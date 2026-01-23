Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την απαίτησή του για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, λέγοντας ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξεύρεση λύσης, πριν από τις τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, σήμερα και αύριο, στο Αμπού Ντάμπι.

«Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις οφείλουν να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς. Οφείλουν να αποσυρθούν. Είναι ένας πολύ σημαντικός όρος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος (…) δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», υπογράμμισε.

Ζελένσι: Το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα-κλειδί

Τη σημασία του Ντονμπάς στις τριμερείς συνομιλίες ανέδειξε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα-κλειδί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε online συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε το επίμαχο θέμα ότι θα συζητηθεί «στο Αμπού Ντάμπι σήμερα και αύριο», διευκρινίζοντας πως οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα ενημερωθούν για την έκβαση των τριμερών συνομιλιών.

Κατά τη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους στην πλατφόρμα WhatsApp, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόταση της Μόσχας για την χρησιμοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση δικών της εδαφών, κυρίως της περιοχής του Κουρσκ, είναι «βλακείες», ενώ σημείωσε πως το Κίεβο θα αγωνιστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη χθες, Πέμπτη, το βράδυ, στην ανατολική Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Ο βομβαρδισμός έπληξε τον οικισμό Τσερκάσκε, ανέφερε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν. Ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και πέντε τραυματίες, όπως είπε, προσθέτοντας ότι δύο κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, το ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε έναν 32χρονο άνδρα, στον πεντάχρονο γιο του και σε δύο από τους γείτονές τους. Οι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων η μητέρα του νεκρού παιδιού, φέρουν τραύματα που οφείλονται στην έκρηξη, καθώς και εγκαύματα.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε πως σήμερα, Παρασκευή, το πρωί, 1.940 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση, μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Πυρκαγιά στην Ρωσία σε δεξαμενές πετρελαίου από drones

Από την άλλη πλευρά, στην Ρωσία, στην κεντρική περιφέρεια της Πένζα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα συντρίμμια ενός εξ αυτών έπεσαν σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη της Πένζα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεγκ Μελνιτσένκο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες άμεσης δράσης εξακολουθούν να εργάζονται εκεί, ενώ δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πάντως, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν το έλεγχο του χωριού Σιμινίφκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Πολωνία στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα αρχές και δωρητές, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει τους πολίτες αντιμέτωπους με ένα δριμύ χειμώνα χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό.

Τα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στο Κίεβο, οι οποίες διαρκούν πλέον τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο απ’ ό,τι τους προηγούμενους χειμώνες. Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύκτας πέφτουν μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.

Η Ρωσία λέει πως οι επιθέσεις της στην Ουκρανία είναι σχεδιασμένες για να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανών. Το Κίεβο αντιτείνει ότι ο στόχος τους είναι να βλάψουν αμάχους και να σπάσουν το ηθικό τους.

«Με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ διέταξε να σταλεί εξοπλισμός για την προστασία των αμάχων από τις θερμοκρασίες παγετού», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας, προσθέτοντας πως 379 γεννήτριες και 18 συσκευές θέρμανσης θα παραδοθούν στην Ουκρανία από την Κυβερνητική Υπηρεσία Στρατηγικών Αποθεμάτων, ενώ θα παρασχεθούν άλλες 447 γεννήτριες με χρήση κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βαρσοβία δωρίζει επίσης 90 γεννήτριες στο Κίεβο.