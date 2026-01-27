Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε την Ουκρανία ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα της προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) στη Ρωσία, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που επικαλείται οκτώ πηγές με γνώση του θέματος.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στο Κίεβο περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει συμφωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και ότι τα κείμενα είναι «100% έτοιμα». Ωστόσο οι υπογραφές δεν έχουν πέσει με αξιωματούχους να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει πρώτα να πάρει τη δέσμευση του Κιέβου για παραχωρήσεις στο εδαφικό και στη συνέχεια να «δεσμευτεί» σε εγγυήσεις ασφαλείας.

«Σταματούν κάθε φορά που μπορούν να υπογραφούν οι εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας ουκρανός αξιωματούχος στους FT.

Η Μόσχα έχει κάνει σαφές ότι δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία εάν δεν της παραχωρηθεί όλο το Ντομπάς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που συνεχίζουν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Η Ουκρανία από την άλλη συνεχίζει να επιμένει ότι το εδαφικό είναι το «αγκάθι» για μία συμφωνία τερματισμού του πολέμου και προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ ότι πριν από οποιεσδήποτε παραχωρήσεις θα πρέπει να έχει εγγυήσεις ασφαλείας.

Η ζώνη του Ντονμπάς

Αποτελούμενη από τις επαρχίες Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, το Ντονμπάς αποτελεί προπύργιο ενάντια στις δυνάμεις εισβολής της Ρωσίας από το 2014. Η αμυντική γραμμή των 50 χιλιομέτρων που περιλαμβάνει τις πόλεις Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Ντρουζκίβκα και Κοστιαντίνιβκα αναφέρεται συχνά ως «ζώνη φρουρίου».

Μία παράδοση του Ντονμπάς θα άφηνε την Ουκρανία φυσικά ανοχύρωτη απέναντι σε νέα πιθανή ρωσική επίθεση καθώς ο στρατός της Μόσχας εύκολα θα μπορούσε να προωθηθεί στην ουκρανική πεδιάδα προς την Οδησσό.

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από την περιοχή του Ντονμπάς για να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη».

Αρχικά, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ήθελε μια «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» που θα αναγνωρίζεται διεθνώς ως ρωσικό έδαφος. Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα συμφωνήσει να αναπτύξει την εθνοφρουρά και την αστυνομία της στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη αντί των ενόπλων δυνάμεών της.

Μετά τις αντιδράσεις του Κιέβου και των Ευρωπαίων, ο Τραμπ συμβιβάστηκε με τον Ζελένσκι, αποδεχόμενος την ιδέα μιας ουδέτερης δύναμης που θα επιβλέπει την επίμαχη περιοχή. Ο Ζελένσκι στηρίζει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει διεθνώς αναγνωρισμένη ως ουκρανική και ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε ίση απόσταση.

Οι ΗΠΑ προτείνουν εγγυήσεις ασφάλειας που θα παραπέμπουν στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και υπόσχονται συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση παρατεταμένης επίθεσης, ωστόσο αυτές θεωρούνται ασαφείς τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία.

Αρκετές φορές η Ουάσιγκτον έχει επισημάνει επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούν να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά στρατεύματα κάτι που η Μόσχα απορρίπτει.

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους που συνδέονται με τις εγγυήσεις ασφαλείας, η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Αυτό είναι εντελώς ψευδές – ο μόνος ρόλος των ΗΠΑ στη διαδικασία ειρήνευσης είναι να φέρει και τις δύο πλευρές κοντά για να καταλήξουν σε μια συμφωνία».

«Είναι κρίμα που οι Financial Times επιτρέπουν σε κακόβουλους παράγοντες να ψεύδονται ανώνυμα προκειμένου να διαταράξουν την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική θέση μετά την ιστορική τριμερή συνάντηση αυτού του Σαββατοκύριακου στο Αμπού Ντάμπι», πρόσθεσε.

Μια πηγή δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «δεν προσπαθεί να επιβάλει εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία». «Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας εξαρτώνται από το αν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά το περιεχόμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας εξαρτάται από τη Ρωσία και την Ουκρανία», είπε.