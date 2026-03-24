Πετρέλαιο: Αυξάνονται ξανά οι τιμές για το WTI και το Brent
Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από τη χθεσινή υποχώρησή τους λόγω των δηλώσεων Τραμπ περί συνομιλιών με το Ιράν.
Οι τιμές του πετρελαίου, που υποχώρησαν κατά 10% και πλέον μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «συνομιλιών» με το Ιράν – την οποία διέψευσε η Τεχεράνη –, ανεβαίνουν ξανά (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Raheb Homavandi).
Το WTI αυξάνεται κατά 4,11% και το Brent κατά 3,89%
Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 4,11%, στα 91,75 δολάρια, περί τις 04:20 (ώρα Ελλάδας, σήμερα Τρίτη).
Παράλληλα, η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 3,89% στα 103,83 δολάρια.
Την 27η Φεβρουαρίου, παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, το WTI βρισκόταν στα 67,02 δολάρια και το Μπρεντ στα 72,48.
Το Brent πλησίασε τα 120 δολάρια δύο φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2022, ασκώντας πίεση στην Ουάσιγκτον να ηρεμήσει την αγορά.
«Πολύ σοβαρή»
Ο Φατίχ Μπιρόλ, διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), είχε χαρακτηρίσει χθες την κατάσταση «πολύ σοβαρή», επισημαίνοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο κ. Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.
«Πολλοί από εμάς θυμόμαστε τις δύο διαδοχικές πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970… εκείνη την εποχή, σε κάθε μία από τις κρίσεις, ο κόσμος έχασε περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και στις δύο μαζί, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.
