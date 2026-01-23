Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει γρήγορα τη διαδικασία για να επικυρώσει την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ. Για την απόφασή της επικαλέστηκε το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του για επιβολή δασμών 10% σε οκτώ χώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε αυτή την απόφαση, είπε, διότι συμφώνησε με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ μια «συμφωνία-πλαίσιο» για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Το Ευρωκοινοβούλιο επρόκειτο να συζητήσει «πάγωμα» της συμφωνίας εμπορίου ΗΠΑ-ΕΕ εξαιτίας αυτής της απειλής για τους δασμούς. Μετά την –για την ώρα- αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου, κάποιες χώρες φέρονται ότι πιέζουν την οριστικοποίηση της συμφωνίας από την Ευρωβουλή, καθώς έπειτα από προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ «πάγωσε» και η συμφωνία με τη Mercosur.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το στάδιο τις εσωτερικές μας συζητήσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία είχε διακοπεί εν αναμονή της επικείμενης απειλής δασμών. Eπομένως θα την προωθήσω μαζί με τους συναδέλφους μου προκειμένου να προχωρήσουμε», δήλωσε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Διαφωνούν ευρωβουλευτές

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου άφησε να εννοηθεί ότι η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες (τη Δευτέρα), όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί στην επιτροπή εμπορίου του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Κοινοβουλίου άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να μην είναι τόσο απλό. Επίσης, φάνηκε να δίνει ένα άλλο χρονοδιάγραμμα από αυτό που έθεσε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Δεν υπάρχει καμία απόφαση μέχρι στιγμής, θα αποφασίσουμε δημοκρατικά τη Δευτέρα», δήλωσε στο Euractiv ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λάνγκε. «Θα εξαρτηθεί λίγο από την αξιολόγηση της κατάστασης. Και φυσικά, η επόμενη πιθανότητα ψηφοφορίας θα είναι στη συνάντησή μας τον Φεβρουάριο».

Επίσης, αξιωματούχος του κόμματος Renew δήλωσε ότι η φιλελεύθερη ομάδα «δεν είναι πρόθυμη να επικυρώσει» τη συμφωνία. Και ότι η θέση της δεν έχει αλλάξει από αυτή που ήταν από πριν από δύο ημέρες.

Οι απειλές Τραμπ, αλλά και η αστάθεια στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Ευρώπη.

Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια εξαιρετικά ετεροβαρής συμφωνία, καθώς τα προϊόντα της ΕΕ θα επιβαρύνονται με δασμούς στις ΗΠΑ. Αντίθετα, τα αμερικανικά που θα εξάγονται στην Ευρώπη δεν θα υφίστανται περιορισμών.

Πιέσεις να επικυρωθεί

Ήδη έχουν αρχίσει να ασκούνται πιέσεις για την ταχεία επικύρωση της συμφωνίας τόσο από ευρωπαϊκές χώρες όσο και από τις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, δήλωσε ότι η παύση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο συνδεόταν άμεσα με την απειλή δασμών στη Γροιλανδία. Από τη στιγμή που η απειλή δεν υπάρχει πια, «θα ήταν φυσικό να ξαναρχίσουν οι εργασίες».

«Ήταν μια παύση που ήρθε σε συνδυασμό με τις απειλές των ΗΠΑ… η παλιά συμφωνία φυσικά ισχύει αν τώρα επιστρέψουμε σε έναν πιο λογικό τόνο στις συνομιλίες για τους δασμούς», είπε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίκαελ Μάρτιν, δήλωσε: «Έχουμε μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να τη διατηρήσουμε και τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη θα πρέπει να την τιμήσουν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης ζητούν την ταχεία εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας. «Εάν η Ευρώπη επιθυμεί πραγματικά σταθερότητα, ευημερία και στρατηγική ισχύ, τότε αυτή η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω εμπόδια», δήλωσε ο Άντριου Πούζντερ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ.

«Ας το κάνουμε», πρόσθεσε.