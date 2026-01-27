Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει την Ουκρανία ότι πρέπει να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία προκειμένου να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ θεωρούνται από την Ουκρανία ως ο ακρογωνιαίος λίθος για οποιαδήποτε συμφωνία που θα τερματίσει την τετραετή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ μεσολάβησαν στις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ των απεσταλμένων της Ουκρανίας και της Ρωσίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι οποίες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, σημείωσαν πρόοδο προς την κατεύθυνση της συμφωνίας.

Η Financial Times ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαμηνύσει στο Κίεβο ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ εξαρτώνται από την αποδοχή της ειρηνευτικής συμφωνίας από το Κίεβο, η οποία πιθανόν θα απαιτεί την παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Ωστόσο, η πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπαγορεύουν στην Ουκρανία το περιεχόμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι είναι παραπλανητικό να υπονοείται ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αναγκάσει την Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Απαραίτητες οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – «Αγκάθι» το Ντονμπάς

Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα συναντηθούν ξανά την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, με πιθανή συμμετοχή αξιωματούχων των ΗΠΑ. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφυγαν από τις συνομιλίες το περασμένο Σαββατοκύριακο αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι ένα αμερικανικό έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία είναι «100% έτοιμο» και το Κίεβο περιμένει τώρα την ώρα και τον τόπο για την υπογραφή του.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να διατηρηθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουκρανία είναι όλο και πιο αβέβαιη ως προς το αν η Ουάσιγκτον θα δεσμευτεί για εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στη Financial Times, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «σταματούν κάθε φορά που μπορεί να υπογραφούν οι εγγυήσεις ασφάλειας».

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ζήτημα της επικράτειας παραμένει θεμελιώδες για οποιαδήποτε συμφωνία που θα τερματίσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι.