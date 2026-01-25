newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 12:28

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, με εκρήξεις να συνταράσσουν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, παραμένουν χωρίς θέρμανση ύστερα από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Κυριακή ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από πότε που εισέβαλε στη χώρα το 2022.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, με εκρήξεις να συνταράσσουν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας περίπου 1,2 εκατ. ακίνητα χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.

«Οι βασικοί στόχοι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι ο ενεργειακός μας τομέας, κρίσιμης σημασίας υποδομές και κτίρια με διαμερίσματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Μόνο αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 1.700 επιθέσεις με drones, περισσότερες από 1.380 κατευθυνόμενες βόμβες και 69 πυραύλους κατά της Ουκρανίας.

Κάθε μαζική επίθεση της Ρωσίας μπορεί να έχει καταστροφικό αντίκτυπο, δήλωσε ο Ζελένσκι, που σήμερα επισκέφθηκε τη Λιθουανία.

«Συνεργαζόμαστε με κάθε ηγέτη για να ενισχύσουμε την Ουκρανία. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα την απειλή που έρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα δήλωσε χθες ότι πάνω από 3.200 κτίρια στο Κίεβο ήταν χωρίς θέρμανση αργά το βράδυ, συγκριτικά με 6.000 το πρωί της ίδιας ημέρας.

«Από χθες το βράδυ, συνεργεία υπηρεσιών κοινής ωφελείας και ενεργειακές εταιρίες έχουν αποκαταστήσει την παροχή της θέρμανσης σε πάνω από 1.600 κτίρια. Συνεχίζουν να εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες στα σπίτια κατοίκων του Κιέβου», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;
Εξηγήσεις 25.01.26

Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;

Ιδανικά, χώρες που έχει βάλει στο μάτι η Δύση, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα θα ήθελαν να απολάμβαναν στήριξης του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρόμοια αυτή που που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Λάτσιο, η οποία δείχνει να μην μπορεί να προσφέρει όσα θα περίμεναν οι παίκτες της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασχολείται με τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία - Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης»

Σύνταξη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

Η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» απείλησε ο 46χρονος πατροκτόνος
Η μητροκτονία το 2014 25.01.26

«Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» απείλησε ο 46χρονος μετά τη δολοφονία στη Γλυφάδα

Τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα του 46χρονου στη Γλυφάδα, η μητροκτονία το 2014 και οι απειλές ότι θα ξανασκοτώσει αν αφεθεί ελεύθερος - Πώς ο πατροκτόνος κατέληξε να ζει με τον πατέρα του

Σύνταξη
Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου – «Καρφώθηκαν» σε φανάρι και σκοτώθηκαν ακαριαία
Θρήνος στην πόλη 25.01.26

19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου στην Πάτρα - «Καρφώθηκαν» σε φανάρι και σκοτώθηκαν ακαριαία

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα - Το αυτοκίνητο ήταν μια άμορφη μάζα και τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύτηκαν να ανασύρουν τις σορούς των δύο παιδιών

Σύνταξη
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Culture Live 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ

Η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Χιμένεθ στο σημερινό (25/1, 16.00) εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ το ντεμπούτο του ως βασικός αναμένεται να κάνει ο Χόνγκλα.

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Σέρρες 25.01.26

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία – «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες
«Το περιμέναμε» 25.01.26

Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα - «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες (βίντεο)

Το οικογενειακό δράμα πίσω από το έγκλημα στη Γλυφάδα - «Του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη... επειδή είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά» λέει γειτόνισσα

Σύνταξη
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο