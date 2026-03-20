Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 21:25

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico, o οποίος επικαλείται δύο άτομα με γνώση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία, αναφέρει ότι η Μόσχα πρότεινε μια ανταλλαγή προς τις ΗΠΑ. Και αύξησε την ανησυχία για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με αυτήν, η Μόσχα θα σταματούσε να βοηθά το Ιράν, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, όπως οι ακριβείς συντεταγμένες των στρατιωτικών στοιχείων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Υπό τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα σταματούσε να παρέχει στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζεται, έχει δηλώσει ότι πιθανόν η Ρωσία «βοηθά το Ιράν, όπως εμείς βοηθάμε την Ουκρανία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που πάντως διαψεύδεται από τη Ρωσία, η πρόταση έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι, από τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμιτρίεφ στους ειδικούς απεσταλμένους της κυβέρνησης Τραμπ. Τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι πηγές, αναφέρει το δημοσίευμα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Fake»

Την πληροφορία διέψευσε με ανάρτησή του ο ίδιος ο Κίριλ Ντμιτρίεφ. Σε ανάρτησή του στο Χ, αναπαράγει το δημοσίευμα με σχόλιο μόνο μία λέξη: «Fake».


Ο Λευκός Οίκος μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να σχολιάσει και η Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, σύμφωνα με το Politico.

Ανησυχεί η Ευρώπη

Ωστόσο το δημοσίευμα έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους, την ώρα που οι ΗΠΑ αναστέλλουν κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανησυχούν ότι η Μόσχα «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διατλαντικές σχέσεις». Ειδικά μετά τις οργισμένες δηλώσεις Τραμπ κατά των συμμάχων που αρνούνται να στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο στο Ιράν.

Διπλωμάτης της ΕΕ χαρακτήρισε τη ρωσική πρόταση «εξωφρενική». Κυρίως γιατί η προτεινόμενη συμφωνία –αν ισχύει- είναι πιθανό να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες υποψίες στην Ευρώπη ότι οι συναντήσεις Γουίτκοφ-Ντμιτρίεφ θεωρούνται από τη Μόσχα ως μια ευκαιρία να δελεάσει την Ουάσιγκτον σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο δυνάμεων που αφήνει την Ευρώπη στο περιθώριο.

ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Φορτωμένα πετρέλαιο 20.03.26

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα

Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
ΗΠΑ 20.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Αβάνα 20.03.26

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
El Mundo 20.03.26

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
English edition 20.03.26

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Βάση δεδομένων 20.03.26

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
«Σύνταγμα και Θεσμοί» 20.03.26

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

