Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 19:53

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η τριμερής διάσκεψη για την Ουκρανία ξεκίνησε το Άμπου Ντάμπι. Οι διαπραγματεύσεις, οι πρώτες που βρίσκουν στο ίδιο τραπέζι τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ ως διαμεσολαβητή, έχουν δημιουργήσει προσδοκίες, παρά το γεγονός ότι Κίεβο και Μόσχα δεν υπαναχωρούν στο βασικό σημείο τριβής: το εδαφικό.

Το Κρεμλίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο, αν η Ουκρανία δεν δεχθεί να παραδώσει στη Ρωσία όλη την περιοχή του Ντονμπάς. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν μέρος της περιοχής, αλλά τη διεκδικούν ολόκληρη. Από την άλλη πλευρά, το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να παραδώσει εδάφη.

Σε ένα άνοιγμα που έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, μίλησε για μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Η περιοχή να τελεί υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, αλλά το εμπόριο με τη Ρωσία να είναι ελεύθερο. «Νομίζω ότι θα είναι θετικό για τις δουλειές μας», είπε.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει συντάξει ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ύψους 800 δις. δολαρίων, το οποίο όμως θα ενεργοποιηθεί, μόνον αφότου σταματήσει ο πόλεμος.

«Προώθηση του διαλόγου»

Ανακοινώνοντας την έναρξη των συνομιλιών, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δήλωσε ότι έχει προγραμματιστεί να συνεχιστούν για δύο ημέρες. Και πως γίνονται «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην κρίση».

«Η σημερινή συνάντηση θα είναι σε μορφή Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια οι Ευρωπαίοι σίγουρα θα λάβουν σχόλια από εμάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Επίσης, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε πως «οι εγγυήσεις ασφαλείας μας είναι πράγματι έτοιμες. Και η συνθήκη είναι έτοιμη για υπογραφή»

Το σχέδιο ανοικοδόμησης

Όπως αποκάλυψε το Politico, ο στόχος της Κομισιόν είναι να δοθούν στην Ουκρανία ​​800 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 χρόνων για την ανοικοδόμησή της.

Το έγγραφο, που έχει τίτλο «Χάρτης πορείας για την ευημερία της Ουκρανίας: Ένα όραμα για την Ουκρανία το 2040», παρέχει ένα πλαίσιο για τη μεταπολεμική Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η ανοικοδόμηση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής, ψηφιοποιημένης οικονομίας του μέλλοντος, που θα κατατάσσεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αγορών στον κόσμο. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει την κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων».

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού του μπλοκ από το 2028. Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν έχουν δεσμευθεί για κάποιο ποσό.

Οι αντιπροσωπείες

Πολυπρόσωπες είναι οι αντιπροσωπείες που βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι για τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική αντιπροσωπεία αποτελείται από στρατιωτικούς αξιωματούχους, με επικεφαλής τον Ναύαρχο Κοστιούκοφ. Επίσης, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα έχει συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για οικονομικά ζητήματα.


Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις, ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, αναφέρθηκε ειδικά στο εδαφικό. Είπε ότι στη συνάντηση Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ «επιβεβαιώθηκε ότι δεν μπορεί να αναμένεται μακροπρόθεσμη διευθέτηση χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος».

Ο Γιούρι Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι η πρώτη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας θα αφορά θέματα ασφάλειας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιλαμβάνει τον Βαντίμ Σκιμπίτσκι, Αναπληρωτή Επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας. Επελέγη, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, «ώστε να υπάρχουν εκπρόσωποι των στρατιωτικών πληροφοριών» στις διαπραγματεύσεις.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο Ρουστέμ Ούμεροφ, Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ εκπροσωπούνται από τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Τζάρεντ Κούσνερ, επιχειρηματία και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και τον Τζος Γκρούνμπαουμ, επίτροπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προμηθειών.

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
