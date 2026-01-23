Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
- «Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα Παρασκευή ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος — αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ — στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του ρώσου προέδρου (φωτογραφία του Sputnik/Alexander Kazakov via Reuters, επάνω, από τη συνάντηση Πούτιν, αριστερά, με την αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κρεμλίνο).
«Η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι»
«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η συνάντηση, που άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη, διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες. Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.
Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.
Οι ΗΠΑ πίεζαν την Ουκρανία και τη Ρωσία να συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι αργότερα αυτήν την εβδομάδα για τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν άτομα που έχουν γνώση του θέματος.
Παρασκευή και Σάββατο…
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε στο ακροατήριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ότι υποστηρίζει η ομάδα των διαπραγματευτών του να συναντηθεί με τους ρώσους και αμερικανούς ομολόγους τους σε ουδέτερο έδαφος.
Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η τριμερής συνάντηση προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αναμενόταν η απάντηση της Ρωσίας.
- Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
- Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
- Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Άφησαν «φέσι» 260 εκατ. δολαρίων
- Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς το Ιράν
- Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
- Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις