Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης
Μια ρωσική επίθεση με drone σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με στόχο ένα λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ενός ορυχείου στην ουκρανική επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε επτά άλλους, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης και οι τοπικές αρχές.
«Σημειώθηκε επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λεωφορείο που ανήκει σε μια εταιρεία στην περιοχή Πάβλογκραντ», δήλωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Telegram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που δείχνει ένα κατεστραμμένο λεωφορείο με πτώματα να κείτονται μπροστά από αυτό. Οι υπηρεσίες διάσωσης πρόσθεσαν ότι οι επτά τραυματίες νοσηλεύονται.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Τερνίβκα, που βρίσκεται κοντά στο Πάβλογκραντ που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ από τις πρώτες γραμμές του μετώπου.
Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης.
рф атакувала наш шахтарський автобус на Дніпропетровщині. Щонайменше 12 загиблих, 8 постраждалих.
Наші шахтарі поверталися після зміни. Це була масштабна терористична атака на шахти ДТЕК. pic.twitter.com/tOeDmPOl7w
— ДТЕК (@DTEK_Ukraine) February 1, 2026
«Ισχυρή τρομοκρατική επίθεση»
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια «ισχυρή τρομοκρατική επίθεση» σε ένα ορυχείο της εταιρείας στην περιοχή, ανακοίνωσε η DTEK. Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν εργαζόμενοι που επέστρεφαν από βάρδια. Σύμφωνα με αυτήν την εταιρεία, 15 εργάτες σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, ένας απολογισμός που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις ουκρανικές αρχές.
«Σήμερα, ο εχθρός πραγματοποίησε μια κυνική και στοχευμένη επίθεση σε εργαζόμενους στον ενεργειακό τομέα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ.
Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
Νωρίτερα σήμερα, περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές σε ένα μαιευτήριο και ένα κτίριο κατοικιών στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια.
