον WTO, ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει πράγματι διαταράξει τον εφοδιασμό με λιπάσματα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παγκόσμια γεωργία, καθώς περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών λιπασμάτων διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό.

«Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής κοινότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσει την ασφαλή εμπορική ναυτιλία στον Κόλπο, ενεργώντας παράλληλα γρήγορα για να μετριάσει την προβλέψιμη ζημιά στην πραγματική οικονομία», επέμεινε ο Ντέντον.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Κόσμος
Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Την Παρασκευή καταθέτει ο 16χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Νέοι διάλογοι «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - «Πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες»

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων

Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Σε ποιες πόλεις της Ευρώπης αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης - «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

