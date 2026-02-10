Ό,τι λάμπει…: Κατανοώντας πώς λειτουργεί η αξία του χρυσού

Το ενδιαφέρον για τον χρυσό έχει εκτοξευθεί στα ύψη τις τελευταίες εβδομάδες, με την τιμή της ουγκιάς να φτάνει το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων (5.150 ευρώ) στις 29 Ιανουαρίου, πριν κατασταλάξει σε λίγο κάτω από τα 5.000 δολάρια (4.600 ευρώ) την Κυριακή.

Καθώς οι οικονομικές συνθήκες κυμαίνονται και οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται, όλο και περισσότεροι άτομα αναζητούν το χρυσό ως ασφαλή επένδυση.

Το Al Jazeera αναλύει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η αξία του χρυσού, τις τιμές των χρυσών νομισμάτων σε διαφορετικές αγορές και τις χώρες που διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα.

Πώς μετράται η αξία του χρυσού;

Για να κατανοήσουμε την αξία ενός χρυσού αντικειμένου, πρέπει να γνωρίζουμε το βάρος του σε ουγκιές και την καθαρότητά του σε καράτια.

Βάρος (σε ουγκιές)

Το βάρος του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων, όπως το ασήμι και το πλατίνα, μετράται συνήθως σε ουγκιές (oz t).

Μία ουγκιά ισούται με 31,1035 γραμμάρια.

Με τιμή 5.000 δολάρια ανά ουγκιά Troy, 1 γραμμάριο χρυσού αξίζει περίπου 160 δολάρια, ενώ μια τυπική ράβδος χρυσού 400 ουγκιών Troy (12,44 κιλά) κοστίζει 2 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ουγκιές Troy διαφέρουν από τις κανονικές ουγκιές, οι οποίες ζυγίζουν 28,35 γραμμάρια και χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση καθημερινών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων.

Καθαρότητα (σε καράτια)

Το καράτι (συντομογραφία «K» ή «ct») μετρά την καθαρότητα ενός χρυσού αντικειμένου.

Ο καθαρός χρυσός είναι 24 καρατίων, ενώ τα χαμηλότερα καράτια, όπως 22, 18 και 9, υποδηλώνουν ότι ο χρυσός είναι αναμεμειγμένος με λιγότερο ακριβά μέταλλα, όπως ασήμι, χαλκό ή ψευδάργυρο.

Για να προσδιορίσουν την καθαρότητα του χρυσού, οι κοσμηματοπώλες υποχρεούνται να σφραγίζουν το αντικείμενο με έναν αριθμό, όπως 24K ή μια αριθμητική τιμή όπως 999, που υποδηλώνει ότι είναι 99,9% καθαρό. Για παράδειγμα, ο χρυσός 18K συνήθως φέρει τη σφραγίδα 750, που σημαίνει ότι είναι 75% καθαρός.

24 καράτια – 99,9% καθαρότητα – Έχει βαθύ πορτοκαλί χρώμα, είναι πολύ μαλακό, δεν οξειδώνεται ποτέ και χρησιμοποιείται συνήθως για επενδυτικά νομίσματα ή ράβδους

22 καράτια – 91,6% καθαρότητα – Πλούσιο πορτοκαλί χρώμα, μέτρια αντοχή, ανθεκτικό στο ξεθώριασμα και χρησιμοποιείται συνήθως για πολυτελή κοσμήματα

– Πλούσιο πορτοκαλί χρώμα, μέτρια αντοχή, ανθεκτικό στο ξεθώριασμα και χρησιμοποιείται συνήθως για πολυτελή κοσμήματα 18 καράτια – 75% καθαρότητα – Ζεστό κίτρινο χρώμα, υψηλή αντοχή, θα ξεθωριάσει με τον καιρό και χρησιμοποιείται συνήθως σε κοσμήματα υψηλής ποιότητας

