Ζελένσκι: Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίνει συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός.

Ο Ζελένσκι είπε χαρακτηριστικά ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει σε έναν χρόνο», ενώ άφησε αιχμές για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία σε σχέση με τις κυρώσεις κατά των πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ζελένσκι σημείωσε αρχικά ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότεροι ηγέτες δεν ξέρουν τι να κάνουν.

Είπε ότι φαίνεται πώς όλοι περιμένουν «η Αμερική να ρίξει τους τόνους σε αυτό το ζήτημα, περιμένοντας να περάσει».

Στη συνέχεια ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη διεθνή συζήτηση που υπάρχει σχετικά με τις διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες «έχουν πνιγεί στο αίμα», όπως είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και είπε ότι ο Βενεζουελανός πρόεδρος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, εν αναμονή της δίκης του, ωστόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται.

Δείτε live:

Ζελένσκι: «Πάντα υπάρχει ένα αλλά…»

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ευρώπη που πάγωσε ρωσικά οικονομικά στοιχεία, αλλά είπε όταν «ήρθε η ώρα» να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία για να βοηθηθεί η άμυνα της Ουκρανίας τότε η απόφαση μπλοκαρίστηκε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν έχει σημειωθεί «καμία πραγματική πρόοδος» όσον αφορά τη σύσταση δικαστηρίου για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, παρά τις «πολλές συναντήσεις».

Αναρωτήθηκε αν πρόκειται για ζήτημα «χρόνου ή πολιτικής βούλησης».

Στη συνέχεια ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ηγέτες για τις προσπάθειές τους όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας και στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις.

«Όλοι είναι πολύ θετικοί, αλλά… Πάντα υπάρχει ένα αλλά», είπε. «Αλλά χρειάζεται η υποστήριξη του προέδρου Τραμπ», επισήμανε.

Δεν υπάρχει συμφωνία με τις ΗΠΑ για το απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας για εκεχειρία

Σε σχέση με μια πιθανή εκεχειρία, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με το απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας.

«Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατασχέσει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν το κάνει;» ρωτάει.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

«Αν ο Πούτιν δεν έχει χρήματα, δεν θα υπάρχει πόλεμος για την Ευρώπη», προσθέτει ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στη συνέχεια ότι η Ευρώπη χρειάζεται τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, αντί να βασίζεται στο ΝΑΤΟ, καθώς «κανείς δεν έχει δει τη συμμαχία σε δράση».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει «χάρη στην πεποίθηση» ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν. «Αλλά τι θα συμβεί αν δεν το κάνουν;», ρώτησε.

Η Ευρώπη «χρειάζεται να προστατεύει τον εαυτό της»

Σε σχέση με την άμυνα της Ευρώπης, ο Ζελένσκι είπε ότι ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να επενδύουν περισσότερο στην ασφάλεια.

«Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της», τόνισε, πριν προσθέσει ότι πολλές χώρες δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για 2,5% στις αμυντικές δαπάνες, μέχρι που ο Τραμπ τις πίεσε.

«Τι μήνυμα στέλνει αυτό στον Πούτιν, στην Κίνα», ρώτησε. Στη συνέχεια, σημείωσε ότι η αποστολή 40 στρατιωτών για την προστασία της Γροιλανδίας δεν θα κάνει τη διαφορά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία έχει τα μέσα να προστατεύσει τη Γροιλανδία.

«Ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε εκεί», υποστήριξε. «Θα λύναμε το πρόβλημα αν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είμαστε», είπε.

«Όταν αρνείσαι να βοηθήσεις ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία, οι συνέπειες επιστρέφουν»

Επιστρέφοντας στο θέμα του Ιράν, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι δεν θέλουν να υποστηρίξουν τους Ιρανούς «και τη δημοκρατία που χρειάζονται».

«Όταν αρνείσαι να βοηθήσεις ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία, οι συνέπειες επιστρέφουν – και είναι πάντα αρνητικές», σημείωσε.

Χρησιμοποίησε τη Λευκορωσία ως παράδειγμα, προσθέτοντας ότι η Ρωσία μπόρεσε να αναπτύξει πυραύλους εκεί λόγω της διακυβέρνησης της χώρας.

«Οι πύραυλοι δεν είναι μόνο για διακόσμηση», τόνισε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ευρώπη βρίσκεται τώρα στην ίδια κατάσταση όσον αφορά τη Γροιλανδία, πιστεύοντας ότι κάποιος άλλος θα κάνει κάτι για να λύσει το πρόβλημα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι, εν τω μεταξύ, η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να λειτουργεί.

Κριτική στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για τις συνεχιζόμενες πωλήσεις εξαρτημάτων για πυραύλους στη Ρωσία

Ο Ζελένσκι συνέχισε να επικρίνει την αποτυχία της Ευρώπης και των ΗΠΑ να σταματήσουν τις εταιρείες που πωλούν εξαρτήματα πυραύλων στη Ρωσία.

«Η Ευρώπη δεν λέει τίποτα, η Αμερική δεν λέει σχεδόν τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους», είπε χαρακτηριστικά.

Ζητώντας περισσότερη υποστήριξη, ο Ζελένσκι μίλησε για την τήρηση της διπλωματικής γραμμής.

«Μας συμβουλεύουν να μην αναφέρουμε τους Tomahawk», εξήγησε, περιγράφοντας πώς του έχουν συμβουλεύσει ότι αυτό μπορεί να «χαλάσει την ατμόσφαιρα» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, είπε ότι υπάρχουν «ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες» που εμποδίζουν την ειλικρινή συζήτηση για την εξεύρεση λύσεων.

«Αντί να γίνει μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων», δήλωσε.

(Το κείμενο ανανεώνεται)