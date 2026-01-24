Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι τριμερείς συνομιλίες Μόσχας, Κιέβου και Ουάσιγκτον στο Άμπου Ντάμπι για την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, με το εδαφικό να παραμένει το κύριο και πιο ακανθώδες ζήτημα.

Αν και οι δύο πλευρές δηλώνουν τη θετική τους διάθεση ως προς τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι συγκρούσεις στο πεδίο συνεχίζονται. Το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και το Χάρκοβο είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο δύο αμάχων και τον τραυματισμό δεκάδων, ενώ προκάλεσαν πλήγματα στο ήδη κατεστραμμένο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας.

Παράλληλα οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας συνεχίζονται.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση. Έχοντας χάσει σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική υποστήριξη και με την προσοχή της Ευρώπης να είναι στραμμένη στη Γροιλανδία, ο Βολοντίμρ Ζελένσκι καλείται να πάρει σκληρές αποφάσεις.

Το παζάρι για το Ντονμπάς

Η παράδοση του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που η Ρωσία ακόμα δεν έχει ελέγξει στρατιωτικά, έχει απορριφθεί πολλές φορές από το Κίεβο αλλά αναγκάζεται να το παζαρεύει στο Άμπου Ντάμπι.

Η Μόσχα επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία ότι εάν η Ουκρανία δεν παραδώσει το 20% της περιφέρειας Ντονέτσκ, που συνεχίζει να ελέγχει, οι ειρηνευτικές διαδικασίες δεν θα τελεσφορήσουν.

Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Reuters ότι η Μόσχα ερμηνεύει τη λεγόμενη «φόρμουλα Ανκορατζ», η οποία –σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά– συμφωνήθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στην Αλάσκα, ως πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς από τη Ρωσία και πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου σε άλλα τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Η παράδοση του Ντονέτσκ από τον Ζελένσκι ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία καθώς η πλειονότητα των Ουκρανών αντιτίθεται σε μία τέτοια απόφαση. Ο ουκρανός πρόεδρος φαίνεται να προτείνει τη δημιουργία μία ελεύθερης ζώνης εμπορίου στη γραμμή σύγκρουσης των δύο πλευρών ποντάροντας στις επιχειρηματικές εμμονές του Τραμπ.

Προς το παρόν το μόνο που έχει εξασφαλίσει είναι προφορικές υποσχέσεις για εγγυήσεις ασφαλείας και για ένα πακέτο 800 δισ. για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Οι αντιπροσωπείες στο Άμπου Ντάμπι έχουν μαζί τους τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που, θεωρητικά, συγκροτούν το σχέδιο ειρήνης.

Το αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Corriere dela sera η βασική ιδέα είναι η ανταλλαγή εδάφους έναντι χρημάτων. Ο κροάτης πρωθυπουργός, Αντρέι Πλένκοβιτς, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η παράδοση του Ντοντμπάς από τον Ζελένσκι δεν θα πρέπει να είναι de jure, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα επαναδιεκδίκησης σε μελλοντικό στάδιο και όταν ο Πούτιν δεν θα βρίσκεται πια στην εξουσία.

Το πιο σημαντικό ίσως από αυτή τη δήλωση δεν είναι τα σενάρια για το μέλλον που κάνει ο κροάτης πρωθυπουργός – βασιζόμενα σε υποθέσεις επί υποθέσεων – αλλά το γεγονός ότι φανερώνει την ασφυκτική πίεση στην Ουκρανία να αποδεχτεί σκληρούς όρους ή αλλιώς να συνεχιστεί ο πόλεμος χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ.

Η απώλεια του Ντονέτσκ είναι ιδιαίτερα σκληρή καθώς εκτός των άλλων θα χανόταν οι ουκρανικές οχυρώσεις και το μέτωπο θα ήταν εκτεθειμένο σε μία μεγάλη πεδιάδα προς τον Ντνίπρο ποταμό και από εκεί προς την Οδησσό. Σε μία τέτοια περίπτωση η Ουκρανία θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα χρειαζόταν τη ρωσική συναίνεση για τις εξαγωγές της.

Ως αντάλλαγμα οι ΗΠΑ προβλέπουν το πακέτο δημόσιων και ιδιωτικών πόρων ύψους 800 δισ. δολαρίων με επικεφαλής τον Λάρι Φινκ της BlackRock και εγγυήσεις ασφαλείας με τη στήριξη των Ευρωπαίων – που δεν έχουν προσκληθεί στις διαπραγματεύσεις – που θα μπορούσαν να στείλουν στρατό στο πεδίο.

Ακόμα όμως κι αν οι Ουκρανοί συμφωνήσουν τελικά στην παράδοση εδαφών μία σειρά από ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξ Στουμπ αναφέρει ότι πρώτα η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει το Ντονέτσκ, αλλά το σχέδιο ανοικοδόμησης των 800 δισ. βρίσκεται προς το παρόν μόνο στα χαρτιά, με τα κεφάλαια να μην είναι εξασφαλισμένα.

Παραμένει επίσης ασαφές, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, αν ο Πούτιν θα δεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα περιλαμβάνουν παρουσία στρατιωτών των δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.