– Ζεστό κίτρινο χρώμα, υψηλή αντοχή, θα ξεθωριάσει με τον καιρό και χρησιμοποιείται συνήθως σε κοσμήματα υψηλής ποιότητας 9 καράτια – 37,5% καθαρότητα – Ανοιχτό κίτρινο χρώμα, έχει την υψηλότερη ανθεκτικότητα, θαμπώνει με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιείται σε προσιτά κοσμήματα

Άλλες ποσότητες καρατίων, όπως 14k (58,3% καθαρότητα) και 10k (41,7% καθαρότητα), πωλούνται συχνά σε διάφορες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Όταν αγοράζετε κοσμήματα, η τιμή εξαρτάται συνήθως από την ημερήσια τιμή του χρυσού, το κόστος κατασκευής και τους φόρους.

Αν γνωρίζετε το ακριβές βάρος του αντικειμένου σε γραμμάρια και την καθαρότητα του χρυσού σε καράτια, μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος κατασκευής επιπλέον.

Συνήθως δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε την τρέχουσα τιμή του χρυσού, αλλά συχνά μπορείτε να διαπραγματευτείτε το κόστος κατασκευής.

Η τιμή του χρυσού έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια

Ο χρυσός εκτιμάται εδώ και χιλιάδες χρόνια, εξυπηρετώντας διάφορες λειτουργίες, από νόμισμα έως κοσμήματα.

Το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ευρέως ως ασφαλές καταφύγιο, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας ή αστάθειας της αγοράς.

Μέχρι το 1971, το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών οριζόταν φυσικά από ένα συγκεκριμένο βάρος χρυσού.

Σύμφωνα με τον κλασικό χρυσό κανόνα, για σχεδόν έναν αιώνα, από το 1834 έως το 1933, μπορούσατε να πάτε σε μια τράπεζα και να ανταλλάξετε 20 δολάρια με μια ουγκιά χρυσού.

Το 1933, εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης, η τιμή αυξήθηκε στα 35 δολάρια ανά ουγκιά για να τονωθεί η οικονομία.

Το 1971, υπό την προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον, ο χρυσός αποσυνδέθηκε από το δολάριο και η τιμή του άρχισε να καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς.

Τα τελευταία 10 χρόνια, η τιμή του χρυσού τετραπλασιάστηκε από 1.250 δολάρια το 2016 σε περίπου 5.000 δολάρια σήμερα.

Πώς καθορίζεται η τιμή του χρυσού σε διαφορετικές χώρες;

Η τιμή του χρυσού καθορίζεται παγκοσμίως με βάση την αγορά spot, όπου μια ουγκιά Troy διαπραγματεύεται σε δολάρια ΗΠΑ σε χρηματιστήρια όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη.

Οι τοπικές τιμές ποικίλλουν καθώς η ισοτιμία του δολαρίου μετατρέπεται σε εγχώρια νομίσματα και οι έμποροι προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις για την κοπή, τη διανομή και τη ζήτηση.

Οι φόροι και οι εισαγωγικοί δασμοί επηρεάζουν περαιτέρω το τελικό κόστος: η Ινδία προσθέτει 3% GST, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν επιβάλλουν κανέναν φόρο στις επενδύσεις σε χρυσό.

Διαφορετικές χώρες παράγουν μοναδικά χρυσά νομίσματα και ράβδους, το καθένα με τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά και πολιτιστική σημασία.

Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Gold Eagle από τις ΗΠΑ, το Gold Panda από την Κίνα και το Krugerrand από τη Νότια Αφρική.

Ποιες χώρες έχουν τα περισσότερα αποθέματα χρυσού;

Οι ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη θέση στα παγκόσμια αποθέματα χρυσού με 8.133 τόνους, σχεδόν ίσο με το συνολικό ποσό των επόμενων τριών χωρών.

Η Γερμανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 3.350 τόνους και η Ιταλία στην τρίτη με 2.451 τόνους.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού.