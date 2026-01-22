Ρωσία: Στη Μόσχα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνομιλίες με τον Πούτιν
Στο ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στη Ρωσία είχε αναφερθεί το απόγευμα της Πέμπτης και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Ρωσία για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.
Το κομβόι που μετέφερε Γουίτκοφ και Κούσνερ:
Steve Witkoff and Jared Kushner are in Russia, with talks reportedly underway with President Putin. https://t.co/RRLpGIy5Ya pic.twitter.com/lcClxtZ2Tj
— Open Source Intel (@Osint613) January 22, 2026
Δείτε βίντεο από τη συνάντηση στη Ρωσία:
Kremlin-released footage shows the start of talks between President Vladimir Putin and Steven Witkoff at the Kremlin.
In light of the Kremlin’s rhetoric and Lavrov’s remarks two days ago about the “Nazi Kiev regime,” I remain deeply skeptical that the talks will produce any… pic.twitter.com/XmT9k4Pp2X
— Giorgi Revishvili (@revishvilig) January 22, 2026
Ο Ζελένσκι προανήγγειλε «τριμερή συνάντηση» στα ΗΑΕ
Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα έχουν την πρώτη τριμερή συνάντησή τους με αξιωματούχους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει αύριο Παρασκευή και το Σάββατο.
Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.
