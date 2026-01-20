Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ευρώπη αναζητεί τρόπους να βάλει φρένο στα επεκτατικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, απειλώντας με δασμολογικά αντίμετρα, αλλά και επισείοντας τον κίνδυνο να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Η Μόσχα παρακολουθεί την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ευρώπης για τη Γροιλανδία κάπως στωικά, αλλά και πιθανόν με το βλέμμα στο μέλλον. Και ας υποστηρίζει ο Τραμπ ότι θέλει να προστατέψει τη Γροιλανδία από τη Ρωσία.

Αν οι ΗΠΑ προσαρτήσουν τη Γροιλανδία (είτε «αγοράζοντάς» την είτε χρησιμοποιώντας στρατιωτική βία), η Ρωσία, σύμφωνα με το Politico, ίσως λύσει το πρόβλημα της Ουκρανίας.

Τα σχόλια από τη Μόσχα για την Ουκρανία έχουν συνήθως κάτι αμφίσημο –αλλά σίγουρα δεν έχουν καταδικάσει την τακτική των απειλών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Και προδίδουν ότι η Ρωσία βλέπει ενδεχόμενη διάλυση του ΝΑΤΟ, με αφορμή την κρίση στη Γροιλανδία.

«Αλλάζοντας την Ιστορία»

Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα. Και όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, δήλωσε:

«Εδώ, ίσως, είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε από τη συζήτηση το αν αυτό είναι καλό ή κακό, το αν θα συμμορφώνεται ή όχι με τις παραμέτρους του διεθνούς δικαίου». Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν διεθνείς ειδικοί που πιστεύουν ότι επιλύοντας το ζήτημα της ενσωμάτωσης της Γροιλανδίας, ο Τραμπ σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Και όχι μόνο στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία».

Γροιλανδία όπως… Κριμαία

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, πήγε μερικά βήματα παραπέρα, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να πληγεί η ενότητα στο ΝΑΤΟ. Αρχικά απέρριψε τα επιχειρήματα του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία ή η Κίνα επιθυμούν να καταλάβουν ή να ελέγξουν τη Γροιλανδία.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό», είπε. «Σίγουρα παρακολουθούμε αυτή τη σοβαρή γεωπολιτική κατάσταση και θα καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας όταν διευθετηθεί».

Και μετά είπε για τα σχέδια Τραμπ:

«Θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει πριν», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Και είπε ότι οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου δυτικού στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία προαναγγέλλει μια «βαθιά κρίση» για το ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ γράφει τους κανόνες

Διότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σενάριο στο οποίο «ένα μέλος του ΝΑΤΟ πρόκειται να επιτεθεί σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ». Είπε επίσης ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδρου ανέτρεψαν τη δυτική αντίληψη της «παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες», την οποία η Ρωσία έχει επικρίνει εδώ και καιρό.

«Τώρα δεν είναι η Συλλογική Δύση που γράφει τους κανόνες, αλλά μόνο ένας εκπρόσωπός της», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Είναι μια μεγάλη αναταραχή για την Ευρώπη και την παρακολουθούμε. Η ευρωατλαντική αντίληψη της διασφάλισης της ασφάλειας και της συνεργασίας έχει δυσφημιστεί».

«Η Γροιλανδία δεν είναι προφανές μέρος της Δανίας, σωστά;» είπε ο Λαβρόφ. «Είναι μια αποικιακή κατάκτηση. Το γεγονός ότι οι κάτοικοί της έχουν πλέον συνηθίσει να ζουν εκεί και αισθάνονται άνετα είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το πρόβλημα των πρώην αποικιών γίνεται ολοένα και πιο σοβαρό».

Και ύστερα, έκανε μια σύγκριση ανάμεσα στη Γροιλανδία και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει πριν από περίπου μια δεκαετία. Είπε ο Λαβρόφ: «Η Γροιλανδία είναι στρατηγικά για τις ΗΠΑ, ό,τι είναι η Κριμαία για τη Ρωσία».

Είναι η «ιδανική λύση»

Το Politico παραθέτει μια δήλωση ενός πολιτικού αναλυτή, φίλα προσκείμενου στο Κρεμλίνο, που διατηρεί κανάλι στο Telegram. O Σεργκέι Μαρκόφ λέει ότι «η Γροιλανδία είναι η ιδανική λύση». Και πρόσθεσε ότι οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σκαλοπάτι για τη διάλυση του ΝΑΤΟ. «Τότε η ΕΕ θα αναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας», συνέχισε.

Ενώ ο Βλαντιμίρ Κορνίλοφ, σχολιαστής, δήλωσε σε πολιτική εκπομπή: «Η κατευθυντήρια αρχή μας είναι: Αφήστε τους να διαλύσουν ο ένας τον άλλον».

Επίσης, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία έχουν αναφέρει ότι αν, εάν οι ΗΠΑ προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο. Αλλά μετά τη Ρωσία.

Όλα δείχνουν ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι εντάσεις για τη Γροιλανδία θα προκαλέσουν ρήγμα στο ΝΑΤΟ και θα προκαλέσουν περαιτέρω διχόνοια μεταξύ των σημαντικότερων συμμάχων του Κιέβου.

«Θα συνεργαστούμε»

Όπως και να έχει, η Ρωσία δεν προτίθεται να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ούτε για τη Γροιλανδία ούτε για τη Βενεζουέλα.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε τις ΗΠΑ για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Όπως και για τη μεταφορά του στις ΗΠΑ για να δικαστεί.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, πρόκειται για «ωμή στρατιωτική επέμβαση». Και τόνισε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να περιμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να απελευθερώσουν δύο Ρώσους, μέλη πληρώματος του δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία που κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Επέκρινε επίσης τις απειλές των ΗΠΑ προς την Κούβα και άλλα έθνη της Λατινικής Αμερικής.

Αλλά, πρόσθεσε, η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό των εθνικών συμφερόντων.

Επισήμανε ότι στη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, στο Ριάντ, ο Αμερικανός ομόλογός του τόνισε την ανάγκη για συνεργασία. Όπου τα συμφέροντά τους το επιτρέπουν και για να αποτρέψει τις διαφωνίες από το να εξελιχθούν σε αντιπαράθεση.

«Απάντησα ότι συμμερίζομαι πλήρως αυτή τη φιλοσοφία και λογική», είπε ο Λαβρόφ.