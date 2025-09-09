Volkswagen: Στοχεύει στην κυριαρχία της στην Ευρώπη με προσιτά ηλεκτρικά οχήματα

Η Volkswagen, ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικών αυτοκινήτων τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη φέτος, παρουσίασε το μικρό, πλήρως ηλεκτρικό ID. Cross Concept car το Σαββατοκύριακο, πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Αυτή είναι η τέταρτη κυκλοφορία της Volkswagen σε μια οικογένεια νέων ηλεκτρικών μοντέλων, μετά τα ID.2, ID. GTI Concept και ID. EVERY1.

«Έχουμε εργαστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσουμε το λογισμικό μας, για να βελτιώσουμε τις προσφορές μπαταριών μας. Αυτή η οικογένεια θα είναι η πρώτη όπου θα εισάγουμε την ενοποιημένη ιδέα κυψελών μας όσον αφορά την μπαταρία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, στο CNBC τη Δευτέρα.

«Θα είμαστε ανταγωνιστικοί και αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη, για παράδειγμα, είμαστε μακράν ηγέτης της αγοράς στην ηλεκτροκίνηση με μερίδιο αγοράς 28%. Αυτή η οικογένεια αποτελεί μια ακόμη ώθηση για να γίνει αυτό το μερίδιο αγοράς ακόμη μεγαλύτερο», δήλωσε ο Μπλούμε.

Το πρωτότυπο αυτοκίνητο ID. Cross της Volkswagen θα έχει τιμή εισόδου περίπου 25.000 ευρώ σύμφωνα με τον Μπλούμε.

Τα σχόλιά του έρχονται λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτων IAA Mobility στο Μόναχο, όπου οι προβληματικές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν νεοφερμένους Κινέζους.

Κινέζοι ανταγωνιστές

Οι μετοχές της Volkswagen έχουν αυξηθεί κατά περίπου 12,2% μέχρι στιγμής φέτος, παρά τις πιέσεις των αμερικανικών δασμών στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ερωτηθείς για τον ισχυρό ανταγωνισμό που θέτουν οι Κινέζοι ανταγωνιστές ηλεκτρικών οχημάτων, ο Μπλούμε είπε ότι χαιρετίζει την πρόκληση.

«Ο ανταγωνισμός, για μένα, είναι πολύ θετικός. Είναι όπως στον αθλητισμό: όταν έχεις καλούς ανταγωνιστές, πρέπει να είσαι καλύτερος. Αυτό είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τη βελτίωσή μας», τόνισε ο Μπλούμε.

«Δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό», πρόσθεσε.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει επί του παρόντος πλήθος προκλήσεων, από την αύξηση του κόστους παραγωγής έως τους δασμούς των ΗΠΑ, καθώς και τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις ρυθμιστικές πιέσεις.

Όπως το έθεσε πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mercedes-Benz, Όλα Κελένιους: «Ο κλάδος μας βιώνει ταυτόχρονα έντονες βροχές, χαλάζι, καταιγίδες και χιόνια».

Ο Μπλούμε της Volkswagen χαιρέτισε μια πρόσφατη εμπορική πρόοδο μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια συμφωνία που αναμένεται να μειώσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων των ΗΠΑ στο 15%, από 27,5%.

Ο νέος δασμολογικός συντελεστής, ωστόσο, θα εξακολουθεί να αποτελεί «βάρος» για την εταιρεία, σύμφωνα με τον Μπλούμε, ο οποίος πρόσθεσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