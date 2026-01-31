newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 14:50

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Spotlight

Σοβαρό πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας τόσο το Κίεβο όσο και γειτονικές χώρες. Η βλάβη σημειώθηκε σε κρίσιμες γραμμές υψηλής τάσης που συνδέουν την Ουκρανία με τη Μολδαβία και τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμίχαλ.

Οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές είχαν βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο κύματος ρωσικών επιθέσεων

Να σημειωθεί ότι το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αντιμετωπίζουν για εβδομάδες σημαντικούς περιορισμούς στην παροχή ρεύματος.

Για τα απανωτά μπλακάουτ, o Σμίχαλ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram διευκρίνισε: «Σήμερα στις 10:42 (και ώρα Ελλάδος) προκλήθηκε τεχνική βλάβη, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη διακοπή της γραμμής 400 kV που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, όπως και της γραμμής 750 kV που συνδέει το δυτικό και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας».

Τουλάχιστον τρεις περιφέρειες και η πρωτεύουσα Κίεβο αντιμετωπίζουν έκτακτες διακοπές ρεύματος, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ουκρανία: Έκλεισε το μετρό στο Κίεβο

Σήμερα, έκλεισε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου λόγω διακοπής ρεύματος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης, ενώ οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές είχαν βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο κύματος ρωσικών επιθέσεων.

«Λόγω διακοπής της παροχής ρεύματος από εξωτερικά κέντρα τροφοδοσίας, σταμάτησαν να λειτουργούν οι συρμοί και οι κυλιόμενες σκάλες», ανακοίνωσε η Kiev Metro σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Facebook.

Παράλληλα, σύμφωνα με Μολδαβούς αξιωματούχους, το ενεργειακό σύστημα της Μολδαβίας επλήγη από έκτακτη διακοπή ρεύματος λόγω προβλημάτων στο δίκτυο της γειτονικής Ουκρανίας, με την πρωτεύουσα Κισινάου και άλλα τμήματα της χώρας να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που ανήρτησε το μολδαβικό υπουργείο Ενέργειας στην εφαρμογή Telegram, διακοπές στο δίκτυο της Ουκρανίας οδήγησαν σε πτώση της τάσης σε μία από τις γραμμές ρεύματος στη Μολδαβία.

Οι περισσότερες περιοχές στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε επίσης στο Telegram ο δήμαρχος της πόλης Ίον Τσέμπαν, ενώ αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ακόμα και φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Εκρήξεις σε οκταώροφο κτίριο στο Ιράν
Κόσμος 31.01.26

Εκρήξεις σε οκταώροφο κτίριο στο Ιράν

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Ιράν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, με τις ιρανικές αρχές να διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί στοχοποίησης του αρχηγού του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Μία δεύτερη έκρηξη στα νότια στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας.

Σύνταξη
Μόσχα: «Πνιγμένη» στο χιόνι – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και αυτοκίνητα ακινητοποιημένα
Ιστορική χιονόπτωση 31.01.26

«Πνιγμένη» στο χιόνι η Μόσχα – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί ώρες

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται - Η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σύνταξη
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31.01.26

«Όσα λέν' οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση - Οι αποκαλύψεις των αρχείων Έπσταϊν και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινό σφυροκόπημα με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά – Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ
Κόσμος 31.01.26

Ισραηλινό σφυροκόπημα της Γάζας με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά - Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ

Μία ημέρα πριν από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα το Ισραήλ εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση στη Γάζα - Από την αρχή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι

Σύνταξη
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκρήξεις σε οκταώροφο κτίριο στο Ιράν
Κόσμος 31.01.26

Εκρήξεις σε οκταώροφο κτίριο στο Ιράν

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Ιράν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, με τις ιρανικές αρχές να διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί στοχοποίησης του αρχηγού του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Μία δεύτερη έκρηξη στα νότια στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας.

Σύνταξη
Μόσχα: «Πνιγμένη» στο χιόνι – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και αυτοκίνητα ακινητοποιημένα
Ιστορική χιονόπτωση 31.01.26

«Πνιγμένη» στο χιόνι η Μόσχα – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί ώρες

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται - Η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σύνταξη
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31.01.26

«Όσα λέν' οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση - Οι αποκαλύψεις των αρχείων Έπσταϊν και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες – Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Ήπειρος 31.01.26

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες - Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη - Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός ανησυχεί τους κατοίκους ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σύνταξη
Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.

Σύνταξη
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η 1η Φεβρουαρίου πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο