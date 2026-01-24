Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι νέες συνομιλίες με την Ρωσία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «εν δυνάμει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», μετά τις πρώτες συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές».

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», αναφέρει ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X.

Our delegation delivered a report; the meetings in the UAE have concluded. And this was the first format of this kind in quite some time: two days of trilateral meetings. A lot was discussed, and it is important that the conversations were constructive. The negotiations also… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2026

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «η αμερικανική πλευρά έθεσε το ζήτημα των πιθανών μορφών για την επισημοποίηση των παραμέτρων για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και τις προϋποθέσεις ασφαλείας που απαιτούνται για να επιτευχθεί αυτό».

Ανέφερε, επίσης, ότι «ως αποτέλεσμα των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες, όλες οι πλευρές συμφώνησαν να υποβάλουν έκθεση στις πρωτεύουσές τους για κάθε πτυχή των διαπραγματεύσεων και να συντονίσουν περαιτέρω βήματα με τους ηγέτες τους. Οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι προσδιόρισαν μια λίστα θεμάτων για μια πιθανή επόμενη συνάντηση. Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ετοιμότητα να προχωρήσουμε – και η Ουκρανία είναι έτοιμη – θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω συναντήσεις, πιθανώς ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Αναμένω μια προσωπική ενημέρωση από την αντιπροσωπεία κατά την επιστροφή της»

«Παραμένει αοιχτή στο διάλογο η Ρωσία», λέει το ΥΠΕΞ

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας τις προοπτικές για επιπλέον συνομιλίες με ουκρανικές αντιπροσωπείες, δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε μια συνέχιση του διαλόγου, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Εξάλλου, ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι νέες συναντήσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς πρόκειται να πραγματοποιηθουν την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, για να συνεχισθούν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις πάνω στο αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συναντήσεις των τριών αντιπροσωπειών χθες, Παρασκευή, και σήμερα, στο Αμπού Ντάμπι διεξήχθησαν «μέσα σε εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα», ανακοίνωσε και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ πηγή που ζήτησε να μην κατονομασθεί επιβεβαίωσε πως νέες συνομιλίες προβλέπονται για την ερχόμενη εβδομάδα.