newspaper
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 19:38
Σεισμός τώρα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 21:49

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Spotlight

«Αυτή η φρικτή επίθεση εναντίον ενός σχολείου, με αίθουσες γεμάτες παιδιά, αποτελεί μια αποτρόπαια απόδειξη του καταστροφικού και απολύτως προβλέψιμου τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι κατά τη διάρκεια αυτής της ένοπλης σύγκρουσης», δήλωσε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία σε εκτενές της δημοσίευμα – καταγγελία.

Η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας, ανώτερη διευθύντρια έρευνας, υπεράσπισης, πολιτικής και εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας «τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι ασφάλειας και μάθησης για τα παιδιά. Αντ’ αυτού, αυτό το σχολείο στη Μινάμπ μετατράπηκε σε τόπο μαζικής σφαγής. Οι αμερικανικές αρχές μπορούσαν και έπρεπε να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για σχολικό κτίριο».

«Η στοχοποίηση προστατευόμενου πολιτικού στόχου, όπως ένα σχολείο, απαγορεύεται αυστηρά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», συμπλήρωσε η Γκεβάρα – Ρόσας.

Η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε τη Δευτέρα μια έρευνα που διαπίστωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς δεν έλαβαν μέτρα για να αποφύγουν τη βλάβη αμάχων πριν βομβαρδίσουν ένα Δημοτικό σχολείο στην επαρχία Ορμουζγκάν του νοτίου Ιράν τον περασμένο μήνα και σκοτώσουν περίπου 168 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεθνής Αμνηστία «υποδεικνύουν ότι το κτίριο του σχολείου χτυπήθηκε άμεσα, μαζί με 12 άλλα κτίρια σε έναν παρακείμενο συγκρότημα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με κατευθυνόμενα όπλα», ανέφερε η οργάνωση. «Αυτό υποδηλώνει την αποτυχία των αμερικανικών δυνάμεων να λάβουν εφικτά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή τραυματισμών αμάχων κατά τη διεξαγωγή της επίθεσης, κάτι που αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ο στρατός των ΗΠΑ βασίστηκε σε παρωχημένες πληροφορίες

«Το γεγονός ότι το σχολικό κτίριο αποτέλεσε άμεσο στόχο και ότι στο παρελθόν αποτελούσε μέρος του συγκροτήματος του IRGC δημιουργεί ανησυχίες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να βασίστηκαν σε παρωχημένες πληροφορίες και να παρέλειψαν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαληθεύσουν ότι ο επιδιωκόμενος στόχος ήταν στρατιωτικός», πρόσθεσε η Διεθνής Αμνηστία.

«Εάν οι επιτιθέμενοι δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν το κτίριο ως σχολείο και παρόλα αυτά προχώρησαν στην επίθεση, αυτό θα υποδηλώνει βαριά αμέλεια στον σχεδιασμό της επίθεσης και θα αποτελούσε ένδειξη μιας επαίσχυντης αποτυχίας των υπηρεσιών πληροφοριών εκ μέρους του αμερικανικού στρατού, καθώς και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» σύμφωνα με την Γκεβάρα – Ρόσας.

«Από την άλλη πλευρά, εάν οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι το σχολείο βρισκόταν δίπλα στις εγκαταστάσεις του IRGC και προχώρησαν στην επίθεση χωρίς να λάβουν όλα τα εφικτά προληπτικά μέτρα, όπως να επιτεθούν τη νύχτα όταν το σχολείο θα ήταν άδειο, ή να προειδοποιήσουν έγκαιρα τους πολίτες που ενδέχεται να επηρεαστούν, αυτό θα ισοδυναμούσε με την απερίσκεπτη εκτόξευση μιας αδιάκριτης επίθεσης που σκότωσε και τραυμάτισε πολίτες και πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου», συμπλήρωσε.

Οι επισημάνσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τις ιρανικές αρχές

«Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές πρέπει να απομακρύνουν αμέσως, στο μέτρο του δυνατού, τους πολίτες από την περιοχή των στρατιωτικών στόχων και να επιτρέψουν την είσοδο ανεξάρτητων παρατηρητών στη χώρα».

«Πρέπει επίσης να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα 92 εκατομμύρια άτομα στο Ιράν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σώζουν ζωές και μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους» ήταν τα συμπεράσματα της Γκεβάρα – Ρόσας.


«Μετά την επίθεση, οι ιρανικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων και των παιδιών που επέζησαν για προπαγανδιστικούς σκοπούς» σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία. Καταγγέλλεται πως οι ιρανικές αρχές δεν σεβάστηκαν τις σουνιτικές θρησκευτικές μειονότητες και η λειτουργία έγινε με το σιιτικό θρησκευτικό τελετουργικό.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο χτυπημάτων σε πολιτικούς στόχους

Οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο τέτοιων αποτυχιών. Στις 11 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) Μπραντ Κούπερ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων που σχετίζονταν με τις επιχειρήσεις.

Η προφανής εξάρτηση των ΗΠΑ από παρωχημένες πληροφορίες, οι οποίες δεν αντανακλούσαν τη μακροχρόνια ιδιότητα του Δημοτικού Σχολείου Shajareh Tayyebeh ως πολιτικού στόχου, θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της αρχής της προφύλαξης, ιδίως της υποχρέωσης να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαλήθευση ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι στρατιωτικός.

Μικρές λεπτομέρειες που παρέθεσε η Διεθνής Αμνηστία

Αναφορές λένε πως υπήρξαν περικοπές στο προσωπικό του αμερικανικού στρατού με αυτό το αντικείμενο από 200 σε 40.

Μετά την επίθεση, μέσα ενημέρωσης και άλλοι οργανισμοί μπόρεσαν να επαληθεύσουν αμέσως ότι το κτίριο που στεγάζει το σχολείο είχε διαχωριστεί από το υπόλοιπο συγκρότημα τουλάχιστον από το 2016.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα μέρη της σύγκρουσης, με πολύ πιο προηγμένες δυνατότητες και τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών, ήταν αναμφίβολα σε θέση να συλλέξουν και να επαληθεύσουν τις ίδιες πληροφορίες, κάτι που θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στην απόφαση να μην επιτεθεί στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, 168 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Στις 3 Μαρτίου 2026, το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονταν τουλάχιστον 110 μαθητές, εκ των οποίων 66 αγόρια και 54 κορίτσια, καθώς και 26 εκπαιδευτικοί και τέσσερις γονείς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσμος 16.03.26

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύνταξη
Η βάση του 2% 16.03.26

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

Σύνταξη
«Εκ προθέσεως επίθεση» 16.03.26

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 16.03.26

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Φύλλια Πολίτη
Μέση Ανατολή 16.03.26

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Μπάσκετ 16.03.26

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Κηφισιά 16.03.26

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 16.03.26

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κόσμος 16.03.26

Σύνταξη
Ελλάδα 16.03.26

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Σύνταξη
Διπλωματία 16.03.26

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Η βάση του 2% 16.03.26

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Ελλάδα 16.03.26

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο