Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

Η Ουκρανία ενισχύει τη μικρής εμβέλειας αντιαεροπορική της άμυνα κατά των ρωσικών drones για να προστατεύσει καλύτερα τις πόλεις στη γραμμή του μετώπου στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Μετά τη συνάντηση που είχε με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Ζελένσκι είπε ότι έγιναν αλλαγές στη διοίκηση και τη δομή των αντίστοιχων στρατιωτικών μονάδων, προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες αμυντικές γραμμές.

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας, όπως η Χερσώνα και Νικόπολη, όπως επίσης και στις παραμεθόριες κοινότητες της περιοχής Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά ένα ‘σαφάρι’ εναντίον των αμάχων», δήλωσε χαρακτηριστικά, με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Δεν υπήρξαν ούτε ρωσικές, ούτε ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μετά τη συμφωνία που επετεύχθη, έπειτα από πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, η Ρωσία να απέχει από τέτοιες επιθέσεις.

«Σε όλες τις περιοχές μας, πράγματι δεν υπήρξαν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή», ανέφερε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη, σε αμοιβαίο επίπεδο, να απόσχει από επιθέσεις και σήμερα δεν επιτεθήκαμε σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Τόνισε, πάντως, ότι η Ρωσία ασχολείται με έναν «αναπροσανατολισμό» της στρατιωτικής της δραστηριότητας, επιτιθέμενη σε σημεία υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως σιδηροδρομικούς κόμβους.

Εντολή για απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από επτά χωριά

Εν τω μεταξύ, το Κίεβο διέταξε σήμερα την εκκένωση επτά χωριών της περιφέρειας του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καλώντας οικογένειες με παιδιά να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, λόγω της προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στον τομέα αυτό.

«Η απόφαση ελήφθη για την αναγκαστική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά από επτά χωριά», ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Όλεχ Σινεχούμποφ. Τα χωριά αυτά βρίσκονται νοτίως της πόλης Βοβτσάνσκ, την κατάληψη της οποίας ανακοίνωσε στα τέλη του 2025 ο ρωσικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη.