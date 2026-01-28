Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

Μετά την απόσυρση των πρόσφατων απειλών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από τις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, εκτιμά ότι «έχουν τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ» η τελωνειακή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πάντως «απολύτως ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του» από πλευράς υγείας, διαβεβαίωσε μάλιστα ο Μερτς, μετά από σχετική ερώτηση.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε επιδείνωση της συμφωνίας»

«Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση. Πιστεύω όμως ότι έχουν πλέον τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Ίλιε Μπολογιάν.

Ο Φρίντριχ Μερς υπογράμμισε, ταυτόχρονα, πως «δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις».

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε επιδείνωση της συμφωνίας», προειδοποίησε και επισήμανε ότι περαιτέρω διαμάχες σχετικά με τους δασμούς θα ζημίωναν και τις επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Λόγω των απαιτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία σχετικά με τους δασμούς, ενώ και μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί ειρηνικής λύσης στο ζήτημα, το θέμα δεν έχει επιστρέψει στην ημερήσια διάταξη. Παράλληλα, το 2025 οι εξαγωγές από την Γερμανία προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο «πελάτη» της γερμανικής βιομηχανίας, μειώθηκαν κατά σχεδόν 10%.

«Δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω για την υγεία του Τραμπ»

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης Τύπου, ο Φρίντριχ Μερτς εκλήθη, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσει τη φυσική και διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Με βάση τις συναντήσεις μου με τον πρόεδρο Τραμπ, δεν έχω απολύτως κανένα λόγο να αμφιβάλλω για την υγεία του. Έχω την εντύπωση ότι είναι, ναι, απολύτως ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα έπρεπε να ισχύει κάτι διαφορετικό», δήλωσε ο καγκελάριος, αντικρούοντας τις εικασίες που αναφέρονται σε επιβαρυμένη υγεία του Αμερικανού προέδρου.

«Εξακολουθούμε να στηρίζουμε δυναμικά την Ουκρανία»

Ο Μερτς επανέλαβε επίσης την στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία και αναφέρθηκε σε «εξαιρετικές» διμερείς σχέσεις της Γερμανίας με την Ρουμανία, την οποία περιέγραψε ως «στενό εταίρο στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε οικονομικά και ενεργειακά θέματα».

Σε αυτές τις δύσκολες μέρες, «αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και εξακολουθούμε να στηρίζουμε δυναμικά την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών υπέγραψαν σήμερα (28/1) συμφωνία για στενότερη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. «Αυτό καταδεικνύει ότι αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την ασφάλεια των δύο χωρών μας», δήλωσε ο Μερτς, ενώ ο Μπολογιάν ανέφερε ότι η συμφωνία θα καταστήσει εφικτό τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ρουμανίας και την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες ασφάλειας και πρόσθεσε πως η διμερής συνεργασία θα επεκταθεί σύντομα και σε τομείς όπως η ενέργεια και η βιομηχανία.

«Οι ρωσικές επιθέσεις φθάνουν μέχρι τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ»

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Φρίντριχ Μερτς στις νέες ρωσικές απειλές.

«Οι επιθέσεις εκτείνονται πέρα από την στοχευμένη παραπληροφόρηση και τις κυβερνοεπιχειρήσεις, φτάνοντας μέχρι τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ», όπως είπε, σημειώνοντας πως «η Γερμανία και η Ρουμανία το αντιμετωπίζουν από κοινού και αποφασιστικά. Για παράδειγμα, η Γερμανία συμμετέχει για τέταρτη φορά στην επιτήρηση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, αναπτύσσοντας Eurofighters».

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός σημείωσε σχετικά ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας επηρεάζουν τον πληθυσμό και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν στις πολιτικές αποφάσεις, ενώ χαρακτήρισε «στρατηγική προτεραιότητα» την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως είπε, η σταθερότητα της χώρας και η φιλοευρωπαϊκή τοποθέτησή της είναι κρίσιμες για όλη την περιοχή.

«Με αυτό τον τρόπο η ΕΕ θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα για την ασφάλεια της περιοχής», τόνισε ο Μπολογιάν.