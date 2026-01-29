Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι το εδαφικό ζήτημα δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια ειρηνευτική συμφωνία
Η Ρωσία απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ την οποία ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει
- Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
- Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες
- Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
- Αυξάνει η Τουρκία τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με το Ιράν και διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή με τις ΗΠΑ
Ο σύμβουλος επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι το ζήτημα ποιος θα πάρει ποια εδάφη δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία.
Όταν ρωτήθηκε σήμερα εάν συμφωνεί ότι το εδαφικό ζήτημα είναι το μόνο ζήτημα που εκκρεμεί ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ απάντησε :
«Δεν νομίζω».
Ο ίδιος δεν κατονόμασε άλλα βασικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί.
Τα εμπόδια της συμφωνίας
Η Ρωσία απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ την οποία ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν θα δωρίσει στην Μόσχα εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι γίνονται εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.
Χαρακτήρισε τη διαφωνία ως ένα βασικό εκκρεμές ζήτημα που είναι «πολύ δύσκολο» να επιλυθεί.
- Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι το εδαφικό ζήτημα δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια ειρηνευτική συμφωνία
- Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
- Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για φάρσα – Έκαναν τηλεφώνημα για βόμβα στο σχολείο τους
- Πλημμύρες στον Έβρο από τις έντονες βροχοπτώσεις – Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο
- «Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
- Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
- Προς γνωμοδότηση η προστασία των κτηρίων της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας
- Κάγια Κάλας: «Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις