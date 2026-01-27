newspaper
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 09:26

Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κυρίευσαν 17 κοινότητες κι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 500 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα στις επιχειρήσεις τους στην Ουκρανία μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Ο στρατηγός Γκερασίμοφ έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια επιθεώρησης μονάδων του «Δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Η Μόσχα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον πόλεμο ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όρος που χρησιμοποιείται επίσημα από το Κρεμλίνο από την έναρξη της εισβολής, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, δεν είναι δυνατή η άμεση ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών που διατυπώνουν οι εμπόλεμες πλευρές σχετικά με τις εδαφικές μεταβολές και τις στρατιωτικές επιτυχίες στο πεδίο. Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα της Ουκρανίας, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, δήλωσε στο μεταξύ, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πως θα ήταν καλό εάν θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών (σ.σ. την Παρασκευή και Σάββατο) στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.

Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

inWellness
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»
Μπάσκετ 27.01.26

«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»

Δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στο να απολύσει τον επί χρόνια ατζέντη του επειδή δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει από τους Μπακς.

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)
Μπάσκετ 27.01.26

Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-118, ενώ τη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς.

Σύνταξη
Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια
Ελλάδα 27.01.26

Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι είχαν γίνει έγγραφες καταγγελίες στην αρμόδια διεύθυνση για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Σύνταξη
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27.01.26

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Καιρός – Κακοκαιρία: Έρχονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού χρειάζεται προσοχή
Έκτακτο δελτίο 27.01.26

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν τη χώρα: Έρχονται νέες ισχυρές καταιγίδες - Πού χρειάζεται προσοχή

Επιμένει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις - Έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
