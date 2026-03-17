Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.
Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε σε ισραηλινά ΜΜΕ φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δίνει εντολή εξόντωση του του νο 2 του Ιράν και επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί.
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.
Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026
Την είδηση για το θάνατο του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δημοσίευσε σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.
Defense Minister Katz:
«I was just updated by the Chief of Staff that the Secretary of the National Security Council to Larijani, and the Basij chief – Iran’s central repression force – Soleimani, were eliminated last night. They have joined Khamenei, the head of the… pic.twitter.com/LK6uAyJldR
— Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Channel 12 η επιχείρηση εξόντωσης του Λαριτζανί ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.
Το απόγευμα της Δευτέρας, όμως, οι ισραηλινές αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ο Λαριτζανί θα πήγαινε σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα, αντί για το σπίτι του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαζί με το νο2 του Ιράν ήταν και ο γιος του.
Κατά το ίδιο κανάλι, αμέσως μετά τον βομβαρδισμό ισραηλινή πηγή ασφαλείας φέρεται να δήλωσε για τον Λαριτζανί ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να επέζησε αυτής της επίθεσης».
Ο Λαριτζάνι εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή σε διαδήλωση στην Τεχεράνη
Ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Λαριτζάνι, ήταν μεταξύ των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων που εθεάθησαν στο κέντρο της Τεχεράνης την Παρασκευή, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδήλωσης για την Ημέρα της Αλ-Κουντς, μεταδίδει το Al Jazeera.
Μιλώντας στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Λαριτζάνι είπε ότι η βομβιστική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ήταν ένα σημάδι «απελπισίας» από τους εχθρούς του Ιράν.
«Αυτές οι επιθέσεις γίνονται από φόβο, από απελπισία. Όποιος είναι ισχυρός δεν θα βομβάρδιζε καθόλου διαδηλώσεις. Είναι σαφές ότι απέτυχε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση.
Είπε ότι ο Τραμπ «δεν καταλαβαίνει ότι ο ιρανικός λαός είναι ένας γενναίος λαός, ένας ισχυρός λαός, ένας αποφασιστικός λαός. Όσο περισσότερο πιέζει, τόσο ισχυρότερη θα γίνεται η αποφασιστικότητα του λαού».
«Εξαλείφθηκε»: Η ανάρτηση των IDF για τη δολοφονία του Λαριτζανί
Σε συνέχεια των δηλώσεων του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Κατζ, οι IDF επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στο Ιράν.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο Λαριτζάνι «λειτουργούσε ως de facto ηγέτης του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated.
Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0
— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026
