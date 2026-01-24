Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία που διεξάγονται για δεύτερη ημέρα μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, όπως έγινε γνωστό από πηγές της ουκρανικής και ρωσικής πλευράς.

Η Ντιάνια Νταβιτιάν, εκπρόσωπος του ουκρανού διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, απάντησε θετικά σε ερώτηση για το αν η συνάντηση τελείωσε.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο ξενοδοχείο της στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν οι συνομιλίες να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Πιθανές νέες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σύμφωνα με το RIA ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή για τη συνέχεια του διαλόγου με την Ουκρανία, πιθανόν την επόμενη φορά στην Κωνσταντινούπολη.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΑΕ δήλωσε ότι οι συνομιλίες περιελάμβαναν «άμεση εμπλοκή» μεταξύ αξιωματούχων και από τις δύο χώρες και διεξήχθησαν σε «εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα».

Ο χρόνος είναι με το μέρος της Μόσχας

Ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας Αντρέι Κορτούνοφ δήλωσε στο Al Jazeera ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θέλουν να πείσουν τις ΗΠΑ ότι «δεν αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη», αλλά ότι η Μόσχα γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι με το μέρος της καθώς κάνει αργές αλλά σταθερές στρατιωτικές προελάσεις.

«Σίγουρα εδώ στη Μόσχα θα προτιμούσαν να βρουν μια διπλωματική απάντηση… αλλά νομίζω ότι η αντίληψη στη Μόσχα είναι ότι ο χρόνος είναι με το μέρος της Ρωσίας και, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας δεν είναι πιθανό να βελτιωθεί σύντομα», δήλωσε ο Κορτούνοφ, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε γενικός διευθυντής του Ρωσικού Συμβουλίου Διεθνών Υποθέσεων.

Ο Κορτούνοφ δήλωσε ότι η Μόσχα αναμένει ότι τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης θα συνεχιστούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμά υπάρχει κάποιο περιθώριο για διαπραγμάτευση στο εδαφικό, με τη Ρωσία ενδεχομένως να διατηρεί τον έλεγχο ορισμένων παρακείμενων ουκρανικών περιοχών και στη συνέχεια να προσφέρει «μικρές» ανταλλαγές εδαφών.

«Στο τέλος της ημέρας, μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή εδαφών – όχι μεγάλη, αλλά μια μικρή ανταλλαγή εδαφών που θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να διεκδικήσουν τη νίκη», δήλωσε στο Al Jazeera.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με πίεση να παραδώσει εδάφη που έχει ακόμα υπό τον έλεγχό της με αντάλλαγμα αμφίβολες εγγυήσεις ασφαλείας και προφορικές διαβεβαιώσεις για ένα πακέτο 800 δισ. που θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Χωρίς ρεύμα πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί

Η Ρωσία διεξήγαγε μεγάλη αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής στην Ουκρανία με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, που έχουν ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια Ουκρανοί έμεινα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά την τελευταία επίθεση της Ρωσίας ενώ οι θερμοκρασίες είναι κάτω του μηδενός.

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να «παγώσει» την Ουκρανία στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας οικογένειες να συνωστίζονται κάτω από στοίβες από κουβέρτες, να φορτίζουν τις συσκευές τους σε μη θερμαινόμενες σκηνές έκτακτης ανάγκης.