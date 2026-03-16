Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

«Αυτή η φρικτή επίθεση εναντίον ενός σχολείου, με αίθουσες γεμάτες παιδιά, αποτελεί μια αποτρόπαια απόδειξη του καταστροφικού και απολύτως προβλέψιμου τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι κατά τη διάρκεια αυτής της ένοπλης σύγκρουσης», δήλωσε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία σε εκτενές της δημοσίευμα – καταγγελία.

Η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας, ανώτερη διευθύντρια έρευνας, υπεράσπισης, πολιτικής και εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας «τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι ασφάλειας και μάθησης για τα παιδιά. Αντ’ αυτού, αυτό το σχολείο στη Μινάμπ μετατράπηκε σε τόπο μαζικής σφαγής. Οι αμερικανικές αρχές μπορούσαν και έπρεπε να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για σχολικό κτίριο».

«Η στοχοποίηση προστατευόμενου πολιτικού στόχου, όπως ένα σχολείο, απαγορεύεται αυστηρά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», συμπλήρωσε η Γκεβάρα – Ρόσας.

Η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε τη Δευτέρα μια έρευνα που διαπίστωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς δεν έλαβαν μέτρα για να αποφύγουν τη βλάβη αμάχων πριν βομβαρδίσουν ένα Δημοτικό σχολείο στην επαρχία Ορμουζγκάν του νοτίου Ιράν τον περασμένο μήνα και σκοτώσουν περίπου 168 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεθνής Αμνηστία «υποδεικνύουν ότι το κτίριο του σχολείου χτυπήθηκε άμεσα, μαζί με 12 άλλα κτίρια σε έναν παρακείμενο συγκρότημα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με κατευθυνόμενα όπλα», ανέφερε η οργάνωση. «Αυτό υποδηλώνει την αποτυχία των αμερικανικών δυνάμεων να λάβουν εφικτά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή τραυματισμών αμάχων κατά τη διεξαγωγή της επίθεσης, κάτι που αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

<br />

Ο στρατός των ΗΠΑ βασίστηκε σε παρωχημένες πληροφορίες

«Το γεγονός ότι το σχολικό κτίριο αποτέλεσε άμεσο στόχο και ότι στο παρελθόν αποτελούσε μέρος του συγκροτήματος του IRGC δημιουργεί ανησυχίες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να βασίστηκαν σε παρωχημένες πληροφορίες και να παρέλειψαν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαληθεύσουν ότι ο επιδιωκόμενος στόχος ήταν στρατιωτικός», πρόσθεσε η Διεθνής Αμνηστία.

«Εάν οι επιτιθέμενοι δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν το κτίριο ως σχολείο και παρόλα αυτά προχώρησαν στην επίθεση, αυτό θα υποδηλώνει βαριά αμέλεια στον σχεδιασμό της επίθεσης και θα αποτελούσε ένδειξη μιας επαίσχυντης αποτυχίας των υπηρεσιών πληροφοριών εκ μέρους του αμερικανικού στρατού, καθώς και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» σύμφωνα με την Γκεβάρα – Ρόσας.

«Από την άλλη πλευρά, εάν οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι το σχολείο βρισκόταν δίπλα στις εγκαταστάσεις του IRGC και προχώρησαν στην επίθεση χωρίς να λάβουν όλα τα εφικτά προληπτικά μέτρα, όπως να επιτεθούν τη νύχτα όταν το σχολείο θα ήταν άδειο, ή να προειδοποιήσουν έγκαιρα τους πολίτες που ενδέχεται να επηρεαστούν, αυτό θα ισοδυναμούσε με την απερίσκεπτη εκτόξευση μιας αδιάκριτης επίθεσης που σκότωσε και τραυμάτισε πολίτες και πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου», συμπλήρωσε.

Οι επισημάνσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τις ιρανικές αρχές

«Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές πρέπει να απομακρύνουν αμέσως, στο μέτρο του δυνατού, τους πολίτες από την περιοχή των στρατιωτικών στόχων και να επιτρέψουν την είσοδο ανεξάρτητων παρατηρητών στη χώρα».

«Πρέπει επίσης να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα 92 εκατομμύρια άτομα στο Ιράν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σώζουν ζωές και μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους» ήταν τα συμπεράσματα της Γκεβάρα – Ρόσας.

﻿<br />

«Μετά την επίθεση, οι ιρανικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων και των παιδιών που επέζησαν για προπαγανδιστικούς σκοπούς» σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία. Καταγγέλλεται πως οι ιρανικές αρχές δεν σεβάστηκαν τις σουνιτικές θρησκευτικές μειονότητες και η λειτουργία έγινε με το σιιτικό θρησκευτικό τελετουργικό.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο χτυπημάτων σε πολιτικούς στόχους

Οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο τέτοιων αποτυχιών. Στις 11 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) Μπραντ Κούπερ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων που σχετίζονταν με τις επιχειρήσεις.

Η προφανής εξάρτηση των ΗΠΑ από παρωχημένες πληροφορίες, οι οποίες δεν αντανακλούσαν τη μακροχρόνια ιδιότητα του Δημοτικού Σχολείου Shajareh Tayyebeh ως πολιτικού στόχου, θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της αρχής της προφύλαξης, ιδίως της υποχρέωσης να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαλήθευση ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι στρατιωτικός.

Μικρές λεπτομέρειες που παρέθεσε η Διεθνής Αμνηστία

Αναφορές λένε πως υπήρξαν περικοπές στο προσωπικό του αμερικανικού στρατού με αυτό το αντικείμενο από 200 σε 40.

Μετά την επίθεση, μέσα ενημέρωσης και άλλοι οργανισμοί μπόρεσαν να επαληθεύσουν αμέσως ότι το κτίριο που στεγάζει το σχολείο είχε διαχωριστεί από το υπόλοιπο συγκρότημα τουλάχιστον από το 2016.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα μέρη της σύγκρουσης, με πολύ πιο προηγμένες δυνατότητες και τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών, ήταν αναμφίβολα σε θέση να συλλέξουν και να επαληθεύσουν τις ίδιες πληροφορίες, κάτι που θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στην απόφαση να μην επιτεθεί στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, 168 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Στις 3 Μαρτίου 2026, το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονταν τουλάχιστον 110 μαθητές, εκ των οποίων 66 αγόρια και 54 κορίτσια, καθώς και 26 εκπαιδευτικοί και τέσσερις γονείς.