Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της

Οι εκρηκτικές αποδόσεις που καταγράφει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, έρχονται εκτοξεύσουν και την χρυσή λίρα στην Ελλάδα.

Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τριγμούς στις διεθνείς αγορές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης οι αγορές αντιδρούν αρχικά με «φυγή προς την ασφάλεια», ευνοώντας τον χρυσό, το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας του χρυσού έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή της χρυσής λίρας

Σημειώνεται ότι ο χρυσός έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 25% από τις αρχές του έτους, με τη ζήτηση να στηρίζεται στις επίμονες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις.

Η BNP Paribas αύξησε την πρόβλεψη για τη μέση τιμή του χρυσού για το 2026 κατά 27% στα 5.620 δολάρια – με πιθανή κορύφωση πάνω από τα 6.250 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Από την πλευρά της, η JP Morgan εκτιμά ότι αν οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, το μέταλλο αναμένεται να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Η τράπεζα θέτει ως στόχο την τιμή των 5.700 δολαρίων η ουγγιά για το β΄ εξάμηνο του έτους.

Η χρυσή λίρα

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή, που η χρυσή λίρα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, στην σκιά των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας του πολύτιμου μετάλλου έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή της χρυσής λίρας, η οποία στην εγχώρια αγορά φλερτάρει με τα 1.200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας, από την ΤτE ανέρχεται σήμερα στα 1.010,69 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 1.183,98 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ανησυχία στα νοικοκυριά είχε προκαλέσει και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Οι τιμές σε μια σειρά προϊόντα εκτοξεύτηκαν και ένα «σύννεφο» αβεβαιότητας απλώθηκε πάνω από Ευρώπη και Ελλάδα.

Όσοι είχαν χρυσές λίρες κρυμμένες στα… σεντούκια έσπευσαν στην ΤτΕ για να τις ρευστοποιήσουν. Το 2022 ρευστοποιήθηκαν 52.241 χρυσές λίρες και το 2023 39.435.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ της πρώτης τιμής, η οποία είναι αυτή που μπορεί κάποιος να ρευστοποιήσει τις λίρες που διαθέτει, και τις δεύτερης η οποία είναι η τιμή στην οποία μπορεί να τις προμηθευτεί από την ΤτΕ, αποτελεί ένα διαχρονικά αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Πηγή: OT