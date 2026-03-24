Πετρέλαιο: Αυξάνονται ξανά οι τιμές για το WTI και το Brent
Οικονομία 24 Μαρτίου 2026

Πετρέλαιο: Αυξάνονται ξανά οι τιμές για το WTI και το Brent

Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από τη χθεσινή υποχώρησή τους λόγω των δηλώσεων Τραμπ περί συνομιλιών με το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου, που υποχώρησαν κατά 10% και πλέον μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «συνομιλιών» με το Ιράν – την οποία διέψευσε η Τεχεράνη –, ανεβαίνουν ξανά (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Raheb Homavandi).

Το WTI αυξάνεται κατά 4,11% και το Brent κατά 3,89%

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 4,11%, στα 91,75 δολάρια, περί τις 04:20 (ώρα Ελλάδας, σήμερα Τρίτη).

Παράλληλα, η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 3,89% στα 103,83 δολάρια.

Την 27η Φεβρουαρίου, παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, το WTI βρισκόταν στα 67,02 δολάρια και το Μπρεντ στα 72,48.

Το Brent πλησίασε τα 120 δολάρια δύο φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2022, ασκώντας πίεση στην Ουάσιγκτον να ηρεμήσει την αγορά.

«Πολύ σοβαρή»

Ο Φατίχ Μπιρόλ, διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), είχε χαρακτηρίσει χθες την κατάσταση «πολύ σοβαρή», επισημαίνοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο κ. Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Πολλοί από εμάς θυμόμαστε τις δύο διαδοχικές πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970… εκείνη την εποχή, σε κάθε μία από τις κρίσεις, ο κόσμος έχασε περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και στις δύο μαζί, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

inWellness
inTown
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
Ελλάδα 24.03.26

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες

10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

