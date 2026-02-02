Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία θα θεωρήσει την ανάπτυξη οποιωνδήποτε ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομών στην Ουκρανία ως «ξένη επέμβαση» και θα αντιμετωπίσει αυτές τις δυνάμεις ως «νόμιμους στόχους», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών τη Δευτέρα, επικαλούμενο τον υπουργό Σεργκέι Λαβρόφ.

Το σχόλιο του υπουργείου, ένα από τα πολλά που είπε ότι ήταν σε απάντηση σε ερωτήσεις που τέθηκαν στον Λαβρόφ, εξήρε επίσης τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση του πολέμου και είπε ότι κατανοούσε τους θεμελιώδεις λόγους πίσω από τη σύγκρουση, όπως μετέφερε το Reuters.

«Η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποδομών των δυτικών χωρών στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για εμάς και θα θεωρηθεί ξένη επέμβαση που αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας», ανέφερε το υπουργείο στην ιστοσελίδα του.

Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες – οι οποίες έχουν συζητήσει την πιθανότητα ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία για να συμβάλουν στην εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας – πρέπει να κατανοήσουν «ότι όλα τα ξένα στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, εάν αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα γίνουν νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».

Η Ρωσία θέλει αποχώρηση από το Ντονμπάς – Η Ουκρανία απορρίπτει το αίτημα

Οι ΗΠΑ έχουν ηγηθεί των προσπαθειών για τη διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ενώ αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στα ΗΑΕ η δεύτερη τριμερής συνάντηση με εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Το ζήτημα της παραχώρησης διεθνώς αναγνωρισμένου ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. Το Κίεβο απορρίπτει τις ρωσικές εκκλήσεις να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους που δεν έχουν καταλάβει οι δυνάμεις της Μόσχας. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα ανεχθεί την παρουσία στρατευμάτων από δυτικές χώρες στην Ουκρανία.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Μόσχα εκτιμά τις «σκόπιμες προσπάθειες» της κυβέρνησης Τραμπ να επιτύχει μια λύση και να κατανοήσει τις μακροχρόνιες ανησυχίες της Ρωσίας σχετικά με την επέκταση της ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και τις προτάσεις της προς την Ουκρανία.

Περιέγραψε τον Τραμπ ως «έναν από τους λίγους δυτικούς πολιτικούς που όχι μόνο αρνήθηκε αμέσως να προωθήσει άσκοπες και καταστροφικές προϋποθέσεις για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τη Μόσχα σχετικά με την ουκρανική κρίση, αλλά και μίλησε δημοσίως για τις βαθύτερες αιτίες της».

Η Γερμανία θέλει εκδίκηση για τις ήττες του παρελθόντος λέει η Ρωσία

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε την ενδεχόμενη στρατιωτική παρουσία της Γερμανίας στην Ουκρανία και την παρουσία της στις γειτονικές χώρες, αναφέροντας ότι «οι προσπάθειες της Γερμανίας να θέσει τελεσίγραφα στη Ρωσία είναι εγγενώς παράλογες και καταδικασμένες σε αποτυχία». Οι σχέσεις του Βερολίνου με τη Μόσχα «καθοδηγούνται από την εμμονή για εκδίκηση για τις ήττες του παρελθόντος»

Τα σχόλια της Ρωσίας έρχονται εν μέσω της ενδυνάμωσης σης ταξιαρχίας της Bundeswehr στη Λιθουανία (30 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία), η οποία εισήλθε σε νέα φάση στις 29 Ιανουαρίου, με δύο μάχιμα τάγματα να υπάγονται στην ταξιαρχία, στο πλαίσιο της σταδιακής ενίσχυσης των γερμανικών δυνάμεων στη Λιθουανία. Τα τάγματα είναι το 203 τεθωρακισμένων και το 122ο μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την Παρασκευή την πρόταση του Μάνφρεντ Βέμπερ, ηγέτη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ότι κοινός ευρωπαϊκός στρατός θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο διαφύλαξης της ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.