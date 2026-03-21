Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης και οικονομικής αβεβαιότητας, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απροσδόκητης ανατροπής. Μέσα σε μία εβδομάδα, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε κατά 11%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 1983, αναφέρει το CNN σε δημοσίευμά του. Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, οι απώλειες ξεπερνούν πλέον το 14%.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχώρησε κατά 3,45% στα 4.491,15 δολάρια/ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού μειώθηκαν κατά 2,4% στα 4.496,16 δολάρια/ουγγιά.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ερωτήματα, καθώς ιστορικά οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, αποδυναμώνονται τα νομίσματα ή εντείνονται οι κρίσεις.

Αυτή τη φορά, όμως, η αγορά φαίνεται να λειτουργεί διαφορετικά.

Χρυσός: Επιτόκια και αποδόσεις αλλάζουν το παιχνίδι

Ένας από τους βασικούς λόγους της πτώσης είναι η μεταβολή των προσδοκιών για τα επιτόκια. Οι αγορές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά για το υπόλοιπο του έτους, γεγονός που αυξάνει την ελκυστικότητα επενδύσεων με απόδοση, όπως τα ομόλογα.

Σε αντίθεση με αυτά, ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο ή εισόδημα. Όταν λοιπόν οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν, το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού αυξάνεται, οδηγώντας πολλούς επενδυτές σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους.

Η αντίδραση κεντρικών τραπεζών

Δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών ενέργειας έχουν οδηγήσει κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τη νομισματική τους πολιτική.

Ο φόβος για επίμονο πληθωρισμό ωθεί πολλές χώρες είτε να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια είτε ακόμη και να προχωρήσουν σε αυξήσεις.

Αυτό το περιβάλλον δημιουργεί πιέσεις στον χρυσό, καθώς οι επενδυτές προτιμούν πλέον πιο αποδοτικές επιλογές.

Η ενίσχυση του δολαρίου

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι η ενίσχυση του δολαρίου. Από την έναρξη της κρίσης, το αμερικανικό νόμισμα έχει ανακάμψει σημαντικά, αυξάνοντας την αξία του περίπου κατά 2%.

Δεδομένου ότι ο χρυσός αποτιμάται σε δολάρια, η άνοδος του νομίσματος τον καθιστά ακριβότερο για διεθνείς επενδυτές, περιορίζοντας τη ζήτηση. Παράλληλα, η ισχυροποίηση του δολαρίου λειτουργεί ως εναλλακτικό «καταφύγιο», απορροφώντας κεφάλαια που διαφορετικά θα κατευθύνονταν στον χρυσό.

Από ράλι σε διόρθωση

Η πτώση έρχεται μετά από μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία. Το 2025, ο χρυσός σημείωσε άνοδο 64%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 1979. Τον Ιανουάριο μάλιστα ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Ωστόσο, η έντονη αυτή άνοδος δημιούργησε υπερβολικό ενθουσιασμό στην αγορά. Πολλοί μικροεπενδυτές μπήκαν δυναμικά, ακολουθώντας την τάση, με αποτέλεσμα ο χρυσός να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν «μετοχή μόδας» παρά σαν σταθερό επενδυτικό εργαλείο.

Τις τελευταίες ημέρες, η τιμή του υποχώρησε κάτω από τα 4.500 δολάρια, διαγράφοντας τα κέρδη των προηγούμενων μηνών. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αρκετοί επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις είτε για να καλύψουν ζημιές σε άλλα assets είτε για να αναπροσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι προοπτικές παραμένουν ανοιχτές

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση, πολλοί ειδικοί διατηρούν αισιόδοξη στάση για το μέλλον του χρυσού. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη, ενώ τα δημοσιονομικά προβλήματα και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να απασχολούν τις αγορές.

Υπάρχουν ακόμη εκτιμήσεις ότι η τιμή θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 6.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, αν η τρέχουσα τάση συνεχιστεί, δεν αποκλείεται οι προβλέψεις αυτές να αναθεωρηθούν προς τα κάτω.

Η πρόσφατη πτώση του χρυσού αποτελεί μια υπενθύμιση ότι ακόμη και τα πιο «ασφαλή» επενδυτικά καταφύγια δεν είναι άτρωτα. Οι μεταβολές στα επιτόκια, η ισχύς του δολαρίου και η συμπεριφορά των επενδυτών μπορούν να ανατρέψουν τις παραδοσιακές ισορροπίες, δημιουργώντας ένα πιο σύνθετο και απρόβλεπτο περιβάλλον για τις αγορές.

Πηγή: ΟΤ