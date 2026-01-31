Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Σοβαρό πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας τόσο το Κίεβο όσο και γειτονικές χώρες. Η βλάβη σημειώθηκε σε κρίσιμες γραμμές υψηλής τάσης που συνδέουν την Ουκρανία με τη Μολδαβία και τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμίχαλ.

Οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές είχαν βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο κύματος ρωσικών επιθέσεων

Να σημειωθεί ότι το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αντιμετωπίζουν για εβδομάδες σημαντικούς περιορισμούς στην παροχή ρεύματος.

Για τα απανωτά μπλακάουτ, o Σμίχαλ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram διευκρίνισε: «Σήμερα στις 10:42 (και ώρα Ελλάδος) προκλήθηκε τεχνική βλάβη, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη διακοπή της γραμμής 400 kV που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, όπως και της γραμμής 750 kV που συνδέει το δυτικό και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας».

Τουλάχιστον τρεις περιφέρειες και η πρωτεύουσα Κίεβο αντιμετωπίζουν έκτακτες διακοπές ρεύματος, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ουκρανία: Έκλεισε το μετρό στο Κίεβο

Σήμερα, έκλεισε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου λόγω διακοπής ρεύματος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης, ενώ οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές είχαν βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο κύματος ρωσικών επιθέσεων.

«Λόγω διακοπής της παροχής ρεύματος από εξωτερικά κέντρα τροφοδοσίας, σταμάτησαν να λειτουργούν οι συρμοί και οι κυλιόμενες σκάλες», ανακοίνωσε η Kiev Metro σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Facebook.

Παράλληλα, σύμφωνα με Μολδαβούς αξιωματούχους, το ενεργειακό σύστημα της Μολδαβίας επλήγη από έκτακτη διακοπή ρεύματος λόγω προβλημάτων στο δίκτυο της γειτονικής Ουκρανίας, με την πρωτεύουσα Κισινάου και άλλα τμήματα της χώρας να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που ανήρτησε το μολδαβικό υπουργείο Ενέργειας στην εφαρμογή Telegram, διακοπές στο δίκτυο της Ουκρανίας οδήγησαν σε πτώση της τάσης σε μία από τις γραμμές ρεύματος στη Μολδαβία.

Οι περισσότερες περιοχές στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε επίσης στο Telegram ο δήμαρχος της πόλης Ίον Τσέμπαν, ενώ αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ακόμα και φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν.