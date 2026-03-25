Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η απότομη πτώση που παρουσίασε ο χρυσός μπορεί να ώθησε το μέταλλο σταθερά σε έδαφος bear market, αλλά ορισμένοι βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Ο χρυσός συνέχισε την πτώση του την Τρίτη, με τις τιμές spot να μειώνονται έως και 2% πριν περιορίσουν τις απώλειές του στις συναλλαγές κατά 1,5% στα 4.335,97 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μειώθηκαν περίπου 2% στα 4.317,80 δολάρια, ενώ το ασήμι επίσης υποχώρησε.

Η κίνηση αυτή αφήνει τον χρυσό – περίπου 21% κάτω από την κορύφωση των 5.594,82 δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου – σταθερά σε bear market, σημειώνει το CNBC.

Για πολλούς στρατηγικούς αναλυτές, η πρόσφατη πτώση αντανακλά βραχυπρόθεσμες διαταραχές παρά οποιαδήποτε μετατόπιση στα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη του χρυσού. Οι επίμονοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, η ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και η προοπτική ενός ασθενέστερου δολαρίου ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια διαρθρωτική ανοδική τάση για το μέταλλο. Ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο από τους επενδυτές σε περιόδους αστάθειας.

Ο χρυσός στα 10.000 δολάρια

«Επιμένουμε στα 10.000 δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας», δήλωσε ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, στο CNBC, παρόλο που μείωσε την πρόβλεψή του για το τέλος του έτους στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά από τα 6.000 δολάρια – η οποία εξακολουθεί να είναι περίπου 15% υψηλότερη από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η τελευταία πτώση σημειώθηκε καθώς οι επενδυτές αναδιάρθρωσαν τις θέσεις τους εν μέσω ενός ισχυρότερου δολαρίου ΗΠΑ και διστακτικών ενδείξεων χαλάρωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι διέταξε πενθήμερη παύση των προγραμματισμένων επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύεται, γεγονός που θα μπορούσε να έχει πυροδοτήσει την αποκόμιση κερδών από τον χρυσό, δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά.

Ο δείκτης του δολαρίου έχει ενισχυθεί κατά περίπου 3% από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρά την βραχυπρόθεσμη αδυναμία, οι στρατηγικοί αναλυτές θεωρούν γενικά την πώληση ως ευκαιρία και όχι ως σημείο καμπής.

Ο Τζάστιν Λιν, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Global X ETFs, πρόσθεσε ότι η βασική του εκτίμηση για τον χρυσό παραμένει στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, περιγράφοντας την πρόσφατη πτώση ως «ένα συναρπαστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές».

Ευκαιριακή η μαζική πώληση

«Η μαζική πώληση φαίνεται να οφείλεται σε έναν συνδυασμό βραχυπρόθεσμης ευαισθησίας σε υψηλότερα επιτόκια, αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου εν μέσω αδυναμίας της αγοράς μετοχών και ενός βαθμού εφησυχασμού γύρω από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ιράν», δήλωσε ο Λιν.

Κρίσιμο είναι ότι ο Λιν τόνισε ότι η αισιόδοξη προοπτική του δεν εξαρτάται από τα ασφάλιστρα κινδύνου που σχετίζονται με τον πόλεμο.

«Αντίθετα, βασίζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επίμονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, της συνεχιζόμενης ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες και των συνεχών εισροών από επενδυτές ETF χρυσού από την Ασία», είπε.

Αυτή η διαρθρωτική ζήτηση, ιδίως από τις κεντρικές τράπεζες αναδυόμενων αγορών που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα αποθεματικά, αναμένεται να παράσχει ένα κατώτατο όριο για τις τιμές. Ο Λιν πρόσθεσε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» οι κεντρικές τράπεζες να εντείνουν τις αγορές μετά την πρόσφατη μαζική πώληση, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Η Standard Chartered παραμένει επίσης θετική, αναφέροντας παρόμοιους μακροπρόθεσμους παράγοντες.

«Παραμένουμε θετικοί όσον αφορά τον χρυσό μακροπρόθεσμα, υποστηριζόμενοι από διαρθρωτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών και της διαφοροποίησης των επενδυτών εν μέσω γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε ο Ραντζάτ Μπατατσαρίγια, Ανώτερος Επενδυτικός Στρατηγικός της τράπεζας, σε email προς το CNBC.

Η τράπεζα αναμένει ότι ο χρυσός θα ανακάμψει προς τα 5.375 δολάρια ανά ουγγιά τους επόμενους τρεις μήνες, μόλις υποχωρήσει η τρέχουσα φάση απομόχλευσης, με την τεχνική υποστήριξη να αναμένεται γύρω στα 4.100 δολάρια.

Ένας βασικός καταλύτης για την ανάκαμψη θα μπορούσε να είναι ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ, καθώς οι αγορές προβλέπουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τελικά τα επιτόκια.

«Ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ θα πρέπει να στηρίξει και πάλι τις τιμές του χρυσού», δήλωσε o Μπατατσαρίγια.

Πηγή: ΟΤ