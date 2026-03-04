newspaper
04.03.2026 | 13:35
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
Οικονομία 04 Μαρτίου 2026, 14:27

Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της

Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ καταρρίπτει η χρυσή λίρα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Οι εκρηκτικές αποδόσεις που καταγράφει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, έρχονται εκτοξεύσουν και την χρυσή λίρα στην Ελλάδα.

Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τριγμούς στις διεθνείς αγορές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης οι αγορές αντιδρούν αρχικά με «φυγή προς την ασφάλεια», ευνοώντας τον χρυσό, το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας του χρυσού έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή της χρυσής λίρας

Σημειώνεται ότι ο χρυσός έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 25% από τις αρχές του έτους, με τη ζήτηση να στηρίζεται στις επίμονες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις.

Η BNP Paribas αύξησε την πρόβλεψη για τη μέση τιμή του χρυσού για το 2026 κατά 27% στα 5.620 δολάρια – με πιθανή κορύφωση πάνω από τα 6.250 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Από την πλευρά της, η JP Morgan εκτιμά ότι αν οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, το μέταλλο αναμένεται να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Η τράπεζα θέτει ως στόχο την τιμή των 5.700 δολαρίων η ουγγιά για το β΄ εξάμηνο του έτους.

Η χρυσή λίρα

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή, που η χρυσή λίρα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, στην σκιά των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας του πολύτιμου μετάλλου έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή της χρυσής λίρας, η οποία στην εγχώρια αγορά φλερτάρει με τα 1.200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας, από την ΤτE ανέρχεται σήμερα στα 1.010,69 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 1.183,98 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ανησυχία στα νοικοκυριά είχε προκαλέσει και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.  Οι τιμές σε μια σειρά προϊόντα εκτοξεύτηκαν και ένα «σύννεφο» αβεβαιότητας απλώθηκε πάνω από Ευρώπη και Ελλάδα.

Όσοι είχαν χρυσές λίρες κρυμμένες στα… σεντούκια έσπευσαν στην ΤτΕ για να τις ρευστοποιήσουν. Το 2022 ρευστοποιήθηκαν 52.241 χρυσές λίρες και το 2023 39.435.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ της πρώτης τιμής, η οποία είναι αυτή που μπορεί κάποιος να ρευστοποιήσει τις λίρες που διαθέτει, και τις δεύτερης η οποία είναι η τιμή στην οποία μπορεί να τις προμηθευτεί από την ΤτΕ, αποτελεί ένα διαχρονικά αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Το τίμημα ανήλθε στα 103,4 εκατ. ευρώ – Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμων υποδομών

Σύνταξη
Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία
Οικονομία 03.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο
Οικονομία 03.03.26

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ - Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο

Στη σύσκεψη για την ενέργεια συμμετέχουν ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY – Επιβεβαίωση ΟΤ – Η κατάσταση στην αγορά λόγω Ιράν στη συνάντηση υπό τον υπουργό Παπασταύρου

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία
Πλατφόρμα 03.03.26

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία

Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύνταξη
