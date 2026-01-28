Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Ενώ ο σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας «δεν έχει αντίρρηση» να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «αρκεί να υπάρχει αντικείμενο» εργασίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, που μίλησε στο ρωσικό πρακτορείο Interfax, είπε ότι όλοι εργάζονται για να βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι σε εκείνη την ημερομηνία.

«Ναι, για την 1η Φεβρουαρίου. Είναι μια πρόχειρη εκτίμηση, αλλά σε αυτό ακριβώς εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επισήμανε επίσης ότι «αυτές οι διαπραγματεύσεις αφορούν ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Είναι πολύ περίπλοκες διαπραγματεύσεις και η δημόσια συζήτηση οποιασδήποτε συγκεκριμένης πτυχής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών είναι επιζήμια. (…) Πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν διακριτικά, κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που ισχύει», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ημερομηνία (1η Φεβρουαρίου) είχε ανακοινωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση, μετά το τέλος των προηγούμενων διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο σήμερα επιβεβαιώθηκε από τη Ρωσία.

Όπως και στον προηγούμενο γύρο, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Ο α’ γύρος

Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν διήμερες διαβουλεύσεις στο Άμπου Ντάμπι στις 23-24 Ιανουαρίου. Τόσο το Κίεβο όσο και η Ουάσινγκτον χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως «εποικοδομητικές», ενώ ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές είχαν ξεκινήσει με εποικοδομητικό τρόπο, αλλά και πως υπήρχε «σημαντική δουλειά να γίνει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, δήλωσε σε εκδήλωση στο Νταβός της Ελβετίας ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν περιοριστεί σε ένα τελευταίο ζήτημα. Πρόκειται για το εδαφικό, στο οποίο οι δύο πλευρές έχουν απολύτως αντικρουόμενες θέσεις και απαιτήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκεί, είπε θα συζητήσουν τα «πιο ευαίσθητα» ζητήματα που απομένουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, τα οποία, όπως είπε, είναι τα εδάφη και η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια.

«Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα»

Εν τω μεταξύ, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα ήταν ευπρόσδεκτος στη Μόσχα εάν επιθυμεί να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στάσης, με δεδομένο ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει πολλές φορές δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει ως πρόεδρο της Ουκρανίας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει αρνηθεί να τον συναντήσει.

«Ο πρόεδρός μας έχει αναφέρει αρκετές φορές, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι εάν ο Ζελένσκι είναι πραγματικά έτοιμος για μια συνάντηση, τον προσκαλούμε στη Μόσχα», δήλωσε ο Ουσακόφ σε συνέντευξή του στον ρωσικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VGTRK.

Ο Ουσακόφ επιβεβαίωσε ότι μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι συζητήθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

«Το έχουμε συζητήσει»

«Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με τη δήλωσή του, ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Αυτό δεν είναι ένα νέο ζήτημα για εμάς. Έχει συζητηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επαφών μεταξύ του Προέδρου μας Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ», είπε.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου σημείωσε ότι ο Τραμπ, ειδικότερα, είχε προτείνει στον Πούτιν να εξετάσει μια τέτοια συνάντηση.

Ο Ουσακόφ τόνισε ότι η Ρωσία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του Ζελένσκι και θα παράσχει συνθήκες εργασίας εάν ταξιδέψει στη Μόσχα.

«Εάν ο Ζελένσκι είναι πράγματι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, είναι ευπρόσδεκτος στη Μόσχα. Και εγγυόμαστε την ασφάλειά του και παρέχουμε τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει αρνηθεί ποτέ την επαφή, αλλά πιστεύει ότι τέτοιες συναντήσεις πρέπει να προετοιμάζονται σωστά και να αποσκοπούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων.