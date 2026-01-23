newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 15:36

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Spotlight

Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την απαίτησή του για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, λέγοντας ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξεύρεση λύσης, πριν από τις τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, σήμερα και αύριο, στο Αμπού Ντάμπι.

«Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις οφείλουν να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς. Οφείλουν να αποσυρθούν. Είναι ένας πολύ σημαντικός όρος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος (…) δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», υπογράμμισε.

Ζελένσι: Το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα-κλειδί

Τη σημασία του Ντονμπάς στις τριμερείς συνομιλίες ανέδειξε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα-κλειδί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε online συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε το επίμαχο θέμα ότι θα συζητηθεί «στο Αμπού Ντάμπι σήμερα και αύριο», διευκρινίζοντας πως οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα ενημερωθούν για την έκβαση των τριμερών συνομιλιών.

Κατά τη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους στην πλατφόρμα WhatsApp, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόταση της Μόσχας για την χρησιμοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση δικών της εδαφών, κυρίως της περιοχής του Κουρσκ, είναι «βλακείες», ενώ σημείωσε πως το Κίεβο θα αγωνιστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη χθες, Πέμπτη, το βράδυ, στην ανατολική Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Ο βομβαρδισμός έπληξε τον οικισμό Τσερκάσκε, ανέφερε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν. Ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και πέντε τραυματίες, όπως είπε, προσθέτοντας ότι δύο κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, το ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε έναν 32χρονο άνδρα, στον πεντάχρονο γιο του και σε δύο από τους γείτονές τους. Οι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων η μητέρα του νεκρού παιδιού, φέρουν τραύματα που οφείλονται στην έκρηξη, καθώς και εγκαύματα.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε πως σήμερα, Παρασκευή, το πρωί, 1.940 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση, μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Πυρκαγιά στην Ρωσία σε δεξαμενές πετρελαίου από drones

Από την άλλη πλευρά, στην Ρωσία, στην κεντρική περιφέρεια της Πένζα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα συντρίμμια ενός εξ αυτών έπεσαν σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη της Πένζα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεγκ Μελνιτσένκο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες άμεσης δράσης εξακολουθούν να εργάζονται εκεί, ενώ δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πάντως, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν το έλεγχο του χωριού Σιμινίφκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Πολωνία στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα αρχές και δωρητές, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει τους πολίτες αντιμέτωπους με ένα δριμύ χειμώνα χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό.

Τα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στο Κίεβο, οι οποίες διαρκούν πλέον τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο απ’ ό,τι τους προηγούμενους χειμώνες. Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύκτας πέφτουν μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.

Η Ρωσία λέει πως οι επιθέσεις της στην Ουκρανία είναι σχεδιασμένες για να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανών. Το Κίεβο αντιτείνει ότι ο στόχος τους είναι να βλάψουν αμάχους και να σπάσουν το ηθικό τους.

«Με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ διέταξε να σταλεί εξοπλισμός για την προστασία των αμάχων από τις θερμοκρασίες παγετού», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας, προσθέτοντας πως 379 γεννήτριες και 18 συσκευές θέρμανσης θα παραδοθούν στην Ουκρανία από την Κυβερνητική Υπηρεσία Στρατηγικών Αποθεμάτων, ενώ θα παρασχεθούν άλλες 447 γεννήτριες με χρήση κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βαρσοβία δωρίζει επίσης 90 γεννήτριες στο Κίεβο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26 Upd: 13:02

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - Παραμένει το αγκάθι του εδαφικού

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
Τέλος εποχής 23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο