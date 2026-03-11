Ουκρανοί στρατιωτικοί εκπαιδευτές πρόκειται να συμβάλουν στην εκπαίδευση του γερμανικού στρατού, με στόχο η Γερμανία να είναι πλήρως έτοιμη να αμυνθεί σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης κατά του ΝΑΤΟ έως το 2029.

Πρόκειται για μια σημαντική αντιστροφή ρόλων, καθώς επί χρόνια δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, εκπαίδευαν ουκρανικές δυνάμεις ενόψει της εισβολής της Ρωσίας.

Το Βερολίνο και το Κίεβο συμφώνησαν πρόσφατα ότι η Ουκρανία θα στείλει εκπαιδευτές σε γερμανικές στρατιωτικές σχολές για να μεταδώσουν τις εμπειρίες τους από τον πόλεμο στην πρώτη γραμμή.

Ο υποστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ, αρχηγός του γερμανικού στρατού, δήλωσε ότι «ο ουκρανικός στρατός είναι ο μόνος στον κόσμο που έχει εμπειρία σε μάχες εναντίον της Ρωσίας».

Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα που προχώρησε σε μια τέτοια συμφωνία, αλλά εκτιμάται ότι και άλλες δυτικές χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, οι δυτικοί αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς οι προηγούμενες δηλώσεις της Ρωσίας πριν την εισβολή στην Ουκρανία

δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους.

Εμπειρία σε Πυροβολικό, Drones και Μηχανική

Το αρχικό σώμα των ουκρανών εκπαιδευτών θα αριθμεί πιθανώς μεσαία διψήφια (20-60 άτομα), παραμένοντας για λίγες εβδομάδες κάθε φορά, σύμφωνα με τον Φρόιντινγκ.

Οι εκπαιδευτές θα μεταδώσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους σε τομείς όπως το πυροβολικό, η μηχανική, οι τεθωρακισμένες επιχειρήσεις, η χρήση drones και η διοίκηση και ο έλεγχος.

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως άρματα μάχης Leopard, οχήματα Marder, ολμοβόλα και συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αξιοποιήσει αυτές τις δεξιότητες σε πραγματικές μάχες, αναπτύσσοντας τακτικές υψηλής τεχνολογίας που βασίζονται σε δεδομένα, κάτι που δεν διδάσκεται στα παραδοσιακά στρατιωτικά εγχειρίδια.

«Το γεγονός ότι τώρα έρχονται σε εμάς ως εκπαιδευτές αντανακλά μια εταιρική σχέση ασφάλειας σε ισότιμη βάση», δήλωσε ο Φρόιντινγκ, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του ουκρανικού στρατού αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση της άμυνας του ΝΑΤΟ.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στρατιωτικής συνεργασίας και αξιοποίησης πολύτιμης μάχιμης εμπειρίας από τη σύγχρονη σύγκρουση στην Ουκρανία.