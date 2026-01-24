newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 15:43

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Spotlight

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία που διεξάγονται για δεύτερη ημέρα μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, όπως έγινε γνωστό από πηγές της ουκρανικής και ρωσικής πλευράς.

Η Ντιάνια Νταβιτιάν, εκπρόσωπος του ουκρανού διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, απάντησε θετικά σε ερώτηση για το αν η συνάντηση τελείωσε.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο ξενοδοχείο της στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν οι συνομιλίες να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Πιθανές νέες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σύμφωνα με το RIA ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή για τη συνέχεια του διαλόγου με την Ουκρανία, πιθανόν την επόμενη φορά στην Κωνσταντινούπολη.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΑΕ δήλωσε ότι οι συνομιλίες περιελάμβαναν «άμεση εμπλοκή» μεταξύ αξιωματούχων και από τις δύο χώρες και διεξήχθησαν σε «εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα».

Ο χρόνος είναι με το μέρος της Μόσχας

Ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας Αντρέι Κορτούνοφ δήλωσε στο Al Jazeera ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θέλουν να πείσουν τις ΗΠΑ ότι «δεν αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη», αλλά ότι η Μόσχα γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι με το μέρος της καθώς κάνει αργές αλλά σταθερές στρατιωτικές προελάσεις.

«Σίγουρα εδώ στη Μόσχα θα προτιμούσαν να βρουν μια διπλωματική απάντηση… αλλά νομίζω ότι η αντίληψη στη Μόσχα είναι ότι ο χρόνος είναι με το μέρος της Ρωσίας και, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας δεν είναι πιθανό να βελτιωθεί σύντομα», δήλωσε ο Κορτούνοφ, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε γενικός διευθυντής του Ρωσικού Συμβουλίου Διεθνών Υποθέσεων.

Ο Κορτούνοφ δήλωσε ότι η Μόσχα αναμένει ότι τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης θα συνεχιστούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμά υπάρχει κάποιο περιθώριο για διαπραγμάτευση στο εδαφικό, με τη Ρωσία ενδεχομένως να διατηρεί τον έλεγχο ορισμένων παρακείμενων ουκρανικών περιοχών και στη συνέχεια να προσφέρει «μικρές» ανταλλαγές εδαφών.

«Στο τέλος της ημέρας, μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή εδαφών – όχι μεγάλη, αλλά μια μικρή ανταλλαγή εδαφών που θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να διεκδικήσουν τη νίκη», δήλωσε στο Al Jazeera.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με πίεση να παραδώσει εδάφη που έχει ακόμα υπό τον έλεγχό της με αντάλλαγμα αμφίβολες εγγυήσεις ασφαλείας και προφορικές διαβεβαιώσεις για ένα πακέτο 800 δισ. που θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Χωρίς ρεύμα πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί

Η Ρωσία διεξήγαγε μεγάλη αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής στην Ουκρανία με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, που έχουν ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια Ουκρανοί έμεινα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά την τελευταία επίθεση της Ρωσίας ενώ οι θερμοκρασίες είναι κάτω του μηδενός.

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να «παγώσει» την Ουκρανία στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας οικογένειες να συνωστίζονται κάτω από στοίβες από κουβέρτες, να φορτίζουν τις συσκευές τους σε μη θερμαινόμενες σκηνές έκτακτης ανάγκης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
Απεργία 24.01.26

Γέμισαν με διαδηλωτές οι δρόμοι στη Μινεσότα ενάντια στην ICE - 100 συλλήψεις ιερέων που εμπόδιζαν τις απελάσεις

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία δεν λειτούργησαν και χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεσότα για να «απελάσουν την ICE» που κυνηγά μετανάστες

Σύνταξη
Ουκρανία: «Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι
Κρίσιμες ώρες 24.01.26

«Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι - Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Αμπού Ντάμπι αλλά οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση - «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» οι προτάσεις σε Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
Κραν Μοντανά 24.01.26

«Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» - Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Αγανακτισμένοι οι γονείς της με τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους

Σύνταξη
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Κόμο – Τορίνο
Serie A 24.01.26

LIVE: Κόμο – Τορίνο

LIVE: Κόμο – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24.01.26

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Κατηγορηματικά» 24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
Λιλιπούτειοι 24.01.26

Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»

Το παράξενο μανιτάρι που μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται, βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά προκαλεί στους ανθρώπους ακριβώς τα ίδια οράματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
«Ιστορικό» ψύχος 24.01.26

ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)

Περισσότεροι από 235 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -29°C, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Μπάσκετ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
Βόλεϊ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 15:00 μέσω Live Streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
Premier League 24.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 24.01.26

Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η Αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα», επισήμανε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει μεγάλα προβλήματα σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά - Χαρακτήρισε σκοταδιστική την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σύνταξη
Σέρρες: «Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε
Τι λέει η μητέρα 24.01.26

«Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε - Και άλλες καταγγελίες εναντίον της

Για την 60χρονη διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από γονείς - «Τον απείλησε την επομένη ότι θα φέρει μεγαλύτερη ταινία να τον δέσει πιο σφιχτά» καταγγέλλει η μητέρα

Σύνταξη
Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
Απεργία 24.01.26

Γέμισαν με διαδηλωτές οι δρόμοι στη Μινεσότα ενάντια στην ICE - 100 συλλήψεις ιερέων που εμπόδιζαν τις απελάσεις

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία δεν λειτούργησαν και χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεσότα για να «απελάσουν την ICE» που κυνηγά μετανάστες

Σύνταξη
Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Δήλωση Χρηστίδη 24.01.26

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
English edition 24.01.26

TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban

ByteDance finalizes a majority American-owned venture to secure U.S. user data, clearing a key hurdle in a long-running national security dispute and allowing TikTok to continue operating in the United States

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο