newspaper
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρυσός: Η χειρότερη εβδομάδα από το 1983 – Γιατί καταρρέει;
Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 13:00

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, ο χρυσός καταγράφει ιστορική πτώση, αιφνιδιάζοντας αρνητικά τις αγορές

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Spotlight

Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης και οικονομικής αβεβαιότητας, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απροσδόκητης ανατροπής. Μέσα σε μία εβδομάδα, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε κατά 11%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 1983, αναφέρει το CNN σε δημοσίευμά του. Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, οι απώλειες ξεπερνούν πλέον το 14%.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχώρησε κατά 3,45% στα 4.491,15 δολάρια/ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού μειώθηκαν κατά 2,4% στα 4.496,16 δολάρια/ουγγιά.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ερωτήματα, καθώς ιστορικά οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, αποδυναμώνονται τα νομίσματα ή εντείνονται οι κρίσεις.

Αυτή τη φορά, όμως, η αγορά φαίνεται να λειτουργεί διαφορετικά.

Χρυσός: Επιτόκια και αποδόσεις αλλάζουν το παιχνίδι

Ένας από τους βασικούς λόγους της πτώσης είναι η μεταβολή των προσδοκιών για τα επιτόκια. Οι αγορές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά για το υπόλοιπο του έτους, γεγονός που αυξάνει την ελκυστικότητα επενδύσεων με απόδοση, όπως τα ομόλογα.

Σε αντίθεση με αυτά, ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο ή εισόδημα. Όταν λοιπόν οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν, το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού αυξάνεται, οδηγώντας πολλούς επενδυτές σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους.

Η  αντίδραση κεντρικών τραπεζών

Δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών ενέργειας έχουν οδηγήσει κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τη νομισματική τους πολιτική.

Ο φόβος για επίμονο πληθωρισμό ωθεί πολλές χώρες είτε να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια είτε ακόμη και να προχωρήσουν σε αυξήσεις.

Αυτό το περιβάλλον δημιουργεί πιέσεις στον χρυσό, καθώς οι επενδυτές προτιμούν πλέον πιο αποδοτικές επιλογές.

Η ενίσχυση του δολαρίου

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι η ενίσχυση του δολαρίου. Από την έναρξη της κρίσης, το αμερικανικό νόμισμα έχει ανακάμψει σημαντικά, αυξάνοντας την αξία του περίπου κατά 2%.

Δεδομένου ότι ο χρυσός αποτιμάται σε δολάρια, η άνοδος του νομίσματος τον καθιστά ακριβότερο για διεθνείς επενδυτές, περιορίζοντας τη ζήτηση. Παράλληλα, η ισχυροποίηση του δολαρίου λειτουργεί ως εναλλακτικό «καταφύγιο», απορροφώντας κεφάλαια που διαφορετικά θα κατευθύνονταν στον χρυσό.

Από ράλι σε διόρθωση

Η πτώση έρχεται μετά από μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία. Το 2025, ο χρυσός σημείωσε άνοδο 64%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 1979. Τον Ιανουάριο μάλιστα ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Ωστόσο, η έντονη αυτή άνοδος δημιούργησε υπερβολικό ενθουσιασμό στην αγορά. Πολλοί μικροεπενδυτές μπήκαν δυναμικά, ακολουθώντας την τάση, με αποτέλεσμα ο χρυσός να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν «μετοχή μόδας» παρά σαν σταθερό επενδυτικό εργαλείο.

Τις τελευταίες ημέρες, η τιμή του υποχώρησε κάτω από τα 4.500 δολάρια, διαγράφοντας τα κέρδη των προηγούμενων μηνών. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αρκετοί επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις είτε για να καλύψουν ζημιές σε άλλα assets είτε για να αναπροσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι προοπτικές παραμένουν ανοιχτές

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση, πολλοί ειδικοί διατηρούν αισιόδοξη στάση για το μέλλον του χρυσού. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη, ενώ τα δημοσιονομικά προβλήματα και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να απασχολούν τις αγορές.

Υπάρχουν ακόμη εκτιμήσεις ότι η τιμή θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 6.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, αν η τρέχουσα τάση συνεχιστεί, δεν αποκλείεται οι προβλέψεις αυτές να αναθεωρηθούν προς τα κάτω.

Η πρόσφατη πτώση του χρυσού αποτελεί μια υπενθύμιση ότι ακόμη και τα πιο «ασφαλή» επενδυτικά καταφύγια δεν είναι άτρωτα. Οι μεταβολές στα επιτόκια, η ισχύς του δολαρίου και η συμπεριφορά των επενδυτών μπορούν να ανατρέψουν τις παραδοσιακές ισορροπίες, δημιουργώντας ένα πιο σύνθετο και απρόβλεπτο περιβάλλον για τις αγορές.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21.03.26

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Βάση δεδομένων 20.03.26

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Αναστασία Σταματοπούλου
Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Ο... κακός χαμός με το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται, με τον αρχηγό του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να δηλώνει ότι η Σενεγάλη νίκησε δίκαια και πως δεν θα αποδεχθεί το τρόπαιο...

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21.03.26

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο