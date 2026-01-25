Ρωσία: H Ουκρανία κατάφερε πλήγματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Η Ουκρανία εξαπέλυσε χθες Σάββατο «μαζική» επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία και συγκεκριμένα εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ έκανε λόγο για το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων που έχει δεχθεί η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ.

«Ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργείο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ. «Συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή σπιτιού», συμπλήρωσε. Ανέφερε επίσης ότι συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν ζημιές σε δύο σπίτια στην κοινότητα Ταβρόβα.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή στρατευμάτων της Μόσχας.

Άκαρπες οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία – Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσίαμ την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης προσπάθειας για ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες μεταξύ των τριών χωρών αναμένεται να συνεχιστούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου.

Οι συνομιλίες αποδείχθηκαν άκαρπες. Η Ρωσία απαιτεί εδώ και καιρό την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς και, μετά από πάνω από μια δεκαετία συγκρούσεων στην περιοχή, το Κρεμλίνο συνδέει πλέον οποιαδήποτε μελλοντική εκεχειρία με την παράδοση της περιοχής στη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει αποκλείσει την αποχώρηση από το Ντονμπάς. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το Κίεβο θα μπορούσε να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, όπως μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ενώ η αμερικανική πλευρά έχει επίσης προτείνει μια ελεύθερη οικονομική ζώνη σε τμήματα της περιοχής. Η Ρωσία κατέχει ήδη το 98% – 99% του Λουγκάνσκ, της περιφέρειας που μαζί με το Ντόνετσκ, συγκροτούν το Ντονμπάς.