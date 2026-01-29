Τσετσενία: Να φτάσει μέχρι τέλους ο πόλεμος με την Ουκρανία, καλεί την Μόσχα ο Καντίροφ
«Είμαι αντίθετος στις συνομιλίες», είπε ο Καντίροφ
Tην αντίθεσή του στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξέφρασε σήμερα ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και είπε ότι η Μόσχα θα πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο.
«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα πρέπει να οδηγηθεί στην ολοκλήρωσή του… Είμαι αντίθετος στις συνομιλίες», είπε ο Καντίροφ στους δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο, όπου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Στον Πούτιν η τελική απόφαση
Ο Καντίροφ, ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του «πεζικάριο του Πούτιν», είναι προβεβλημένος πολεμοκάπηλος.
Το σχόλιό του αντανακλά το τρέχον ρεύμα ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που μετρά τέσσερα χρόνια, και ότι θα πρέπει να συνεχίσει ακόμη και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του.
Ωστόσο, η απόφαση για το αν και πότε θα σταματήσει ο πόλεμος εναπόκειται σαφώς στον Πούτιν.
Το Κρεμλίνο λέει ότι η Ρωσία θα προτιμούσε να επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας, αλλά προειδοποιεί ότι, αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα το πράξει με στρατιωτικά μέσα.
Τσετσενία: Να φτάσει μέχρι τέλους ο πόλεμος με την Ουκρανία, καλεί την Μόσχα ο Καντίροφ
