Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
28 Ιανουαρίου 2026, 18:33

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία, στο Βερολίνο, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Πληροφορίες εμπλέκουν στην υπόθεση τον Ρώσο μεγιστάνα, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης δήλωσαν ότι οι έρευνες ήταν μέρος έρευνας σε στελέχη και υπαλλήλους της Deutsche Bank που θεωρούνται ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα διατηρούσε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες. Αυτές φέρονται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τράπεζα ελέγχεται από τις αρχές.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν μια ημέρα πριν ανακοινωθούν τα ετήσια αποτελέσματα της τράπεζας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σιούινγκ, αναμένεται να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη της εδώ και πολλά χρόνια. Η ανακοίνωση πιθανότατα θα επισκιαστεί από την έρευνα.

Οι ταυτότητες στελεχών και υπαλλήλων που εμπλέκονται σε πιθανές αδικήματα δεν είναι ακόμη γνωστές. Η επιχείρηση περιελάμβανε επίσης έρευνα σε έναν χώρο στο Βερολίνο από αξιωματικούς της ομοσπονδιακής εγκληματολογικής αστυνομίας της Γερμανίας.

Από το 2013 έως το 2018

Η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω. Η έρευνα αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2013 και 2018, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι πιθανές ελλείψεις στους ελέγχους της Deutsche Bank για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με έναν εξέχοντα πρώην πελάτη, τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Για τον Αμπράμοβιτς;

Οι ερευνητές εξέταζαν εάν η τράπεζα ήταν πολύ αργή στην υποβολή μίας ή περισσότερων αναφορών ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με εταιρείες που συνδέονται με τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ από το 2022, πρόσθεσε το άτομο.

Η Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει τη σύνδεση με τον Αμπράμοβιτς, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα ύποπτες συναλλαγές στις αρχές, με τις αποτυχίες να οδηγούν ενδεχομένως σε σημαντικά πρόστιμα.

Η Deutsche Bank έχει καταβάλει στο παρελθόν πρόστιμα για καθυστερημένες αναφορές για ξέπλυμα χρήματος και υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή BaFin μέχρι το τέλος του 2024.

Οι έρευνες θυμίζουν άλλη έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank το 2018. Τότε, περίπου 170 αστυνομικοί κατέσχεσαν έγγραφα στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παραλείψεις στην επισήμανση ύποπτων συναλλαγών που διεξήχθησαν μέσω μιας υπεράκτιας μονάδας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Η έρευνα, η οποία κάλυπτε επίσης την περίοδο από το 2013 έως το 2018, αργότερα τέθηκε στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για ποινικά αδικήματα από τους υπαλλήλους. Ωστόσο, οι εισαγγελείς ανάγκασαν την τράπεζα να πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ για ελλείψεις στους ελέγχους της κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Το επεισόδιο κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και βοήθησε στην πυροδότηση μιας σαρωτικής αναδιάρθρωσης της τράπεζας υπό τον Σιούινγκ.

Σύνταξη
