Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, με εκρήξεις να συνταράσσουν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας
- ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
- Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
- Ποιος ο λόγος που οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη;
- Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη - Μετέφερε 36 μετανάστες
Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, παραμένουν χωρίς θέρμανση ύστερα από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Κυριακή ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.
Η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από πότε που εισέβαλε στη χώρα το 2022.
Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, με εκρήξεις να συνταράσσουν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας περίπου 1,2 εκατ. ακίνητα χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.
«Οι βασικοί στόχοι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι ο ενεργειακός μας τομέας, κρίσιμης σημασίας υποδομές και κτίρια με διαμερίσματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.
Μόνο αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 1.700 επιθέσεις με drones, περισσότερες από 1.380 κατευθυνόμενες βόμβες και 69 πυραύλους κατά της Ουκρανίας.
Κάθε μαζική επίθεση της Ρωσίας μπορεί να έχει καταστροφικό αντίκτυπο, δήλωσε ο Ζελένσκι, που σήμερα επισκέφθηκε τη Λιθουανία.
«Συνεργαζόμαστε με κάθε ηγέτη για να ενισχύσουμε την Ουκρανία. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα την απειλή που έρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα δήλωσε χθες ότι πάνω από 3.200 κτίρια στο Κίεβο ήταν χωρίς θέρμανση αργά το βράδυ, συγκριτικά με 6.000 το πρωί της ίδιας ημέρας.
«Από χθες το βράδυ, συνεργεία υπηρεσιών κοινής ωφελείας και ενεργειακές εταιρίες έχουν αποκαταστήσει την παροχή της θέρμανσης σε πάνω από 1.600 κτίρια. Συνεχίζουν να εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες στα σπίτια κατοίκων του Κιέβου», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.
- Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
- Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»
- Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
- Τουρισμός: Ποιοι είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι προορισμοί στον κόσμο
- Συγκλονίζει ο Αλμέιδα: Αφιέρωσε τη νίκη της Σεβίλλης σε αδικοχαμένο φίλαθλο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
- Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική
- Γλυφάδα: «Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» απείλησε ο 46χρονος πατροκτόνος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις