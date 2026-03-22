newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θάμπωσε τη λάμψη του χρυσού
Διεθνής Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 23:35

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θάμπωσε τη λάμψη του χρυσού

Γιατί στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, ο πόλεμος και ο πληθωρισμός δεν αποδείχθηκαν «φίλοι» για τον χρυσό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Αυτή θα έπρεπε να είναι η κατάλληλη στιγμή για να λάμψει ο χρυσός. Θα ήταν η τέλεια ευκαιρία να επιδείξει τον ρόλο του ως ασπίδα για τους επενδυτές έναντι του πληθωρισμού και της γεωπολιτικής.

Παρόλα αυτά καταγράφει πτώση, ενίοτε και ιστορική, αιφνιδιάζοντας τις αγορές. Κάποια στιγμή μάλιστα
είχε μειωθεί ακόμη και κατά 14% σε σχέση με πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Οι επενδυτές θα ήταν σε καλύτερη θέση στις μετοχές της μικροκεφαλαιοποίησης παρά στο παλαιότερο «καταφύγιο», αυτό του χρυσού.

Ο χρυσός και μια ανεξήγητη (;) πτώση

Ο χρυσός είχε γίνει εξαιρετικά δημοφιλής τον τελευταίο χρόνο, οπότε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν το προφανές αγαθό που έπρεπε να πουληθεί, είτε για λόγους προφύλαξης είτε για την αποπληρωμή του χρέους.

Αποτιμάται σε δολάρια και το δολάριο έχει αυξηθεί πολύ από τότε που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί χάρη στη θέση των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας. Αυτό θα έπρεπε να βλάψει άμεσα τον χρυσό και άλλα διεθνώς διαπραγματεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε δολάρια. Ωστόσο, έχει επίσης υποχωρήσει σημαντικά σε βρετανικές λίρες (κατά 11%), ευρώ (-10%) και γιεν (-11%).

Η προηγούμενη εβδομάδα -με κορυφαία την 19η Μαρτίου- αποτέλεσε άλλη μια δοκιμασία. Το δολάριο υποχώρησε, κάτι που θα έπρεπε να βοηθήσει τον χρυσό, ο οποίος εντούτοις είχε τη χειρότερη μέρα του πολέμου μέχρι στιγμής, με πτώση σχεδόν 6%.

χρυσός

Το ευαίσθητο αγαθό

Ο χρυσός είναι συνήθως ευαίσθητος και στα πραγματικά, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό επιτόκια. Γι’ αυτό και τον αντιμετωπίζουν ως ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο ανθεκτικό στον πληθωρισμό. Επομένως, η τιμή του χρυσού θα πρέπει να πέσει όταν η απόδοση αυξάνεται, καθώς αυτό καθιστά τον χρυσό σχετικά λιγότερο ελκυστικό.

Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι θα υπάρξει έντονος βραχυπρόθεσμος πληθωρισμός και αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια φέτος ή ακόμα και θα τα αυξήσει. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή από τις δύο ή ακόμα και τρεις μειώσεις που αναμενόταν πριν από ένα μήνα, αυξάνοντας την απόδοση του 10ετούς TIPS.

Αυτό δικαιολογεί μια χαμηλότερη τιμή του χρυσού, αλλά δεν αποτελεί καλή εξήγηση για τις μειώσεις της προς το παρόν. Η τιμή συνήθιζε να κινείται αρκετά σταθερά προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις αποδόσεις των TIPS, αλλά η σύνδεση έσπασε καθώς η τιμή του χρυσού εκτοξεύτηκε. Για ένα χρόνο ο χρυσός έτεινε να αυξάνεται καθώς οι αποδόσεις αυξάνονταν. Οι καθημερινές κινήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου δείχνουν ότι μια σύνδεση έχει επιστρέψει, κινούμενη αντίστροφα σε 11 από τις τελευταίες 15 ημέρες. Αλλά, όπως και με το δολάριο, αυτό μπορεί να εξηγήσει μόνο ένα μικρό μέρος της πτώσης του χρυσού.

Αγορά με μεγάλο όγκο συναλλαγών

Αντίθετα, η καλύτερη εξήγηση είναι ότι ο χρυσός είναι μια αγορά με μεγάλο όγκο συναλλαγών. Όπως και με τις μετοχές, αυτό που σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο τους μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου, έπεσε και περισσότερο καθώς οι επενδυτές υποχώρησαν.

Μερικά από αυτά αφορούσαν επενδυτές που είχαν δανειστεί για να αξιοποιήσουν τις θέσεις τους. Όταν μείωσαν τον κίνδυνο, πούλησαν μετοχές που κατείχαν και αγόρασαν πίσω όσες είχαν πουλήσει σε ανοιχτή θέση, οδηγώντας σε ασυνήθιστες διακυμάνσεις στις μετοχές που είναι δημοφιλείς στα hedge funds.

Τα μεγάλα κέρδη του χρυσού ξεκίνησαν καθώς οι κεντρικές τράπεζες τοποθέτησαν τα αποθεματικά τους σε χρυσό αντί για δολάρια, μετά το πάγωμα των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία. Οι μεγάλες αυξήσεις στις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες οδήγησαν και άλλες να αξιοποιήσουν τα κέρδη των τιμών.

χρυσός

Ουδέν μονιμότερον…

Σύμφωνα με τη WSJ, ο πόλεμος στο Ιράν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ο σκοπός των συναλλαγματικών αποθεμάτων είναι η προστασία της ικανότητας μιας χώρας να αγοράζει εισαγωγές όταν υφίσταται ένα σοκ.

Η αντίδραση του Ιράν στην επίθεση έχει δημιουργήσει αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποκαλεί τη «μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου».

Αυτή είναι η ώρα οι εισαγωγείς πετρελαίου να ξοδεύουν αποθέματα και όχι να συσσωρεύουν περισσότερα – και αν δεν προσθέτουν αποθέματα, είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτούς να αγοράσουν χρυσό. Οι πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα επειδή δεν μπορούν να εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενδέχεται επίσης να μετατραπούν από αγοραστές σε πωλητές.

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για όσους επενδύουν μεγάλα ποσά από τις αποταμιεύσεις τους σε χρυσό, κάτι που είναι πιο συνηθισμένο στην Ινδία και την Κίνα παρά στη Δύση. Καθώς η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου πλήττει τις οικονομίες τους, μπορεί να επιλέξουν να εξαργυρώσουν μέρος του χρυσού τους.

Αυτά τα ζητήματα είναι προσωρινά. Όπως συμβαίνει με όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μόλις φύγει το πλήθος, η τιμή μπορεί να επιστρέψει στην παρακολούθηση αυτού που θεωρείται θεμελιώδες. Στην περίπτωση του χρυσού, αυτό σημαίνει πληθωρισμό, επιτόκια και γεωπολιτική. Αλλά πόσοι από τους αγοραστές των τελευταίων ετών πρέπει να πουλήσουν για να φτάσουν εκεί, παραμένει άγνωστο. Εάν σε αυτούς τους πωλητές περιλαμβάνονται οι κεντρικές τράπεζες, θα μπορούσε να υπάρχει πολύς ακόμη δρόμος για να πέσει ο χρυσός πριν ξαναβρεί τη λάμψη του.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύνταξη
Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Σύνταξη
MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Απόρρητο