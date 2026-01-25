newspaper
Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 19:49

Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή

Την 1η Φεβρουαρίου η νέα τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων Κιέβου-Μόσχας και κυρίως το εδαφικό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Μετά τις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμο για υπογραφή». Και πως το Κίεβο αναμένει από τους συμμάχους του «να ορίσουν την ημερομηνία υπογραφής». Οι δηλώσεις έγιναν μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης τριμερούς ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι και εν αναμονή της δεύτερης.

Ακολούθως, είπε ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Βίλνιους της Λιθουανίας, το έγγραφο θα πρέπει να επικυρωθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Κοινοβούλιο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε επίσης την προσπάθεια του Κιέβου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027. Είπε ότι αυτή θα είναι «εγγύηση οικονομικής ασφάλειας».

Θεμελιώδεις διαφορές

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι πιθανώς ήταν πρώτη με τριμερή μορφή σε «αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα». Και πρόσθεσε ότι περιελάμβανε όχι μόνο διπλωμάτες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αλλά και στρατιωτικούς εκπροσώπους και από τις τρεις πλευρές. Οι συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή και συνεχίστηκαν το Σάββατο, ήταν οι τελευταίες που αποσκοπούσαν στον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και επιβεβαίωσε, για μια ακόμη φορά, ότι τα εδαφικά ζητήματα είναι το σημαντικό σημείο τριβής.

«Η θέση μας σχετικά με το έδαφός μας – την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας – πρέπει να γίνει σεβαστή», είπε.

Η θέση της Μόσχας

Πριν από τις συνομιλίες στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτο, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντήθηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Στη συζήτηση, που διήρκεσε πολλές ώρες, που είχε με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, το Κίεβο πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Ντονμπάς. Δηλαδή τις περιοχές στα ανατολικά που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα, αλλά δεν έχει καταλάβει πλήρως.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στο Βίλνιους ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό. Καθώς και ότι «όλες οι πλευρές πρέπει να είναι έτοιμες για συμβιβασμό».

Νέα τριμερής 1η Φεβρουαρίου

Οι διαπραγματευτές θα επιστρέψουν στα ΗΑΕ την 1η Φεβρουαρίου για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι πρόσφατες συνομιλίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών και οικονομικών θεμάτων και περιελάμβαναν την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός πριν από μια συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος. Δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για ένα τελικό πλαίσιο για την εποπτεία και τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ο οποίος ελέγχεται από τη Ρωσία και είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

World
Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας
Ανεπίσημος απολογισμός 25.01.26

Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύρος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης – Πρόκειται για ηλικιωμένη 104 ετών
Ελλάδα 25.01.26

Σύρος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης – Πρόκειται για ηλικιωμένη 104 ετών

Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι την Κυριακή (25/1) και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Σύνταξη
Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων – Συνεχίζονται οι απολογίες
Καύσιμα 25.01.26

Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από ειδικό λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μειωμένη ποσότητα βενζίνης από την αναγραφόμενη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)
Πόλο 25.01.26

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών διέλυσε την παγκόσμια υπερδύναμη Ιταλία στον μικρό τελικό του Βελιγραδίου και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018

O 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου

Σύνταξη
Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»
Βίντεο 25.01.26

Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»

«Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ματθαίος Γιαννούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας
Ανεπίσημος απολογισμός 25.01.26

Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Γλίτωσε τη ρήξη – Χωρίς ευθεία αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου
Συνέδριο 25.01.26

Γλίτωσε τη ρήξη η Νέα Αριστερά – Χωρίς ευθεία αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου

Βήμα πίσω από πλειοψηφία και ηγεσία για να αποφευχθεί η διάσπαση στη Νέα Αριστερά. Χρυσή τομή μεταξύ συνεργασιών και ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 25.01.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για τον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός

LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Παναιτωλικός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
