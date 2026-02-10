newspaper
10.02.2026 | 07:27
Σήμερα απολογείται στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
Ό,τι λάμπει…: Κατανοώντας πώς λειτουργεί η αξία του χρυσού
Διεθνής Οικονομία 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ό,τι λάμπει…: Κατανοώντας πώς λειτουργεί η αξία του χρυσού

Οι τιμές του χρυσού έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, προσελκύοντας επενδυτές εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων.

Spotlight

Το ενδιαφέρον για τον χρυσό έχει εκτοξευθεί στα ύψη τις τελευταίες εβδομάδες, με την τιμή της ουγκιάς να φτάνει το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων (5.150 ευρώ) στις 29 Ιανουαρίου, πριν κατασταλάξει σε λίγο κάτω από τα 5.000 δολάρια (4.600 ευρώ) την Κυριακή.

Καθώς οι οικονομικές συνθήκες κυμαίνονται και οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται, όλο και περισσότεροι άτομα αναζητούν το χρυσό ως ασφαλή επένδυση.

Το Al Jazeera αναλύει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η αξία του χρυσού, τις τιμές των χρυσών νομισμάτων σε διαφορετικές αγορές και τις χώρες που διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα.

Πώς μετράται η αξία του χρυσού;

Για να κατανοήσουμε την αξία ενός χρυσού αντικειμένου, πρέπει να γνωρίζουμε το βάρος του σε ουγκιές και την καθαρότητά του σε καράτια.

Βάρος (σε ουγκιές)

Το βάρος του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων, όπως το ασήμι και το πλατίνα, μετράται συνήθως σε ουγκιές (oz t).

Μία ουγκιά ισούται με 31,1035 γραμμάρια.

Με τιμή 5.000 δολάρια ανά ουγκιά Troy, 1 γραμμάριο χρυσού αξίζει περίπου 160 δολάρια, ενώ μια τυπική ράβδος χρυσού 400 ουγκιών Troy (12,44 κιλά) κοστίζει 2 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ουγκιές Troy διαφέρουν από τις κανονικές ουγκιές, οι οποίες ζυγίζουν 28,35 γραμμάρια και χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση καθημερινών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων.

Καθαρότητα (σε καράτια)

Το καράτι (συντομογραφία «K» ή «ct») μετρά την καθαρότητα ενός χρυσού αντικειμένου.

Ο καθαρός χρυσός είναι 24 καρατίων, ενώ τα χαμηλότερα καράτια, όπως 22, 18 και 9, υποδηλώνουν ότι ο χρυσός είναι αναμεμειγμένος με λιγότερο ακριβά μέταλλα, όπως ασήμι, χαλκό ή ψευδάργυρο.

Για να προσδιορίσουν την καθαρότητα του χρυσού, οι κοσμηματοπώλες υποχρεούνται να σφραγίζουν το αντικείμενο με έναν αριθμό, όπως 24K ή μια αριθμητική τιμή όπως 999, που υποδηλώνει ότι είναι 99,9% καθαρό. Για παράδειγμα, ο χρυσός 18K συνήθως φέρει τη σφραγίδα 750, που σημαίνει ότι είναι 75% καθαρός.

  • 24 καράτια – 99,9% καθαρότητα – Έχει βαθύ πορτοκαλί χρώμα, είναι πολύ μαλακό, δεν οξειδώνεται ποτέ και χρησιμοποιείται συνήθως για επενδυτικά νομίσματα ή ράβδους
  • 22 καράτια – 91,6% καθαρότητα – Πλούσιο πορτοκαλί χρώμα, μέτρια αντοχή, ανθεκτικό στο ξεθώριασμα και χρησιμοποιείται συνήθως για πολυτελή κοσμήματα
  • 18 καράτια – 75% καθαρότητα – Ζεστό κίτρινο χρώμα, υψηλή αντοχή, θα ξεθωριάσει με τον καιρό και χρησιμοποιείται συνήθως σε κοσμήματα υψηλής ποιότητας
  • 9 καράτια – 37,5% καθαρότητα – Ανοιχτό κίτρινο χρώμα, έχει την υψηλότερη ανθεκτικότητα, θαμπώνει με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιείται σε προσιτά κοσμήματα

Άλλες ποσότητες καρατίων, όπως 14k (58,3% καθαρότητα) και 10k (41,7% καθαρότητα), πωλούνται συχνά σε διάφορες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Όταν αγοράζετε κοσμήματα, η τιμή εξαρτάται συνήθως από την ημερήσια τιμή του χρυσού, το κόστος κατασκευής και τους φόρους.

