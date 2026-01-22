newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Ζελένσκι: Λέει ότι εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Νταβός
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 23:47

Ζελένσκι: Λέει ότι εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Νταβός

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο μετά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως στο πλαίσιο των επαφών του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας, εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε κριτική στην Ευρώπη στην ομιλία του στο Νταβός

«Επιστρέφουμε (σ.σ. από το Νταβός) με συμφωνίες για ένα νέο πακέτο απολύτως αναγκαίας αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του λαού μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ζελένσκι για την «τριμερή συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ

Νωρίτερα, σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Ζελένσκι ενημέρωσε πως ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Η ομάδα μας μεταβαίνει στα Εμιράτα για συναντήσεις με την αμερικανική και τη ρωσική πλευρά», ανέφερε στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ώστε να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Από το Νταβός της Ελβετίας, ο Ζελένσκι είχε πει πως διαπραγματευτές από τις τρεις χώρες θα έχουν συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο.

World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

inStream - Ροή Ειδήσεων
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
