17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 14:43

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε σε ισραηλινά ΜΜΕ φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δίνει εντολή εξόντωση του του νο 2 του Ιράν και επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Την είδηση για το θάνατο του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δημοσίευσε σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα ο Ίσραελ Κατζ, ανακοίνωσε: «Μόλις ενημερώθηκα από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου ότι ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Λαριτζάνι και ο αρχηγός της Μπασίτζ – της κεντρικής κατασταλτικής δύναμης του Ιράν – Σουλεϊμανί, εξοντώθηκαν χθες το βράδυ. Έχουν ενωθεί με τον Χαμενεΐ, και όλα τα ηττημένα μέλη του Άξονα του Κακού στα βάθη της κόλασης», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Channel 12 η επιχείρηση εξόντωσης του Λαριτζανί ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.

Το απόγευμα της Δευτέρας, όμως, οι ισραηλινές αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ο Λαριτζανί θα πήγαινε σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα, αντί για το σπίτι του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαζί με το νο2 του Ιράν ήταν και ο γιος του.

Κατά το ίδιο κανάλι, αμέσως μετά τον βομβαρδισμό ισραηλινή πηγή ασφαλείας φέρεται να δήλωσε για τον Λαριτζανί ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να επέζησε αυτής της επίθεσης».

Ο Λαριτζάνι εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή σε διαδήλωση στην Τεχεράνη

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Λαριτζάνι, ήταν μεταξύ των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων που εθεάθησαν στο κέντρο της Τεχεράνης την Παρασκευή, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδήλωσης για την Ημέρα της Αλ-Κουντς, μεταδίδει το Al Jazeera.

Μιλώντας στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Λαριτζάνι είπε ότι η βομβιστική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ήταν ένα σημάδι «απελπισίας» από τους εχθρούς του Ιράν.

«Αυτές οι επιθέσεις γίνονται από φόβο, από απελπισία. Όποιος είναι ισχυρός δεν θα βομβάρδιζε καθόλου διαδηλώσεις. Είναι σαφές ότι απέτυχε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση.

Είπε ότι ο Τραμπ «δεν καταλαβαίνει ότι ο ιρανικός λαός είναι ένας γενναίος λαός, ένας ισχυρός λαός, ένας αποφασιστικός λαός. Όσο περισσότερο πιέζει, τόσο ισχυρότερη θα γίνεται η αποφασιστικότητα του λαού».

«Εξαλείφθηκε»: Η ανάρτηση των IDF για τη δολοφονία του Λαριτζανί

Σε συνέχεια των δηλώσεων του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Κατζ, οι IDF επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στο Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο Λαριτζάνι «λειτουργούσε ως de facto ηγέτης του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί – Κανένα σχόλιο από το Ιράν προς το παρόν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 12:46

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί – Κανένα σχόλιο από το Ιράν προς το παρόν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Φροίξος Φυντανίδης
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Παναγιώτης Σωτήρης
Λουκάς Καρνής
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

