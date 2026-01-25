newspaper
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρωσία: H Ουκρανία κατάφερε πλήγματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 06:51

Ρωσία: H Ουκρανία κατάφερε πλήγματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Η Ουκρανία χτύπησε την Ρωσία στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ σε αυτό που αποκάλεσε ως «μαζική» επίθεση με πυραύλους και drones

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Η Ουκρανία εξαπέλυσε χθες Σάββατο «μαζική» επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία και συγκεκριμένα εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ έκανε λόγο για το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων που έχει δεχθεί η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ.

«Ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργείο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ. «Συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή σπιτιού», συμπλήρωσε. Ανέφερε επίσης ότι συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν ζημιές σε δύο σπίτια στην κοινότητα Ταβρόβα.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή στρατευμάτων της Μόσχας.

Άκαρπες οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία – Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσίαμ την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης προσπάθειας για ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες μεταξύ των τριών χωρών αναμένεται να συνεχιστούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου.

Οι συνομιλίες αποδείχθηκαν άκαρπες. Η Ρωσία απαιτεί εδώ και καιρό την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς και, μετά από πάνω από μια δεκαετία συγκρούσεων στην περιοχή, το Κρεμλίνο συνδέει πλέον οποιαδήποτε μελλοντική εκεχειρία με την παράδοση της περιοχής στη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει αποκλείσει την αποχώρηση από το Ντονμπάς. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το Κίεβο θα μπορούσε να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, όπως μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ενώ η αμερικανική πλευρά έχει επίσης προτείνει μια ελεύθερη οικονομική ζώνη σε τμήματα της περιοχής. Η Ρωσία κατέχει ήδη το 98% – 99% του Λουγκάνσκ, της περιφέρειας που μαζί με το Ντόνετσκ, συγκροτούν το Ντονμπάς.

World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο
Κόσμος 24.01.26 Upd: 23:38

Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αμφισβητεί την εκδοχή της ICE για τον θανάσιμο πυροβολισμό του άντρα στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
