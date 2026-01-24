Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.
Στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών έγινε ξανά η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, τη νύχτα σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται μαρτυρίες και ουκρανούς αξιωματούχους (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, έκρηξη σε συνοικία του Κιέβου).
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.
Το Κίεβο δέχθηκε «μαζική επίθεση» από ρωσικά drones, ενώ υπήρξε προειδοποίηση για πιθανή «βαλλιστική απειλή»
Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το Κίεβο δέχθηκε «μαζική επίθεση» από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας.
Προειδοποίησαν επίσης για πιθανή «βαλλιστική απειλή» και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, ενώ έχουν προκληθεί πυρκαγιές.
Ενεργειακή κρίση
Η επίθεση της Ρωσίας έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης χειμερινής ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και λίγο μετά τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες στις οποίες συμμετέχουν το Κίεβο, η Μόσχα και η Ουάσιγκτον.
Οι επανειλημμένοι ρωσικοί βομβαρδισμοί των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας έχουν αφήσει μεγάλες πόλεις χωρίς θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό, σε μηδενικές θερμοκρασίες.
