Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο, εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε Κίεβο και Χάρκοβο (φωτογραφία του Reuters/Vladyslav Sodel, επάνω, από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο).

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων

Scenes from Kyiv tonight pic.twitter.com/cxNECwSI1A — VolgaLad (@cym27s) January 24, 2026

Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας, με απολογισμό τουλάχιστον 11 τραυματίες.

Οι νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν καθώς αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Αμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για συνομιλίες με στόχο την αναζήτηση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα παραμένει το κύριο σημείο διαμάχης στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα.

Just captured these explosions in Kharkiv.

-20° with windchill.

0220 hours.

Keep Kharkiv in your thoughts wherever you may be. pic.twitter.com/9ABZQ9gKJm — HUGS Helping Ukraine Grassroots Support 🍁🇨🇦🇺🇦 (@HugsUkraine) January 24, 2026

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη τη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό αντίξοες συνθήκες για την Ουκρανία, το ενεργειακό δίκτυο της οποίας έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Massive Russian attack on Kharkiv tonight – about 25 explosions over two hours shook the city. A hospital, a maternity home and a dorm for refugees damaged by the attack. At least 11 people injured. Russian attacks on civilians are relentless. pic.twitter.com/S3LqKZo7C7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2026

Στα μέτωπα των μαχών, οι ρώσοι εισβολείς συνεχίζουν την προέλασή τους και ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ενώ το Κίεβο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