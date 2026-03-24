Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Διεθνής Οικονομία 24 Μαρτίου 2026, 19:52

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen μεταβαίνει από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές δραστηριότητές στην αντιπυραυλική άμυνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η Volkswagen αναμένεται να συνεργαστεί με τον ισραηλινό κατασκευαστή του αμυντικού συστήματος «Iron Dome», Rafael Advanced Defence Systems.

Αυτή η στρατηγική κίνηση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Volkswagen, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της και να εισέλθει στον αμυντικό τομέα. Η συνεργασία στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης της Volkswagen στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων αντιπυραυλικής άμυνας.

Αυτή η μετάβαση αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της εταιρείας να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς και να διερευνήσει νέες ευκαιρίες πέρα ​​από την παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία. Η συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της Volkswagen στην αμυντική τεχνολογία, ανοίγοντας ενδεχομένως νέους δρόμους για ανάπτυξη και καινοτομία.

Στο εργοστάσιο του Όσναμπρουκ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Volkswagen βρίσκεται σε συνομιλίες με την ισραηλινή εταιρεία κατασκευής συστημάτων αεράμυνας για μια συμφωνία που προβλέπει τη μεταφορά της παραγωγής σε ένα από τα εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής και στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Όσναμπρουκ.

Δύο πηγές που μίλησαν στους Financial Times, είπα ότι το εργοστάσιο θα μετατραπεί καταλλήλως ώστε να εξειδικευθεί στην αεράμυνα.

Οι εταιρείες Rafael Advanced Defence Systems και Volkswagen σκοπεύουν να επαναχρησιμοποιήσουν το εργοστάσιο του Όσναμπρουκ για την κατασκευή εξαρτημάτων για το ισραηλινό σύστημα Iron Dome. Στόχος τους είναι η πώληση των αντιαεροπορικών συστημάτων σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το εργοστάσιο θα παράγει πολλά εξαρτήματα Iron Dome, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων φορτηγών που μεταφέρουν πυραύλους. Επίσης, θα παράγει  εκτοξευτές και γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν θα κατασκευάζει βλήματα, ανέφεραν οι πηγές.

Επιπλέον, οι δύο εταιρείες στοχεύουν στη διάσωση και των 2.300 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο. «Το δυναμικό είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Αλλά εναπόκειται στους εργαζόμενους να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν στην ιδέα», σημείωσε μία από τις πηγές.

HSBC: Ποιες χώρες και ποιοι κλάδοι θα πληρώσουν ακριβά το «μπλοκάρισμα» του Ορμούζ

HSBC: Ποιες χώρες και ποιοι κλάδοι θα πληρώσουν ακριβά το «μπλοκάρισμα» του Ορμούζ

Vita.gr
Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

«Επαφές» ΗΠΑ-Ιραν για τερματισμό του πολέμου παραδέχτηκε ιρανική πηγή

«Επαφές» ΗΠΑ-Ιραν για τερματισμό του πολέμου παραδέχτηκε ιρανική πηγή

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια
LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπρέσια για τη 2η αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει ο Ταλ Ντίλιαν μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης. Προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

ΠΑΟΚ: Την επόμενη εβδομάδα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
ΠΑΟΚ: Πότε τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Στην τελική του ευθεία μπαίνει ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στρέφεται στα εισιτήρια που θα διαθέσουν οι δύο ομάδες.

Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…
Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να μπουν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ζυγίζουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ έχοντας απέναντί τους ένα οργισμένο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού
Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού

Θετικά νέα για τη χιλιοταλαιπωρημένη φέτος Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στις προπονήσεις. Τι ισχύει σχετικά με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15)

Αλέξης Χαρίτσης: Η επιστολή παραίτησης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καθώς «η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο».

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Άρης: Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο
Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο

Στο Λος Άντζελες για το παιχνίδι των Μπακς ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, είχε την ευκαιρία να τα πει με Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Στην Ελευσίνα γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο - «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων

Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

