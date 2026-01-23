Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα Παρασκευή ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος — αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ — στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του ρώσου προέδρου (φωτογραφία του Sputnik/Alexander Kazakov via Reuters, επάνω, από τη συνάντηση Πούτιν, αριστερά, με την αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κρεμλίνο).

«Η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι»

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η συνάντηση, που άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη, διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες. Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι ΗΠΑ πίεζαν την Ουκρανία και τη Ρωσία να συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι αργότερα αυτήν την εβδομάδα για τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Παρασκευή και Σάββατο…

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε στο ακροατήριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ότι υποστηρίζει η ομάδα των διαπραγματευτών του να συναντηθεί με τους ρώσους και αμερικανούς ομολόγους τους σε ουδέτερο έδαφος.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η τριμερής συνάντηση προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αναμενόταν η απάντηση της Ρωσίας.