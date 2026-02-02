Τουλάχιστον δεκαπέντε ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν μετά από πλήγμα της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το Euronews.

Η Ρωσία επιτέθηκε και σε άλλες εγκαταστάσεις της DTEK

Σύμφωνα με ανακοίνωση της DTEK Group, λεωφορείο της εταιρείας, το οποίο μετέφερε εργαζόμενους που είχαν τελειώσει τη βάρδια τους σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, δέχτηκε επίθεση.

Η Ρωσία επιτέθηκε και σε άλλες εγκαταστάσεις της DTEK στην περιοχή.

Φωτογραφίες από τα αποτελέσματα της επίθεσης έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών της Ουκρανίας στο Ντνιπροπετρόφσκ.

Η πρώτη ανάρτηση της DTEK Group:

At least twelve mine workers killed, eight injured in russian strike on DTEK bus At least twelve mine workers have been killed and eight injured after russia struck a bus transporting staff from a DTEK mine in Ukraine’s Dnipropetrovsk region. The bus was hit as it was taking… pic.twitter.com/wTDxWmcrwi — DTEK Group (@dtek_en) February 1, 2026

Η Ουκρανία επιτέθηκε στο Μπιέλγκοροντ

Πλήγμα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στοίχισε τη ζωή σε δυο πολίτες νωρίς το πρωί στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Η επίθεση έπληξε ιδιωτικό οίκημα στη Στάρι Άσκολ, που πήρε φωτιά και εν μέρει κατέρρευσε, εξήγησε.

«Σωστικά συνεργεία επιτρόπου βρήκαν τα πτώματα δυο ανθρώπων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Ανταποδίδοντας τους αδιάλειπτους ρωσικούς βομβαρδισμούς κάθε νύχτα επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι δυνάμεις της Ουκρανίας στέλνουν κι αυτές κάθε βράδυ drones στη ρωσική επικράτεια, στοχοποιώντας πάνω απ’ όλα τον τομέα της ενέργειας.