Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή

Μετά τις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμο για υπογραφή». Και πως το Κίεβο αναμένει από τους συμμάχους του «να ορίσουν την ημερομηνία υπογραφής». Οι δηλώσεις έγιναν μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης τριμερούς ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι και εν αναμονή της δεύτερης.

Ακολούθως, είπε ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Βίλνιους της Λιθουανίας, το έγγραφο θα πρέπει να επικυρωθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Κοινοβούλιο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε επίσης την προσπάθεια του Κιέβου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027. Είπε ότι αυτή θα είναι «εγγύηση οικονομικής ασφάλειας».

Θεμελιώδεις διαφορές

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι πιθανώς ήταν πρώτη με τριμερή μορφή σε «αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα». Και πρόσθεσε ότι περιελάμβανε όχι μόνο διπλωμάτες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αλλά και στρατιωτικούς εκπροσώπους και από τις τρεις πλευρές. Οι συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή και συνεχίστηκαν το Σάββατο, ήταν οι τελευταίες που αποσκοπούσαν στον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και επιβεβαίωσε, για μια ακόμη φορά, ότι τα εδαφικά ζητήματα είναι το σημαντικό σημείο τριβής.

«Η θέση μας σχετικά με το έδαφός μας – την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας – πρέπει να γίνει σεβαστή», είπε.

Η θέση της Μόσχας

Πριν από τις συνομιλίες στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτο, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντήθηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Στη συζήτηση, που διήρκεσε πολλές ώρες, που είχε με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, το Κίεβο πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Ντονμπάς. Δηλαδή τις περιοχές στα ανατολικά που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα, αλλά δεν έχει καταλάβει πλήρως.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στο Βίλνιους ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό. Καθώς και ότι «όλες οι πλευρές πρέπει να είναι έτοιμες για συμβιβασμό».

Νέα τριμερής 1η Φεβρουαρίου

Οι διαπραγματευτές θα επιστρέψουν στα ΗΑΕ την 1η Φεβρουαρίου για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι πρόσφατες συνομιλίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών και οικονομικών θεμάτων και περιελάμβαναν την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός πριν από μια συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος. Δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για ένα τελικό πλαίσιο για την εποπτεία και τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ο οποίος ελέγχεται από τη Ρωσία και είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.