Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 19:47

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Ενώ ο σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας «δεν έχει αντίρρηση» να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «αρκεί να υπάρχει αντικείμενο» εργασίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, που μίλησε στο ρωσικό πρακτορείο Interfax, είπε ότι όλοι εργάζονται για να βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι σε εκείνη την ημερομηνία.

«Ναι, για την 1η Φεβρουαρίου. Είναι μια πρόχειρη εκτίμηση, αλλά σε αυτό ακριβώς εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επισήμανε επίσης ότι «αυτές οι διαπραγματεύσεις αφορούν ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Είναι πολύ περίπλοκες διαπραγματεύσεις και η δημόσια συζήτηση οποιασδήποτε συγκεκριμένης πτυχής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών είναι επιζήμια. (…) Πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν διακριτικά, κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που ισχύει», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ημερομηνία (1η Φεβρουαρίου) είχε ανακοινωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση, μετά το τέλος των προηγούμενων διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο σήμερα επιβεβαιώθηκε από τη Ρωσία.

Όπως και στον προηγούμενο γύρο, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Ο α’ γύρος

Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν διήμερες διαβουλεύσεις στο Άμπου Ντάμπι στις 23-24 Ιανουαρίου. Τόσο το Κίεβο όσο και η Ουάσινγκτον χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως «εποικοδομητικές», ενώ ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές είχαν ξεκινήσει με εποικοδομητικό τρόπο, αλλά και πως υπήρχε «σημαντική δουλειά να γίνει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, δήλωσε σε εκδήλωση στο Νταβός της Ελβετίας ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν περιοριστεί σε ένα τελευταίο ζήτημα. Πρόκειται για το εδαφικό, στο οποίο οι δύο πλευρές έχουν απολύτως αντικρουόμενες θέσεις και απαιτήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκεί, είπε θα συζητήσουν τα «πιο ευαίσθητα» ζητήματα που απομένουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, τα οποία, όπως είπε, είναι τα εδάφη και η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια.

«Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα»

Εν τω μεταξύ, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα ήταν ευπρόσδεκτος στη Μόσχα εάν επιθυμεί να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στάσης, με δεδομένο ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει πολλές φορές δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει ως πρόεδρο της Ουκρανίας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει αρνηθεί να τον συναντήσει.

«Ο πρόεδρός μας έχει αναφέρει αρκετές φορές, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι εάν ο Ζελένσκι είναι πραγματικά έτοιμος για μια συνάντηση, τον προσκαλούμε στη Μόσχα», δήλωσε ο Ουσακόφ σε συνέντευξή του στον ρωσικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VGTRK.

Ο Ουσακόφ επιβεβαίωσε ότι μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι συζητήθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

«Το έχουμε συζητήσει»

«Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με τη δήλωσή του, ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Αυτό δεν είναι ένα νέο ζήτημα για εμάς. Έχει συζητηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επαφών μεταξύ του Προέδρου μας Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ», είπε.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου σημείωσε ότι ο Τραμπ, ειδικότερα, είχε προτείνει στον Πούτιν να εξετάσει μια τέτοια συνάντηση.

Ο Ουσακόφ τόνισε ότι η Ρωσία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του Ζελένσκι και θα παράσχει συνθήκες εργασίας εάν ταξιδέψει στη Μόσχα.

«Εάν ο Ζελένσκι είναι πράγματι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, είναι ευπρόσδεκτος στη Μόσχα. Και εγγυόμαστε την ασφάλειά του και παρέχουμε τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει αρνηθεί ποτέ την επαφή, αλλά πιστεύει ότι τέτοιες συναντήσεις πρέπει να προετοιμάζονται σωστά και να αποσκοπούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα
Κόσμος 28.01.26

Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;
Μιλάει ανοιχτά 28.01.26

Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

«Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους (ICE) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που μιλάνε ανοιχτά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα
Κόσμος 28.01.26

Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
Ισραήλ 28.01.26

Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»

Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ
Βόλεϊ 28.01.26

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)

«Θρηνώ τους φίλους μου, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι», είπε μεταξύ άλλων ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο με το βαν στη Ρουμανία. Όσα είπε στο Mega.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 28.01.26

Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρωταθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Σημαιοφόρος της Ελλάδας στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
