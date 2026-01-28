newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 20:25

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μετά την απόσυρση των πρόσφατων απειλών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από τις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, εκτιμά ότι «έχουν τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ» η τελωνειακή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πάντως «απολύτως ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του» από πλευράς υγείας, διαβεβαίωσε μάλιστα ο Μερτς, μετά από σχετική ερώτηση.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε επιδείνωση της συμφωνίας»

«Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση. Πιστεύω όμως ότι έχουν πλέον τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Ίλιε Μπολογιάν.

Ο Φρίντριχ Μερς υπογράμμισε, ταυτόχρονα, πως «δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις».

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε επιδείνωση της συμφωνίας», προειδοποίησε και επισήμανε ότι περαιτέρω διαμάχες σχετικά με τους δασμούς θα ζημίωναν και τις επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Λόγω των απαιτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία σχετικά με τους δασμούς, ενώ και μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί ειρηνικής λύσης στο ζήτημα, το θέμα δεν έχει επιστρέψει στην ημερήσια διάταξη. Παράλληλα, το 2025 οι εξαγωγές από την Γερμανία προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο «πελάτη» της γερμανικής βιομηχανίας, μειώθηκαν κατά σχεδόν 10%.

«Δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω για την υγεία του Τραμπ»

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης Τύπου, ο Φρίντριχ Μερτς εκλήθη, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσει τη φυσική και διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Με βάση τις συναντήσεις μου με τον πρόεδρο Τραμπ, δεν έχω απολύτως κανένα λόγο να αμφιβάλλω για την υγεία του. Έχω την εντύπωση ότι είναι, ναι, απολύτως ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα έπρεπε να ισχύει κάτι διαφορετικό», δήλωσε ο καγκελάριος, αντικρούοντας τις εικασίες που αναφέρονται σε επιβαρυμένη υγεία του Αμερικανού προέδρου.

«Εξακολουθούμε να στηρίζουμε δυναμικά την Ουκρανία»

Ο Μερτς επανέλαβε επίσης την στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία και αναφέρθηκε σε «εξαιρετικές» διμερείς σχέσεις της Γερμανίας με την Ρουμανία, την οποία περιέγραψε ως «στενό εταίρο στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε οικονομικά και ενεργειακά θέματα».

Σε αυτές τις δύσκολες μέρες, «αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και εξακολουθούμε να στηρίζουμε δυναμικά την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών υπέγραψαν σήμερα (28/1) συμφωνία για στενότερη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. «Αυτό καταδεικνύει ότι αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την ασφάλεια των δύο χωρών μας», δήλωσε ο Μερτς, ενώ ο Μπολογιάν ανέφερε ότι η συμφωνία θα καταστήσει εφικτό τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ρουμανίας και την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες ασφάλειας και πρόσθεσε πως η διμερής συνεργασία θα επεκταθεί σύντομα και σε τομείς όπως η ενέργεια και η βιομηχανία.

«Οι ρωσικές επιθέσεις φθάνουν μέχρι τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ»

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Φρίντριχ Μερτς στις νέες ρωσικές απειλές.

«Οι επιθέσεις εκτείνονται πέρα από την στοχευμένη παραπληροφόρηση και τις κυβερνοεπιχειρήσεις, φτάνοντας μέχρι τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ», όπως είπε, σημειώνοντας πως «η Γερμανία και η Ρουμανία το αντιμετωπίζουν από κοινού και αποφασιστικά. Για παράδειγμα, η Γερμανία συμμετέχει για τέταρτη φορά στην επιτήρηση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, αναπτύσσοντας Eurofighters».

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός σημείωσε σχετικά ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας επηρεάζουν τον πληθυσμό και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν στις πολιτικές αποφάσεις, ενώ χαρακτήρισε «στρατηγική προτεραιότητα» την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως είπε, η σταθερότητα της χώρας και η φιλοευρωπαϊκή τοποθέτησή της είναι κρίσιμες για όλη την περιοχή.

«Με αυτό τον τρόπο η ΕΕ θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα για την ασφάλεια της περιοχής», τόνισε ο Μπολογιάν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Επιστροφή των growth μετοχών στην Ευρώπη

Αγορές: Επιστροφή των growth μετοχών στην Ευρώπη

Business
ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
Ισραήλ 28.01.26

Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»

Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ
Βόλεϊ 28.01.26

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)

«Θρηνώ τους φίλους μου, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι», είπε μεταξύ άλλων ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο με το βαν στη Ρουμανία. Όσα είπε στο Mega.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 28.01.26

Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρωταθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Σημαιοφόρος της Ελλάδας στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο