Ουκρανία – Ρωσία: Σχεδόν 2 εκατ. θύματα στις τάξεις των στρατών των δυο χωρών (CSIS)
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 04:32

Ουκρανία – Ρωσία: Σχεδόν 2 εκατ. θύματα στις τάξεις των στρατών των δυο χωρών (CSIS)

Κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν υπάρξει θύματα και από τα δύο εμπόλεμα μέρη σχεδόν της τάξης των δύο εκατομμυρίων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Ο πόλεμος στην Ουκρανία άφησε πίσω σχεδόν δυο εκατομμύρια θύματα στις τάξεις του ρωσικού και του ουκρανικού στρατού—συμπεριλαμβανομένων νεκρών, τραυματιών και αγνοουμένων—σύμφωνα τουλάχιστον με ανάλυση που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη από αμερικανικό κέντρο μελετών.

Κατά το κείμενο αυτό του κέντρου στρατηγικών και διεθνών μελετών (CSIS), η Μόσχα υπέστη τις βαρύτερες απώλειες, με 325.000 νεκρούς επί εκτιμώμενου συνόλου 1,2 εκατ. θυμάτων, αφότου προχώρησε στην εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Καμιά μεγάλη δύναμη δεν υπέστη τόσο μεγάλους αριθμούς νεκρών και θυμάτων σε κανέναν πόλεμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει το CSIS, επιμένοντας στο ότι «οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν με αξιοσημείωτη βραδύτητα στο πεδίο της μάχης».

Αν και κατά την ίδια πηγή οι ουκρανικές απώλειες είναι λιγότερο βαριές, είναι μεγάλες. Ο πόλεμος είχε 600.000 θύματα, διατείνεται το κέντρο, ανάμεσά τους 100.000 ως 140.000 νεκρούς, από τον Φεβρουάριο του 2022 ως τον Δεκέμβριο του 2025. «Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη Ρωσία και στην Ουκρανία μπορεί να είναι ως και 1,8 εκατ. και μπορεί να φθάσει τα 2 εκατ. την άνοιξη του 2026», πάντα κατά το CSIS.

Smoke rises from a car of a passenger train that was hit by a Russian drone strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kharkiv region, Ukraine, January 27, 2026. Press service of Kharkiv Regional Prosecutor’s Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Οι άμαχοι του πολέμου στην Ουκρανία πληρώνουν επίσης βαρύ τίμημα στον πόλεμο

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά από την πρώτη χρονιά της ρωσικής εισβολής το 2022, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς. Από την 24η Φεβρουαρίου 2022 ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι «πιθανόν αξιοσημείωτα υψηλότερος» κυρίως εξαιτίας των δυσκολιών πρόσβασης σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωνε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του έχασε σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022, κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές αμφισβήτησαν, εκτιμώντας πως ο απολογισμός αυτός ήταν πολύ υποτιμημένος. Εξάλλου «δεκάδες χιλιάδες» άλλοι αγνοούνται ή είναι αιχμάλωτοι του ρωσικού στρατού.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC και το μέσο ενημέρωσης Mediazona, που βασίζονται σε δεδομένα από ανοικτές πηγές, όπως τα αγγελτήρια θανάτων και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, λένε πως έχουν καταμετρήσει 163.000 πεσόντες ρώσους στρατιωτικούς τα τέσσερα χρόνια του πολέμου, αν και επισημαίνουν επίσης πως ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανότατα πολύ πιο βαρύς.

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
