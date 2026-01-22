Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως στο πλαίσιο των επαφών του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας, εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε κριτική στην Ευρώπη στην ομιλία του στο Νταβός

«Επιστρέφουμε (σ.σ. από το Νταβός) με συμφωνίες για ένα νέο πακέτο απολύτως αναγκαίας αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του λαού μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ζελένσκι για την «τριμερή συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ

Νωρίτερα, σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Ζελένσκι ενημέρωσε πως ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Η ομάδα μας μεταβαίνει στα Εμιράτα για συναντήσεις με την αμερικανική και τη ρωσική πλευρά», ανέφερε στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ώστε να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Από το Νταβός της Ελβετίας, ο Ζελένσκι είχε πει πως διαπραγματευτές από τις τρεις χώρες θα έχουν συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο.