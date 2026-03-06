H Volkswagen εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργοστάσιό της στο Οσναμπρουκ, στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης αγοράς. Την ίδια ώρα ο όμιλος επεξεργάζεται σχέδιο περικοπών (στη φωτογραφία του Reuters/Annegret Hilse, επάνω, το λογότυπο της VW σε εργοστάσιο παραγωγής).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Neue Osnabrücker Zeitung και του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Βόρειας Γερμανίας NDR, η VW ανέπτυξε υπό άκρα μυστικότητα δύο στρατιωτικά οχήματα, βασισμένα στα μοντέλα VW Amarok και Crafter.

Τα στρατιωτικά οχήματα της VW παρουσιάστηκαν ήδη στη στρατιωτική εμπορική έκθεση Enforce Tac

Τα μοντέλα παρουσιάστηκαν μάλιστα πρόσφατα στη στρατιωτική εμπορική έκθεση Enforce Tac στη Νυρεμβέργη, χωρίς όμως το λογότυπο της Volkswagen.

Εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα και, μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «το εργοστάσιο της VW στο Οσναμπρουκ έχει αναπτύξει διάφορες πρωτότυπες ιδέες οχημάτων, τις οποίες παρουσίασε στην έκθεση προκειμένου να διερευνήσει πιθανές ευκαιρίες και προοπτικές της αγοράς».

Το εάν και σε ποιο βαθμό θα προκύψουν και συγκεκριμένα εγχειρήματα από αυτά, είναι προς το παρόν ανοιχτό, διευκρίνισε, ενώ πρόσθεσε ότι η εταιρία εξετάζει διάφορες επιλογές για τη μελλοντική χρήση της συγκεκριμένης εγκατάστασης, στην οποία απασχολούνται 2.300 εργαζόμενοι.

«Αρνητικές» προοπτικές

Η παραγωγή εκεί των μοντέλων Porsche θα σταματήσει στο τέλος του έτους, ενώ και η παραγωγή του VW T-Roc Cabriolet θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027. Πιθανός αγοραστής του εργοστασίου θεωρείται, σύμφωνα με την Handelsblatt, η αμυντική βιομηχανία Rheinmetall.

H Volkswagen βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση. Είναι ενδεικτικό ότι ο οίκος αξιολόγησης S&P υποβάθμισε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα τις προοπτικές της σε «αρνητικές», λόγω της πιθανότητας να μην επιτευχθούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί στόχοι.

Σύμφωνα με το περιοδικό Manager, ο διευθύνων σύμβουλος Ολιβερ Μπλούμε και οι οικονομικός διευθυντής Αρνο Αντλιτς συνέστησαν τον Ιανουάριο ομάδα 120 στελεχών με αντικείμενο την προσπάθεια μείωσης του κόστους λειτουργίας του ομίλου και στόχο την εξοικονόμηση έως και 20% έως το τέλος του 2028.

Οι περικοπές δεν αποκλείεται να συμπεριλάβουν και το κλείσιμο γραμμών παραγωγής.

