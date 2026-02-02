Οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις επικεντρώνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που η χώρα περνά την χειρότερη ενεργειακή κρίση στην καρδιά ενός ιδιαίτερα παγερού χειμώνα έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων που διέλυσαν τις ενεργειακές της υποδομές.

Στις 27 Ιανουαρίου ρωσικά drones χτύπησαν επιβατηγό τρένο στο Χάρκοβο, τουλάχιστον πέντε οι νεκροί

«Ο ρωσικός στρατός, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην τρομοκράτηση με επιθέσεις κατά του δικτύου εφοδιασμού, πρώτα απ’ όλα στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

I held a coordination call on the situation in Ukraine. As of today, Ukrainian energy workers and repair crews have fully restored the energy system to its pre-incident state before Saturday’s technical failure. The system is operating stably. However, given the extremely cold… pic.twitter.com/0V7OjaoKyN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2026

Οι επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία έχουν κοπάσει

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει το σιδηροδρομικό δίκτυο στις περιοχές του Ντνιπροπετρόφσκ και της Ζαπορίζια, ζώνες στις οποίες επικεντρώνονται και οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού.

Την ώρα που τα ρωσικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών έχουν κοπάσει από την περασμένη εβδομάδα, έχουν πολλαπλασιασθεί οι επιθέσεις κατά του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στις 27 Ιανουαρίου, ρωσικά drones χτύπησαν επιβατηγό τρένο στην περιοχή του Χάρκιβ (Χάρκοβο). Τουλάχιστον πέντε επιβάτες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σήμερα το πρωί, η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia προειδοποίησε για τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας των γραμμών της καλώντας τους επιβάτες να προτιμούν τα λεωφορεία.

Στην περιοχή του Σούμι, η εταιρία δηλώνει ότι παρακολουθεί τις απειλές με drone και προειδοποιεί ότι τα τρένα θα σταματούν κοντά σε καταφύγια σε περίπτωση κινδύνου.

«Επιτίθενται κατά των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών. Είναι εκφοβισμός. Θα χτυπήσουν και θα αμυνθούμε», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στις 29 Ιανουαρίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο επικεφαλής της Ukrzaliznytsia έχει ως αποστολή να προστατεύσει τους σταθμούς, τους κόμβους κλειδιά μαζί με τους στρατιωτικούς», είπε.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη μετά την Γερμανία και την Γαλλία, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην απομάκρυνση πολιτών, την μεταφορά στρατευμάτων και εμπορευμάτων.

Το τρένο, μαζί με τις οδικές μεταφορές, είναι σήμερα το μόνο μέσον για την είσοδο και την έξοδο από την Ουκρανία.