Αν γνωρίζετε το ακριβές βάρος του αντικειμένου σε γραμμάρια και την καθαρότητα του χρυσού σε καράτια, μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος κατασκευής επιπλέον.

Συνήθως δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε την τρέχουσα τιμή του χρυσού, αλλά συχνά μπορείτε να διαπραγματευτείτε το κόστος κατασκευής.

Η τιμή του χρυσού έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια

Ο χρυσός εκτιμάται εδώ και χιλιάδες χρόνια, εξυπηρετώντας διάφορες λειτουργίες, από νόμισμα έως κοσμήματα.

Το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ευρέως ως ασφαλές καταφύγιο, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας ή αστάθειας της αγοράς.

Μέχρι το 1971, το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών οριζόταν φυσικά από ένα συγκεκριμένο βάρος χρυσού.

Σύμφωνα με τον κλασικό χρυσό κανόνα, για σχεδόν έναν αιώνα, από το 1834 έως το 1933, μπορούσατε να πάτε σε μια τράπεζα και να ανταλλάξετε 20 δολάρια με μια ουγκιά χρυσού.

Το 1933, εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης, η τιμή αυξήθηκε στα 35 δολάρια ανά ουγκιά για να τονωθεί η οικονομία.

Το 1971, υπό την προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον, ο χρυσός αποσυνδέθηκε από το δολάριο και η τιμή του άρχισε να καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς.

Τα τελευταία 10 χρόνια, η τιμή του χρυσού τετραπλασιάστηκε από 1.250 δολάρια το 2016 σε περίπου 5.000 δολάρια σήμερα.

Πώς καθορίζεται η τιμή του χρυσού σε διαφορετικές χώρες;

Η τιμή του χρυσού καθορίζεται παγκοσμίως με βάση την αγορά spot, όπου μια ουγκιά Troy διαπραγματεύεται σε δολάρια ΗΠΑ σε χρηματιστήρια όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη.

Οι τοπικές τιμές ποικίλλουν καθώς η ισοτιμία του δολαρίου μετατρέπεται σε εγχώρια νομίσματα και οι έμποροι προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις για την κοπή, τη διανομή και τη ζήτηση.

Οι φόροι και οι εισαγωγικοί δασμοί επηρεάζουν περαιτέρω το τελικό κόστος: η Ινδία προσθέτει 3% GST, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν επιβάλλουν κανέναν φόρο στις επενδύσεις σε χρυσό.

Διαφορετικές χώρες παράγουν μοναδικά χρυσά νομίσματα και ράβδους, το καθένα με τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά και πολιτιστική σημασία.

Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Gold Eagle από τις ΗΠΑ, το Gold Panda από την Κίνα και το Krugerrand από τη Νότια Αφρική.

Ποιες χώρες έχουν τα περισσότερα αποθέματα χρυσού;

Οι ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη θέση στα παγκόσμια αποθέματα χρυσού με 8.133 τόνους, σχεδόν ίσο με το συνολικό ποσό των επόμενων τριών χωρών.

Η Γερμανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 3.350 τόνους και η Ιταλία στην τρίτη με 2.451 τόνους.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Τράπεζες
Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , την ψευδή δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κλιματική αλλαγή: Ο Ιανουάριος του 2026 ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 10.02.26

Ο Ιανουάριος του 2026,ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

Παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο ο Ιανουάριος του 2026 ήταν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί - Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
Διαχρονικό αίτημα 10.02.26

«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Κατασκοπεία 10.02.26

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Ουκρανία 10.02.26

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
