Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες σχετικά με την διπλωματική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν 4 χρόνια, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις πλήττουν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ουκρανία (σ.σ. αντίστοιχα οι Ουκρανοί χτυπούν ενεργειακούς στόχους στην Ρωσία), διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω συνθηκών παγετού.

Ο Κυρίλο Μπουδάνοφ, επικεφαλής του προσωπικού του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι έφτασε στις ΗΠΑ για να συζητήσει «τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας». Ανέφερε πως η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η αντιπροσωπεία θα προσπαθήσει να οριστικοποιήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους τα έγγραφα για μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που αφορά τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας και την οικονομική ανάκαμψη, όπως είπε στο NBC News.

Εάν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εγκρίνουν τις προτάσεις, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία θα μπορούσαν να υπογράψουν τα έγγραφα την επόμενη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με τον Τσέχο πρόεδρο Πέτρ Πάβελ. Η Ουκρανία θα ρίξει το βάρος της ρητορικής στις ρωσικές επιθέσεις στο δίκτυο ενέργειας που βυθίζουν την Ουκρανία στο κρύο και το σκοτάδι.

Η ανακοίνωση Ζελένσκι για την συνάντηση των ΗΠΑ με την Ουκρανία

Αρχικά ο ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε την σύνθεση της αποστολής λέγοντας ότι «σήμερα η ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες (σ.σ. η οποία αποτελείται από τους) Ρούστεμ Ούμεροφ, Κιρίλο Μπούντανοφ και Νταβίντ Αραχαμίια. Προς το βράδυ, ώρα Κιέβου, αναμένω τις πρώτες αναφορές σχετικά με τις συναντήσεις τους».

«Το κύριο καθήκον της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι να παρουσιάσει την πλήρη και ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει και τι προκαλούν οι ρωσικές επιθέσεις. Μεταξύ των συνεπειών αυτού του τρόμου είναι η δυσφήμιση της διπλωματικής διαδικασίας: οι άνθρωποι χάνουν την πίστη τους στη διπλωματία και οι ρωσικές επιθέσεις υπονομεύουν συνεχώς ακόμη και τις περιορισμένες ευκαιρίες διαλόγου που υπήρχαν πριν».

Ανέφερε ότι «η αμερικανική πλευρά πρέπει να το καταλάβει αυτό. Απαιτείται επίσης πρόοδος όσον αφορά τα έγγραφα που βρίσκονται σε προετοιμασία. Η Ουκρανία δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη, και τώρα εναπόκειται στους εταίρους μας να αποφασίσουν αν η διπλωματία θα προχωρήσει. Ευχαριστώ όλους όσους στέκονται στο πλευρό μας, όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας» και έκλεισε λέγοντας «Δόξα στην Ουκρανία».