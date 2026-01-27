Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κυρίευσαν 17 κοινότητες κι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 500 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα στις επιχειρήσεις τους στην Ουκρανία μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Ο στρατηγός Γκερασίμοφ έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια επιθεώρησης μονάδων του «Δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Η Μόσχα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον πόλεμο ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όρος που χρησιμοποιείται επίσημα από το Κρεμλίνο από την έναρξη της εισβολής, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, δεν είναι δυνατή η άμεση ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών που διατυπώνουν οι εμπόλεμες πλευρές σχετικά με τις εδαφικές μεταβολές και τις στρατιωτικές επιτυχίες στο πεδίο. Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα της Ουκρανίας, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, δήλωσε στο μεταξύ, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πως θα ήταν καλό εάν θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών (σ.σ. την Παρασκευή και Σάββατο) στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.