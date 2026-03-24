Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen μεταβαίνει από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές δραστηριότητές στην αντιπυραυλική άμυνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η Volkswagen αναμένεται να συνεργαστεί με τον ισραηλινό κατασκευαστή του αμυντικού συστήματος «Iron Dome», Rafael Advanced Defence Systems.

Αυτή η στρατηγική κίνηση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Volkswagen, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της και να εισέλθει στον αμυντικό τομέα. Η συνεργασία στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης της Volkswagen στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων αντιπυραυλικής άμυνας.

Αυτή η μετάβαση αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της εταιρείας να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς και να διερευνήσει νέες ευκαιρίες πέρα ​​από την παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία. Η συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της Volkswagen στην αμυντική τεχνολογία, ανοίγοντας ενδεχομένως νέους δρόμους για ανάπτυξη και καινοτομία.

Στο εργοστάσιο του Όσναμπρουκ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Volkswagen βρίσκεται σε συνομιλίες με την ισραηλινή εταιρεία κατασκευής συστημάτων αεράμυνας για μια συμφωνία που προβλέπει τη μεταφορά της παραγωγής σε ένα από τα εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής και στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Όσναμπρουκ.

Δύο πηγές που μίλησαν στους Financial Times, είπα ότι το εργοστάσιο θα μετατραπεί καταλλήλως ώστε να εξειδικευθεί στην αεράμυνα.

Οι εταιρείες Rafael Advanced Defence Systems και Volkswagen σκοπεύουν να επαναχρησιμοποιήσουν το εργοστάσιο του Όσναμπρουκ για την κατασκευή εξαρτημάτων για το ισραηλινό σύστημα Iron Dome. Στόχος τους είναι η πώληση των αντιαεροπορικών συστημάτων σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το εργοστάσιο θα παράγει πολλά εξαρτήματα Iron Dome, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων φορτηγών που μεταφέρουν πυραύλους. Επίσης, θα παράγει εκτοξευτές και γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν θα κατασκευάζει βλήματα, ανέφεραν οι πηγές.

Επιπλέον, οι δύο εταιρείες στοχεύουν στη διάσωση και των 2.300 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο. «Το δυναμικό είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Αλλά εναπόκειται στους εργαζόμενους να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν στην ιδέα», σημείωσε μία από τις πηγές.