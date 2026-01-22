Ζελένσκι: Λέει ότι εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Νταβός
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο μετά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
- «Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως στο πλαίσιο των επαφών του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας, εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
Ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε κριτική στην Ευρώπη στην ομιλία του στο Νταβός
«Επιστρέφουμε (σ.σ. από το Νταβός) με συμφωνίες για ένα νέο πακέτο απολύτως αναγκαίας αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του λαού μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Davos. Support for Ukraine. Air defense for Ukraine. Meetings for Ukraine.
We are returning home with agreements on a new package of critically needed air defense for the protection of our people. pic.twitter.com/o0PezBKvXJ
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026
Ο Ζελένσκι για την «τριμερή συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ
Νωρίτερα, σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Ζελένσκι ενημέρωσε πως ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ.
«Η ομάδα μας μεταβαίνει στα Εμιράτα για συναντήσεις με την αμερικανική και τη ρωσική πλευρά», ανέφερε στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ώστε να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».
Από το Νταβός της Ελβετίας, ο Ζελένσκι είχε πει πως διαπραγματευτές από τις τρεις χώρες θα έχουν συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο.
- Ζελένσκι: Λέει ότι εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Νταβός
- Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι Ούγγροι κάνουν το 1-0 με πέναλτι (vid)
- Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
- Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
- Πλημμύρισε το Κλειστό Προπονητήριο στίβου στο ΟΑΚΑ – Ανακοίνωση ΣΕΓΑΣ με αιχμές για την Πολιτεία
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pic)
- Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
- Μακάμπι – Παναθηναϊκός 75-71: Ήττα στο Τελ Αβίβ για τους Πράσινους με μοιραίο Σλούκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις