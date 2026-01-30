newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: «Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς» – Ο Ζελένσκι απαντά στον Πούτιν για το κάλεσμα στη Μόσχα
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 13:21

Ουκρανία: «Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς» – Ο Ζελένσκι απαντά στον Πούτιν για το κάλεσμα στη Μόσχα

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Τις αναφορές ότι έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, σχολίασε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής των ηγετών, αλλά όχι μία που να διεξάγεται στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αδύνατο».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Προσκαλώ τον Πούτιν να έρθει στο Κίεβο, αν τολμά» λέει ο Ζελένσκι

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί, όπως μεταδίδει η Ukrainska Pravda , ο Ζελένσκι δήλωσε:

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο. Μπορώ κάλλιστα να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμήσει, φυσικά».

Απάντησε, εμμέσως, στα όσα ανέφερε χθες το Κρεμλίνο περί πρόσκλησης να βρεθεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Αλλά επέμεινε ότι ήταν ανοιχτός σε γνήσιες ειρηνευτικές συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών.

«Πάντα έλεγα ότι είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και η οποία πραγματικά λειτουργεί».

Αλλά στη Μόσχα ή στη Λευκορωσία, αυτό είναι απλώς αδύνατο – και είναι απολύτως σαφές γιατί: επειδή μία από αυτές τις χώρες είναι ο επιτιθέμενος που ξεκίνησε και διεξάγει τον πόλεμο εναντίον μας, σκοτώνοντάς μας, ενώ η άλλη χώρα είναι ο συνεργός της σε αυτές τις ενέργειες.

Τι είπε ο Ζελένσκι για την εκεχειρία στην… ενέργεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί «ευκαιρία» και όχι οριστική συμφωνία, ήταν μια πρωτοβουλία που προτάθηκε από τις ΗΠΑ και προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος ούτε άμεσες συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα μεταξύ μας και της Ρωσίας», δήλωσε.

«Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους».

Τι είπε ο Τραμπ για την εκεχειρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι ζήτησε «προσωπικά» από τον Ρώσο ομόλογό του να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις «για μια εβδομάδα» και διαβεβαίωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δέχθηκε να το κάνει», καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εξαιρετικά» κρύο καιρό.

Ο Λευκός Οίκος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες όσον αφορά το ακριβές περίγραμμα αυτής της αιφνίδιας κατάπαυσης του πυρός, η οποία έρχεται τη στιγμή που Ρώσοι και Ουκρανοί αναμένεται να συναντηθούν ξανά την Κυριακή για άμεσες διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην ανοίξουν πυρ στο Κίεβο και τις άλλες πόλεις για μια εβδομάδα. Και αυτός δέχθηκε να το κάνει, και οφείλω να σας πω ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε υπουργικό συμβούλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι έκανε το αίτημα αυτό λόγω του «εξαιρετικά» κρύου καιρού στην Ουκρανία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Κέντρο Υδρομετεωρολογίας, «προβλέπεται πολύ ψυχρός καιρός» από την Κυριακή ως την Τρίτη στην Ουκρανία: «Οι θερμοκρασίες τη νύχτα αναμένεται να πέσουν ως τους -20 με -27 βαθμούς Κελσίου, και σε ορισμένα μέρη (…), οι θερμοκρασίες τη νύχτα αναμένεται να πέσουν ως τους -30 βαθμούς Κελσίου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον για τις «προσπάθειές της που αποσκοπούν να δώσουν τέλος στις επιθέσεις κατά του ενεργειακού τομέα».

«Προμηνύεται ανθρωπιστική καταστροφή»

Χθες το βράδυ ωστόσο μετά την αιφνίδια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανέφερε ρωσική επίθεση κατά της περιφερειακής πρωτεύουσας, η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίριο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε το έργο της Ουάσινγκτον «υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός», αλλά υπογράμμισε επίσης ότι «η συστηματική και βάναυση καταστροφή ουκρανικών μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών» από τη Μόσχα «συνεχίζεται», σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Σήμερα συνέρχεται εξάλλου το συμβούλιο κυβερνητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατόπιν αιτήματος χωρών μελών που ανησυχούν για την κατάσταση όσον αφορά τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία, στον απόηχο ρωσικών επιθέσεων.

«Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν πάρα πολύ»

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων που έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και μετασχηματιστές όπως και στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης ενώ ήδη επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Κίεβο (-6 βαθμοί Κελσίου τη νύχτα) και στις πόλεις Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Οδησσό, στο νότιο, και Ντνίπρο στο κεντρικό.

Οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν ότι διεξάγουν επείγουσες εργασίες για να αποκαταστήσουν το δίκτυο και ότι άνοιξαν ειδικούς χώρους όπου οι κάτοικοι μπορούν να ζεσταθούν και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Χθες, ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι 613 κτίρια στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση.

«Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν πάρα πολύ. Μια ανθρωπιστική καταστροφή προμηνύεται εκεί», δήλωσε χθες η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η οποία ανακοίνωσε τη χορήγηση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 145 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του παγερού χειμώνα στην Ουκρανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση – Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών [Βίντεο]
Καταρρακτώδεις βροχές 30.01.26

Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση - Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών

Μια κοινότητα στην Σικελία, κωμόπολη για τα ελληνικά δεδομένα, κινδυνεύει, όταν μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και πήρε μαζί της πολλές κατοικίες, σπίτια εξακολουθούν να πέφτουν στον γκρεμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Απάντηση 30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών
Φόρος τιμής 30.01.26

Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά
Κοινωνική πολιτική 30.01.26

«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Θεσσαλονίκη 30.01.26

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες

Σύνταξη
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο