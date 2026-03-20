Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.
- Χειροπέδες σε μεγιστάνα πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Χωρίς εξηγήσεις η κράτησή του
- Το μυστικό για τον καρκίνο μπορεί να κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico, o οποίος επικαλείται δύο άτομα με γνώση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία, αναφέρει ότι η Μόσχα πρότεινε μια ανταλλαγή προς τις ΗΠΑ. Και αύξησε την ανησυχία για την Ευρώπη.
Σύμφωνα με αυτήν, η Μόσχα θα σταματούσε να βοηθά το Ιράν, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, όπως οι ακριβείς συντεταγμένες των στρατιωτικών στοιχείων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Υπό τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα σταματούσε να παρέχει στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζεται, έχει δηλώσει ότι πιθανόν η Ρωσία «βοηθά το Ιράν, όπως εμείς βοηθάμε την Ουκρανία».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που πάντως διαψεύδεται από τη Ρωσία, η πρόταση έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι, από τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμιτρίεφ στους ειδικούς απεσταλμένους της κυβέρνησης Τραμπ. Τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι πηγές, αναφέρει το δημοσίευμα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.
«Fake»
Την πληροφορία διέψευσε με ανάρτησή του ο ίδιος ο Κίριλ Ντμιτρίεφ. Σε ανάρτησή του στο Χ, αναπαράγει το δημοσίευμα με σχόλιο μόνο μία λέξη: «Fake».
— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 20, 2026
Ο Λευκός Οίκος μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να σχολιάσει και η Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, σύμφωνα με το Politico.
Ανησυχεί η Ευρώπη
Ωστόσο το δημοσίευμα έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους, την ώρα που οι ΗΠΑ αναστέλλουν κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανησυχούν ότι η Μόσχα «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διατλαντικές σχέσεις». Ειδικά μετά τις οργισμένες δηλώσεις Τραμπ κατά των συμμάχων που αρνούνται να στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο στο Ιράν.
Διπλωμάτης της ΕΕ χαρακτήρισε τη ρωσική πρόταση «εξωφρενική». Κυρίως γιατί η προτεινόμενη συμφωνία –αν ισχύει- είναι πιθανό να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες υποψίες στην Ευρώπη ότι οι συναντήσεις Γουίτκοφ-Ντμιτρίεφ θεωρούνται από τη Μόσχα ως μια ευκαιρία να δελεάσει την Ουάσιγκτον σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο δυνάμεων που αφήνει την Ευρώπη στο περιθώριο.
- Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
- Προπονητής Ράγιο ενόψει ΑΕΚ: «Ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε ακόμη μια πρόκριση»
- 25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
- Οι Red Hot Chili Peppers ανοίγουν την καρδιά τους για τον Hillel Slovak
- Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
- Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
- Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
