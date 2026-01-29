Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε πως στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, οι πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών συζήτησαν λεπτομερώς το αν μπορεί η Ουκρανία να αποτελέσει μέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 , συμπληρώνοντας πως ενημέρωσαν τις ΗΠΑ πως το ενδεχόμενο αυτό αποκλείεται. «Δεν είναι εφικτή. Όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ αργότερα, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης» είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι διαδικασίες ένταξης για μια χώρα διαρκούν συνήθως μερικά χρόνια. «Η Ουκρανία πρέπει να έχει προοπτική να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος, «αλλά αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία» όπως αιτιολόγησε. «Μπορούμε να φτάσουμε εκεί στη διαδρομή».

Ο Μερτς είπε ότι οι Ουκρανοί προχωρούν σιγά-σιγά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πως αυτό είναι πάντα εφικτό, αλλά μια τόσο γρήγορη ένταξη είναι απλά αδύνατη. Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες.

«Αυτές είναι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι» είπε. «Είμαστε σε στενή επαφή με τις αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες. Συντάξαμε επίσης από κοινού τα έγγραφα και αυτό είναι το σημαντικότερο» είπε κλείνοντας σχετικά με το θέμα εννοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας και τα υπόλοιπα κρίσιμα ζητήματα όπως το εδαφικό.

Εξακολουθούμε να στηρίζουμε δυναμικά την Ουκρανία»

Ο Μερτς επανέλαβε επίσης την στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία και αναφέρθηκε σε «εξαιρετικές» διμερείς σχέσεις της Γερμανίας με την Ρουμανία, την οποία περιέγραψε ως «στενό εταίρο στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε οικονομικά και ενεργειακά θέματα».

Σε αυτές τις δύσκολες μέρες, «αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και εξακολουθούμε να στηρίζουμε δυναμικά την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών υπέγραψαν σήμερα (28/1) συμφωνία για στενότερη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. «Αυτό καταδεικνύει ότι αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την ασφάλεια των δύο χωρών μας», δήλωσε ο Μερτς, ενώ ο Μπολογιάν ανέφερε ότι η συμφωνία θα καταστήσει εφικτό τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ρουμανίας και την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες ασφάλειας και πρόσθεσε πως η διμερής συνεργασία θα επεκταθεί σύντομα και σε τομείς όπως η ενέργεια και η βιομηχανία.