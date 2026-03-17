17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 10:50

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε χθες, Δευτέρα, την αναδιοργάνωση της πολιτικής των ΗΠΑ όσον αφορά στον εμβολιασμό, πάνω απ’ όλα των παιδιών, την οποία προώθησε ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος – διαβόητος αμφισβητίας των εμβολίων.

Στην απόφασή του, ο δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους στις οποίες κατά κανόνα βασίζονταν τέτοιες αποφάσεις και εμπόδισε – τουλάχιστον προσωρινά – την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών.

Η απόφασή του κατάφερε ένα βαρύ πλήγμα στην πολιτική υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία κατακεραυνώνεται από πολλούς γιατρούς. Αφορά προσφυγή που υπέβαλαν τον Ιούλιο ιατρικοί φορείς, ανάμεσά τους η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) και η Αμερικανική Εταιρεία Επιδημιολογίας (IDSA), κατηγορώντας τον υπουργό Κένεντι ότι παραβίασε το νόμο αλλάζοντας τις συστάσεις για τον εμβολιασμό εναντίον της COVID-19.

Τον Μάιο του 2025, ο Κένεντι ανακοίνωνε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν συνιστούν πλέον τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στα παιδιά και στις έγκυες γυναίκες.

Δικαστικό «χαστούκι» στο δίδυμο Τραμπ – Κένεντι τζούνιορ

Ο δικαστής ανέστειλε τις αλλαγές του εμβολιαστικού χρονοδιαγράμματος που πρότεινε επιτροπή ειδικών, αφού ανασχηματίστηκε πλήρως από τον υπουργό Υγείας. Πλέον, αποτελούμενη από προσωπικότητες που επικρίνονται για παντελή έλλειψη εμπειρίας, ή για διασπορά θεωριών αμφισβήτησης των εμβολίων, η συμβουλευτική επιτροπή για τις εμβολιαστικές πρακτικές (ACIP) έφερε τα πάνω κάτω για τις συστάσεις που ίσχυαν στις ΗΠΑ ως προς την ανοσοποίηση: για παράδειγμα, δεν συστήνει πλέον τα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας. Και αυτό, παρά την αντίθετη άποψη πολλών ειδικών που εξεγείρονται.

Η χθεσινή δικαστική απόφαση αναστέλλει επίσης τη συνέχιση του έργου της ACIP, ακυρώνοντας κατά συνέπεια προβλεπόμενη συνεδρίασή της εντός της εβδομάδας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας είπε πως περιμένει «με ανυπομονησία να ακυρωθεί η απόφαση του δικαστή» αυτού.

Από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «ιστορική και ευπρόσδεκτη», ο πρόεδρος της  ACIP, Άντριου Ρασίν, στηλίτευσε για μια ακόμη φορά τις «ατεκμηρίωτες και μη επιστημονικές» αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά Στα εμβόλια.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το υπουργείο θα ασκήσει έφεση, αρχίζοντας ένα δικαστικό σίριαλ.

Διαβόητος για τις συνωμοσιολογικές και αντιεμβολιαστικές απόψεις που εξέφρασε στο παρελθόν, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος έθεσε σε εφαρμογή εκ βάθρων αλλαγές στην πολιτική εμβολιασμού και έβαλε στο στόχαστρο εμβόλια, κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται για δεκαετίες, ενώ σταμάτησε τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων, προκαλώντας κατακραυγή από την ιατρική και επιστημονική κοινότητας των ΗΠΑ.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί – «Δεν είναι σαφές αν σκοτώθηκε»
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 09:34

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

New York Times 17.03.26

Τι απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από την Κούβα

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

«Παραπλάνηση» 17.03.26

Διαψεύδει ο Αραγτσί ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Μέση Ανατολή 17.03.26

«Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Έρχεται! 17.03.26

Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Ελλάδα 17.03.26

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Κρήτη 17.03.26

Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Υγεία 17.03.26

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
English edition 17.03.26

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

