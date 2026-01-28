Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι έτοιμος για μια προσωπική συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν προκειμένου να επιλυθούν τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του ειρηνευτικού σχεδίου – τα εδάφη και ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, ωστόσο η Ρωσία παραμένει το βασικό εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα, σε συνέντευξή του στην European Pravda.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας σημείωσε ότι η Ουκρανία αναμένει την υπογραφή ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρξει συμφωνία, καθώς τα πιο ευαίσθητα ζητήματα παραμένουν άλυτα, τα εδάφη και ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια.

«Ακριβώς για να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα, ο πρόεδρος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν και να τα συζητήσει. Ωστόσο, η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε ο Σιμπίχα.

Ο Ζελένσκι δηλώνει πως ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποιος κατέχει το ειρηνευτικό σχέδιο και ποια θα είναι η κατάσταση αυτού του εγγράφου, εξήγησε ότι το πλαίσιο των 20 σημείων είναι επί του παρόντος ένα διμερές έγγραφο που θα υπογραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία.

«Και με τη Ρωσία θα υπογραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες» συμπλήρωσε. «Προς το παρόν, αυτή είναι η δομή που συζητείται, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται· είναι μια διαδικασία. Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή πλευρά είναι μαζί μας, συμμετέχει στην ειρηνευτική διαδικασία και στις συμφωνίες για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Παρεμπιπτόντως, είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο όρος «εγγυήσεις ασφάλειας» και όχι «διαβεβαιώσεις» ή κάτι παρόμοιο».

«Είναι επίσης θεμελιωδώς σημαντικό ότι τα βασικά στοιχεία που έχουν αποφασιστική σημασία για την Ουκρανία και για την ασφάλειά μας είναι νομικά δεσμευτικά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει συμφωνία σχετικά με την ανάγκη επικύρωσης των εγγυήσεων ιδίως, την επικύρωσή τους από το Κογκρέσο των ΗΠΑ».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι ο ρωσικός στρατός και η ρωσική οικονομία είναι πολύ εξαντλημένοι.