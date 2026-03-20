Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico, o οποίος επικαλείται δύο άτομα με γνώση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία, αναφέρει ότι η Μόσχα πρότεινε μια ανταλλαγή προς τις ΗΠΑ. Και αύξησε την ανησυχία για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με αυτήν, η Μόσχα θα σταματούσε να βοηθά το Ιράν, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, όπως οι ακριβείς συντεταγμένες των στρατιωτικών στοιχείων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Υπό τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα σταματούσε να παρέχει στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζεται, έχει δηλώσει ότι πιθανόν η Ρωσία «βοηθά το Ιράν, όπως εμείς βοηθάμε την Ουκρανία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που πάντως διαψεύδεται από τη Ρωσία, η πρόταση έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι, από τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμιτρίεφ στους ειδικούς απεσταλμένους της κυβέρνησης Τραμπ. Τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι πηγές, αναφέρει το δημοσίευμα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Fake»

Την πληροφορία διέψευσε με ανάρτησή του ο ίδιος ο Κίριλ Ντμιτρίεφ. Σε ανάρτησή του στο Χ, αναπαράγει το δημοσίευμα με σχόλιο μόνο μία λέξη: «Fake».



Ο Λευκός Οίκος μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να σχολιάσει και η Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, σύμφωνα με το Politico.

Ανησυχεί η Ευρώπη

Ωστόσο το δημοσίευμα έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους, την ώρα που οι ΗΠΑ αναστέλλουν κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανησυχούν ότι η Μόσχα «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διατλαντικές σχέσεις». Ειδικά μετά τις οργισμένες δηλώσεις Τραμπ κατά των συμμάχων που αρνούνται να στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο στο Ιράν.

Διπλωμάτης της ΕΕ χαρακτήρισε τη ρωσική πρόταση «εξωφρενική». Κυρίως γιατί η προτεινόμενη συμφωνία –αν ισχύει- είναι πιθανό να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες υποψίες στην Ευρώπη ότι οι συναντήσεις Γουίτκοφ-Ντμιτρίεφ θεωρούνται από τη Μόσχα ως μια ευκαιρία να δελεάσει την Ουάσιγκτον σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο δυνάμεων που αφήνει την Ευρώπη στο περιθώριο.