Τις αναφορές ότι έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, σχολίασε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής των ηγετών, αλλά όχι μία που να διεξάγεται στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αδύνατο».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Προσκαλώ τον Πούτιν να έρθει στο Κίεβο, αν τολμά» λέει ο Ζελένσκι

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί, όπως μεταδίδει η Ukrainska Pravda , ο Ζελένσκι δήλωσε:

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο. Μπορώ κάλλιστα να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμήσει, φυσικά».

Απάντησε, εμμέσως, στα όσα ανέφερε χθες το Κρεμλίνο περί πρόσκλησης να βρεθεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Αλλά επέμεινε ότι ήταν ανοιχτός σε γνήσιες ειρηνευτικές συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών.

«Πάντα έλεγα ότι είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και η οποία πραγματικά λειτουργεί».

Αλλά στη Μόσχα ή στη Λευκορωσία, αυτό είναι απλώς αδύνατο – και είναι απολύτως σαφές γιατί: επειδή μία από αυτές τις χώρες είναι ο επιτιθέμενος που ξεκίνησε και διεξάγει τον πόλεμο εναντίον μας, σκοτώνοντάς μας, ενώ η άλλη χώρα είναι ο συνεργός της σε αυτές τις ενέργειες.

Τι είπε ο Ζελένσκι για την εκεχειρία στην… ενέργεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί «ευκαιρία» και όχι οριστική συμφωνία, ήταν μια πρωτοβουλία που προτάθηκε από τις ΗΠΑ και προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος ούτε άμεσες συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα μεταξύ μας και της Ρωσίας», δήλωσε.

«Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους».

Τι είπε ο Τραμπ για την εκεχειρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι ζήτησε «προσωπικά» από τον Ρώσο ομόλογό του να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις «για μια εβδομάδα» και διαβεβαίωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δέχθηκε να το κάνει», καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εξαιρετικά» κρύο καιρό.

Ο Λευκός Οίκος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες όσον αφορά το ακριβές περίγραμμα αυτής της αιφνίδιας κατάπαυσης του πυρός, η οποία έρχεται τη στιγμή που Ρώσοι και Ουκρανοί αναμένεται να συναντηθούν ξανά την Κυριακή για άμεσες διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην ανοίξουν πυρ στο Κίεβο και τις άλλες πόλεις για μια εβδομάδα. Και αυτός δέχθηκε να το κάνει, και οφείλω να σας πω ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε υπουργικό συμβούλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι έκανε το αίτημα αυτό λόγω του «εξαιρετικά» κρύου καιρού στην Ουκρανία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Κέντρο Υδρομετεωρολογίας, «προβλέπεται πολύ ψυχρός καιρός» από την Κυριακή ως την Τρίτη στην Ουκρανία: «Οι θερμοκρασίες τη νύχτα αναμένεται να πέσουν ως τους -20 με -27 βαθμούς Κελσίου, και σε ορισμένα μέρη (…), οι θερμοκρασίες τη νύχτα αναμένεται να πέσουν ως τους -30 βαθμούς Κελσίου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον για τις «προσπάθειές της που αποσκοπούν να δώσουν τέλος στις επιθέσεις κατά του ενεργειακού τομέα».

«Προμηνύεται ανθρωπιστική καταστροφή»

Χθες το βράδυ ωστόσο μετά την αιφνίδια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανέφερε ρωσική επίθεση κατά της περιφερειακής πρωτεύουσας, η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίριο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε το έργο της Ουάσινγκτον «υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός», αλλά υπογράμμισε επίσης ότι «η συστηματική και βάναυση καταστροφή ουκρανικών μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών» από τη Μόσχα «συνεχίζεται», σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Σήμερα συνέρχεται εξάλλου το συμβούλιο κυβερνητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατόπιν αιτήματος χωρών μελών που ανησυχούν για την κατάσταση όσον αφορά τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία, στον απόηχο ρωσικών επιθέσεων.

«Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν πάρα πολύ»

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων που έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και μετασχηματιστές όπως και στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης ενώ ήδη επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Κίεβο (-6 βαθμοί Κελσίου τη νύχτα) και στις πόλεις Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Οδησσό, στο νότιο, και Ντνίπρο στο κεντρικό.

Οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν ότι διεξάγουν επείγουσες εργασίες για να αποκαταστήσουν το δίκτυο και ότι άνοιξαν ειδικούς χώρους όπου οι κάτοικοι μπορούν να ζεσταθούν και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Χθες, ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι 613 κτίρια στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση.

«Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν πάρα πολύ. Μια ανθρωπιστική καταστροφή προμηνύεται εκεί», δήλωσε χθες η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η οποία ανακοίνωσε τη χορήγηση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 145 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του παγερού χειμώνα στην Ουκρανία.